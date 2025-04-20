Рекорд Овечкина и «Арт Росс» Кучерова, контракт Шестеркина и гол Сорокина: российские итоги сезона НХЛ

Чем в том числе запомнится регулярный чемпионат.

Великая погоня Александра Овечкина и бомбардирские достижения Никиты Кучерова, новое соглашение Игоря Шестеркина и знаковая шайба Ильи Сорокина, прорывные сезоны Кирилла Марченко и Павла Дорофеева, дебютный год Матвея Мичкова и переезд Ивана Демидова. Среди заметных событий сезона НХЛ — эти и другие сюжеты с российскими хоккеистами.

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Овечкин: вечный рекорд Великой Восьмерки

Александр Овечкин завершил погоню за снайперским рекордом НХЛ и превзошел казавшееся недосягаемым достижение Уэйна Гретцки. 39-летний форвард «Вашингтона» закрыл дистанцию в 42 гола за 61 матч, провел 15 шайб в 18 играх после старта регулярного чемпионата до перелома малоберцовой кости левой ноги. Известно, что Русская Машина никогда не ломается и всегда находит способ забивать, но без длинной вынужденной паузы не обошлось. Самая серьезная травма в карьере оставила Великую Восьмерку вне игры на 16 матчей в конце 2024 года. Нападающий вернулся в гонку по ходу сезона без серьезных признаков замедления.

В начале апреля Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки после дубля в домашнем матче с «Чикаго», поклонился Великому и отказался от возможности выйти на лед при пустых воротах соперника. Александр установил новое достижение для снайперов лиги в следующей игре — в гостях с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Форвард отличился в знаковой манере — броском от своего офиса в левом круге при розыгрыше большинства. Россиянин впервые забил Илье Сорокину, после падения на лед подарил эффектное празднование с яркой речью и множеством других запоминающихся моментов.

«Хорошо, что получилось. Русский позволил забить русскому. Случайно [так отпраздновал], я споткнулся и упал, но получилось прикольно. Когда я сравнялся с Гретцки, не мог поверить, это было эмоционально. Мне еще понадобится пару недель, чтобы понять, что значит быть номером один. Я очень горд собой, своей семьей, благодарен партнерам и тренерам, которые помогли мне достичь этого. Наконец-то меня не будут спрашивать, когда я побью рекорд. Это здорово для всего хоккея, «Вашингтона», особенно для России. Рад, что являюсь частью всего этого», — сказал капитан «Кэпиталз».

Овечкин превзошел снайперский рекорд Гретцки при повторении числа матчей — 895 голов против 894 в 1487 играх за 20 лет в НХЛ. Александр улучшил еще несколько значимых достижений для снайперов, в том числе вышел на первое место по победным шайбам и числу пропускавших от одного хоккеиста вратарей. На финише регулярного чемпионата россиянин еще дважды обновил свой счетчик — у него 897 голов, 726 передач и 1623 очка в 1491 матче, в этом сезоне — 44 шайбы, 29 передач и 73 очка при «плюс 15» в 65 играх.

Главное — Овечкин побил рекорд в составе успешной команды. Год назад «Вашингтон» в дебютном сезоне тренера Спенсера Карбери начинал в статусе списанного аутсайдера и в последний момент попал в плей-офф. Этой весной «Кэпиталз» первыми вышли в Кубок Стэнли и выиграли Восточную конференцию. Капитан полностью переключается на главную цель клуба и оставляет на межсезонье разговоры о других достижениях, последнем годе контракта в своем клубе НХЛ и обещанном возвращении в родное «Динамо».

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Кучеров: третья победа в гонке бомбардиров

Никита Кучеров во второй раз подряд и третий в карьере стал самым результативным хоккеистом регулярного чемпионата. 31-летний нападающий «Тампы» снова обошел на финише Нэйтана Маккиннона. Центрфорвард «Колорадо» взял небольшую паузу перед плей-офф, россиянин быстро отыграл отставание после своих пропусков матчей из-за повреждений и болезни. У звезды «Лайтнинг» — 121 очко, 37 голов и 84 передачи при «плюс 22» в 78 играх. Он десятым в истории лиги и первым среди россиян завоевал три «Арт Росс Трофи». У Евгения Малкина есть два таких приза, у Александра Овечкина — один.

