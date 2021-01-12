В НХЛ назвали лучших игроков. Овечкин, Кучеров и Панарин не попали в топ-3

В рейтинге североамериканской лиги три россиянина вошли в первую десятку, а в топ-50 всего пять наших хоккеистов.

Перед стартом нового сезона «СЭ» представил рейтинг 50 лучших игроков НХЛ «прямо сейчас». Журналисты нашего издания учли выступления и результаты звезд в последнем сезоне, а также вклад в игру и достижения команды в предыдущие годы. Телесеть лиги NHL Network составила свой подобный ежегодный рейтинг. Выделяем россиян в американской версии топ-50 с фактами о каждом из хоккеистов.

Евгений Малкин («Питтсбург») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй») вошли в двадцатку лучших. В первой десятке — Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Артемий Панарин («Рейнджерс»). Из топ-50 в 2020-м выпал Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), который пропустил весь регулярный чемпионат.

В рейтинге «СЭ» по сравнению с NHL Network также есть россияне Иван Проворов («Филадельфия», 46-е место), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 42-е) и Андрей Свечников («Каролина», 23-е). Свечников отмечен североамериканскими экспертами только как кандидат на вхождение в следующий список лучших.

Евгений Малкин — 18-е место (версия «СЭ» — 16-е).

34-летний центрфорвард «Питтсбурга» — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), приза «Конн Смайт» самому ценному игроку плей-офф-2009 и других индивидуальных наград. Нападающий набирает в среднем более балла за матч, у него — 1076 очков в 907 играх. Малкин выше этой планки в девяти подряд регулярных чемпионатах, в том числе в предыдущем — 74 очка (25 голов, 49 передач) в 55 матчах. Он четвертый среди действующих игроков лиги по голам в плей-офф (63).

Эксперты сходятся во мнении: когда Джино в форме и не испытывает серьезных проблем со здоровьем, он не просто дополняет или замещает травмированного Сидни Кросби, а остается одним из топ-хоккеистов лиги.

Андрей Василевский — 17-е место (версия «СЭ» — 7-е).

26-летний голкипер «Тампы-Бэй» стал обладателем приза лучшему вратарю лиги «Везина трофи» в сезоне-2018/19, вошел в тройку номинантов в следующем и выиграл Кубок Стэнли-2020. Россиянин — первый в лиге среди вратарей по числу побед в трех регулярках подряд (в сумме 118 игр) и вместе с Марком-Андре Флери лидирует по количеству матчей на ноль (17). Василевский без замен провел чемпионский плей-офф (18 побед — 7 поражений, коэффициент надежности — 1,90, процент отраженных бросков — 92,7).

«Он думает, что остановит каждую шайбу, — знаю, так скажет любой голкипер. Но вы верите в это в случае с Василевским. Этот парень очень уверен в своей игре, атлетичен и габаритен, проводит много матчей. Он невероятный», — сказал эксперт NHL Network, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко.

Александр Овечкин — 8-е место (версия «СЭ» — 11-е).

35-летний капитан «Вашингтона», обладатель и самый ценный игрок Кубка Стэнли-2018 в 2020 году поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ. У Овечкина 706 голов, на два больше у Майка Гартнера, у ориентира Уэйна Гретцки — 894. После досрочного завершения регулярки россиянин не повторил другой рекорд Гретцки — из девяти сезонов с 50 и более голами (совместно с Майком Босси). Форвард вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» забросил по 48 шайб и выиграл приз лучшему снайперу «Рокет Ришар» в рекордный девятый раз. При этом он второй среди действующих хоккеистов НХЛ по результативности — 1278 очков в 1152 матчах (у Джо Торнтона — 1509).

«Он становится старше, но продолжает делать то, что лучше всего умеет: отправляет шайбу в ворота. Овечкин — лучший снайпер из всех в истории. И когда пару лет назад он выиграл Кубок Стэнли, показал себя совершенным хоккеистом — настоящим лидером, который не просто забивает, но и делает много других вещей для команды», — сказал Данейко.

Никита Кучеров — 7-е место (версия «СЭ» — 3-е).

27-летний форвард «Тампы» стал обладателем приза самому ценному игроку НХЛ «Харт Трофи» в сезоне-2018/19 и выиграл Кубок Стэнли-2020. В позапрошлой регулярке Кучеров установил российский рекорд результативности — 128 очков (41 гол, 87 передач). Больше в лиге никто не набирал с 1996 года, когда в «Питтсбурге» зажигали Марио Лемье (161 очко) и Яромир Ягр (149). У россиянина лучшие показатели в чемпионском плей-офф — 34 (7+27) очка в 25 матчах. Нападающий — второй в лиге по результативности за четыре сезона, у него — 398 (153+245) очков в 304 играх, впереди только Коннор Макдэвид (421). Кучеров был в топ-3 рейтинга в 2018-м и 2019-м.

Эксперты выделяют у крайнего форварда игровые мышление и ум: он всегда думает на ход вперед. Этого будет не хватать «Тампе» в новой регулярке: ожидается, что россиянин после перенесенной операции не вернется до плей-офф.

Артемий Панарин — 4-е место (версия «СЭ» — 5-е).

29-летний форвард «Рейнджерс» после первого сезона в клубе из Нью-Йорка вошел в тройки номинантов «Харт трофи» и «Тед Линдсей» — призов лучшему хоккеисту лиги. Панарин был третьим бомбардиром регулярки — 95 очков (32 гола, 63 передачи), а также лучшим по результативности в равных составах (71 очко) и по показателю «плюс-минус» среди форвардов (+36). За пять сезонов в НХЛ у экс-нападающего «Чикаго» и «Коламбуса» в среднем больше балла за игру — 415 (148+267) очков в 391 матче.

Эксперты отмечают: Панарин сумел справиться с давлением большого контракта (рекордного для российских хоккеистов в лиге) и большого города, став его звездой. С ним на льду «Рейнджерс» — более успешная команда (так говорит не только статистика). Как результат — в том числе и рывок в рейтинге из третьего десятка.

Топ-3 рейтинга NHL Network — три центрфорварда: доминирующий несколько лет подряд Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), вышедший на его уровень Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и звезда последнего сезона Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Многолетний лидер и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби на пятом месте.

Топ-50 игроков НХЛ. Версия NHL Network.

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