Кучеров вышел на отметку в 100+ баллов за результативность третий год подряд и пятый раз в карьере. При этом в трех сезонах с двумя чемпионствами и выходом в финал Кубка Стэнли плеймейкер «Тампы» не имел возможности добраться до трехзначного числа очков из-за пандемии, серьезных травм и операции с пропуском всей регулярки-2020/21. В плей-офф вклад лучшего бомбардира в успехи «Лайтнинг» был на одном уровне с двумя MVP других амплуа — Виктором Хедманом и Андреем Василевским.

Прошлой весной обладатель сезонного рекорда для российских бомбардиров поднял планку очень высоко — 144 (44+100) очка. Второй «Арт Росс» не принес Кучерову вторые призы самому ценному и наиболее выдающемуся игроку — «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Этим летом такие награды россиянину тоже не гарантированы: при всей волшебной игре и значении для команды против него — яркость с достижениями других звезд лиги и собственная непопулярность в медиа. Никита привычно восхищает на льду, при редком общении с журналистами дает короткие ответы или описывает все одним словом вроде «круто». Восторгом от его мастерства обычно делятся тренер Джон Купер и одноклубники.

«Это многое значит. Я думаю, сегодня все сыграли хорошо. Я просто считаю, что, когда мы играем по нашей системе и действуем последовательно на протяжении всего матча, мы очень хорошая команда и нас трудно победить. Мы сделали это сегодня», — суммарная цитата Кучерова после выхода в конце марта на отметку в 100 очков.

86-й номер «Тампы» закончил регулярку очень близко к тысяче результативных действий за карьеру в лиге — 994 (357+637) очка в 803 матчах.

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Шестеркин и Сорокин: рекордный контракт и уникальные голы

Игорь Шестеркин старался держать уровень при всех проблемах «Рейнджерс»: прошлогодний победитель регулярного чемпионата и финалист Восточной конференции после старта свалился в затяжной кризис и завяз за пределами зоны плей-офф. Один из лучших вратарей лиги получил необходимое подтверждение своей значимости и подписал новый контракт в декабре до своего 29-летия. Сага с продлением соглашения растянулась до начала зимы, но закончилась ожидаемо: россиянин остался в Нью-Йорке и с осени будет самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги — 92 миллиона долларов на шесть лет (средняя зарплата — 11,5 миллиона). Это событие совпало с рождением второго ребенка в семье Игоря.

«Очень тяжелые выходные, но я наслаждался этим. Очень рад, что все закончилось, и я могу теперь сфокусироваться на своей игре. Это [подписание контракта] многое значит для меня. Мы будем стараться по полной и попытаемся вернуть Кубок [Стэнли] в Нью-Йорк. Хочу поблагодарить владельца, генменеджера и всю организацию. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Рейнджерс». Они так сильно поддерживают нас. Мы будем играть за них, за свои семьи», — сказал Шестеркин.

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Илья Сорокин вместе с «Айлендерс» тоже не попал в плей-офф и не избежал вопросов. В этом сезоне у одного из лучших вратарей лиги было как минимум два знаковых гола: в начале апреля — тот самый, рекордный Александра Овечкина, в первый день марта — первый за карьеру в чужие ворота. К заброшенной шайбе в матче с «Нэшвиллом» привели два подряд отраженных броска и ошибка форварда соперников Стивена Стэмкоса с передачей назад. Сорокин стал всего 17-м голкипером в истории лиги и вторым россиянином после Евгения Набокова с голом в активе. Илья получил поздравления удивленных партнеров и рассмеялся под маской, после игры нашел возможность поддеть своего друга и ровесника Шестеркина. Игорь давно мечтает забить и прилагает для этого немалые усилия.

«Да ничего такого. Если я бросил бы перед этим голом, думаю, были бы другие эмоции. Это просто везение. Перед этим было хорошее спасение. Это хоккей, такое случается. Я помню, что коснулся шайбы [перед этим голом], но не был уверен, что сделал это последним... Я знал, что сделаю это до Игоря», — сказал и отдельно пошутил Сорокин. Шестеркин через пару дней выиграл противостояние соседей, засушил соперника и ответил другу в том же стиле: «Это не гол».

Голкипер «Айлендерс» к такой шайбе добавил две передачи в мартовском матче с «Монреалем» и затем сохранял позитив до и после игры против «Вашингтона» с рекордным голом Овечкина. В тот день вратарь под присмотром Гретцки подарил Александру игровую клюшку и пообещал после сезона послать ловушку для его коллекции.

«Я ощущал давление, но испытал малую часть того, что Ови чувствует всю свою жизнь, причем намного-намного больше. Хороший опыт. Я не понял, что он сказал [обо мне во время церемонии] на льду. Просто увидел, что Романов смеется, тогда понял, что это про меня. [Овечкин поблагодарил за гол со словами «Спасибо, брат»?] Это нормально. В любое время», — со смехом сказал Сорокин. Илья добавил с улыбкой: «Вчера началось сумасшествие. Люди, которые не общались со мной год или два, такие: «О, удачи завтра». Я не видел бросок из-за трех игроков [передо мной]. Обычно он бросает влево, не знаю, почему сейчас решил в другую сторону. Я не видел шайбу [в полете] - только когда она из сетки вылетела, а он нырнул к синей линии. Гол какой-то непонятный, а если я его не видел, то он не считается! Мы выиграли матч, вот что сегодня для меня важнее. Он победил, мы победили — для всех выигрышная ситуация».

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Бобровский и Василевский: числа с двумя нулями

Сергей Бобровский в первый месяц регулярного чемпионата добрался до важного личного достижений — 400 побед в НХЛ. 36-летний чемпион из «Флориды» вышел на эту отметку в гостевом матче с «Рейнджерс» в конце октября. Двукратный обладатель «Везина Трофи» стал 14-м вратарем в истории лиги и первым россиянином с таким количеством побед, сделал это за наименьшее число игр и в этом превзошел легенду нью-йоркского клуба Хенрика Лундквиста (707 против 727).

«Мне очень повезло играть с отличными одноклубниками, работать с хорошими тренерами, иметь поддержку родителей, жены, семьи, всех и, очевидно, Бога. Я благодарю Его за это путешествие, наслаждаюсь этим моментом, каждым моментом в хоккее, веселюсь. [Празднование всей команды впечатлило.] Это определенно нечто особенное, здорово видеть такое, эти эмоции ребят. Это привилегия — быть частью такой команды. [Вся рутина в подготовке важна.] Знаете, те моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ, очень особенные. Не так много людей могут пройти через это. И я очень ценю, очень и очень дорожу этим», — сказал Бобровский.

Сергей в марте продвинулся в топ-10 вратарей по числу побед и с 424 выигранными матчами прошел Тони Эспозито. За месяц до этого голкипер «Пантерз» получил отдельный респект от Дональда Трампа на приеме обладателей Кубка Стэнли в Белом доме. Самый популярный российский хоккеист НХЛ на выступлениях президента США — Овечкин. Про него американский лидер говорил накануне и в день инаугурации, а также после падения снайперского рекорда своего друга Гретцки.

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Андрей Василевский вернул топ-уровень после непростого прошлого сезона с операцией и восстановлением. 30-летний вратарь «Тампы» осенью прошел отметку в 300 побед в НХЛ, когда «Лайтнинг» в середине ноября на своем льду нанесли «Виннипегу» всего второе поражение после старта регулярного чемпионата. Двукратный чемпион, обладатель «Конн Смайт» и «Везина Трофи» стал 40-м голкипером с таким количеством выигранных матчей, сделал это быстрее всех и превзошел достижение члена Зала славы из «Монреаля» Жака Планта (490 против 521).

«Чувствую, что мне очень повезло выиграть три сотни матчей за один клуб. Это случается не так часто в наши дни. Очевидно, тяжело побеждать в этой лиге, но последние десять лет я играл за такую отличную команду. Знаете, ребята здорово отрабатывают, оставляют все на льду и очень помогают мне каждый вечер. Большая благодарность им за это», — сказал Василевский.

Андрей на финише регулярного чемпионата продвинулся в топ-30 лучших вратарей по числу побед с 331 выигранным матчем. Ближайший ориентир для него — Николай Хабибулин (333), немного дальше стоит Евгений Набоков (353). В марте Большой Кот поднялся в топ-50 вратарей по числу матчей на ноль с 40 играми без пропущенных голов из 534 в лиге. Из действующих голкиперов быстрее до этой отметки добирались только Джонатан Куик (436) и Коннор Хеллибак (516).

«Лайтнинг» и «Пантерз» второй год подряд сойдутся в первом раунде плей-офф. Команды штата Флорида доходили до финала Кубка Стэнли с 2020 года. Сначала Василевский, Кучеров и компания взяли два титула и сыграли решающую серию в третий раз подряд, затем Бобровский добрался до финала и через сезон стал чемпионом вместе с Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко.

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Марченко и Дорофеев: прорывные сезоны

Кирилл Марченко добился впечатляющего прогресса в третьем североамериканском сезоне. 24-летний форвард ведущего звена «Коламбуса» увеличил свое влияние на игру одной из самых русских команд лиги и улучшил все статистические показатели — 74 очка, 31 гол и 43 передачи при «плюс 29» в 79 матчах. В начале февраля Марченко выбыл из строя из-за неприятной травмы с переломом челюсти, когда шайба от одноклубника прилетела ему в лицо на скамейке. Восстановлению помогла пауза на Турнир четырех наций, после которой нападающий вернулся на лед в маске с закрытым визором.

Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон работал ассистентом в «Вашингтоне» и возглавлял «Миннесоту», когда североамериканские карьеры начинали Александр Овечкин и Кирилл Капризов. Теперь специалист оценил потенциал Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова с надежностью Ивана Проворова. Марченко при классном броске и завершении должен был прибавить в умении создавать голевые моменты и отрабатывать без шайбы. Воронков пропустил месяц на старте сезона и в первой половине зимы смотрелся привычно мощно и вдобавок результативно, на финише регулярки запомнился больше ситуацией с выходом в большинстве после штрафа с десятью минутами. «Блю Джекетс» в сезоне памяти Джонни Годро выбрались со дна Восточной конференции и до последнего матча претендовали на попадание в кубковую восьмерку.

«У нового тренера другая система. Это помогает всем здесь, думаю, потому что вся команда, каждый растет сейчас и поднимается на следующий уровень. Он вселил в меня уверенность, доверяет, я стараюсь [отплатить] хорошим», — сказал Марченко в декабре.

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Павел Дорофеев провел первый полноценный сезон за четыре года в НХЛ и стал лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате. 24-летний форвард забил 35 голов и с 17 передачами набрал 52 очка при «плюс 2» в 82 матчах. В этом году нападающий отметился двумя хет-триками — против «Нэшвилла» в середине января и «Бостона» в марте.

Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди и одноклубники отмечают прогресс Дорофеева, его бросок и умение завершить момент. Прорыв форварда не считают случайной вспышкой или везением, связывают с усердной работой и стремлением развивать в том числе физическую мощь и оборонительные навыки. Сам Павел заодно отмечает роль центрфорварда Томаша Гертла и своих «старших братьев» Ивана Барбашева и Ильи Самсонова. Барбашев мощно начал регулярку, но его темп сбила травма и четырехнедельная пауза с середины декабря. 29-летний двукратный обладатель Кубка Стэнли был привычно продуктивен в звене с зашедшим на 100-очковый сезон Джейком Айкелем и не только, всего на балл отстал от соотечественника — 51 (23+28) очко при «плюс 26» в 70 играх.

«Пока все идет хорошо. Просто стараюсь подталкивать себя к тому, чтобы быть лучше в каждой игре, каждый вечер. У каждого есть своя работа. Моя — помогать команде выигрывать матчи и стараться делать все возможное. Эти вещи [по работе в обороне и над «физикой"] очень важны для меня, ведь игра не всегда будет идти так, как хочешь, поэтому должен в любом случае помогать команде. Если не получается бросать и забивать, нужно найти способ помочь команде выиграть. Начал заниматься этим с лета. Я много работал над всеми этими деталями, чтобы все вместе сложилось на льду. Я персонально должен быть последователен. Вне зависимости от всего должен прибавлять каждый вечер. Надеюсь, я двигаюсь в правильном направлении», — сказал Дорофеев о своем сезоне.

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Мичков: первый год

Матвей Мичков провел яркий дебютный сезон и при этом выпал из числа главных претендентов на «Колдер Трофи». 20-летний форвард «Филадельфии» закончил регулярный чемпионат с 63 (26+37) очками и «минус 18» в 80 матчах. Нападающий не избежал заметных спадов, а в лучших играх неизменно вызывал восторг у поклонников своего клуба. Правда, зимой Александр Овечкин пожелал таланту меньше выпендриваться, но затем не стал вдаваться в подробности.

Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла после стартового месяца выводил Мичкова из состава и пытался добиться большего внимания к обороне и другим важным деталям. Специалист ставил под сомнение, что россиянин достаточно хорошо понимает все рекомендации со своим уровнем английского языка. В какой-то момент Торторелла признал поражение в попытках заставить дебютанта отказаться от частых заходов на лакросс-гол в пользу более надежных вариантов. Деспотичный тренер был отправлен в отставку в конце марта при потере реальных шансов на плей-офф. Нападающий следом оформил два дубля подряд, но так и не добрался до первого хет-трика. Матвей разделил второе место по результативности и стал лучшим снайпером среди новичков.

«Это значит, что не зря работали. Будем продолжать в том же духе. Хотелось закончить сезон на позитивной ноте. К сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующему сезону», — сказал Мичков после заключительного матча.

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Капризов и Ничушкин: травмы и программа помощи

Кирилл Капризов мощно начал сезон с заходом на «Харт Трофи» и обновлением всех личных рекордов результативности. 27-летний лидер «Миннесоты» пропустил половину регулярки и закончил ее с 56 (25+31) очками при «плюс 19» в 41 матче. До рождественской паузы россиянин шел среди лучших бомбардиров и снайперов лиги — 50 очков и 23 гола в 34 играх. Травма сначала выбила форварда на месяц с пропуском 12 матчей с конца декабря, потребовавшаяся операция лишила еще 28 игр с конца января до начала апреля. «Уайлд» без главной звезды потеряли свои позиции в Западной конференции, ключевое — нападающий вернулся до плей-офф и имел время набрать форму.

«Много всяких вещей при восстановлении. Было и так и так [с возможным сроком возвращения]. Это непросто. Порой немного грустно, порой чувствуешь себя лучше и более счастливым, все такое. Просто рад вернуться в команду и снова играть, знаете ли. [Конечно, важно выйти на финише регулярки.] Я не играл очень долго, матчей 40 или вроде того. Пока не совсем чувствую игру, но через пару матчей буду в порядке», — сказал Капризов в апреле.

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Валерий Ничушкин начал сезон на месяц позже из-за полугодичного отстранения на третьем этапе программы помощи хоккеистам НХЛ. 29-летний форвард «Колорадо» постарался не упустить фактически последний шанс в клубе и лиге. Обладатель Кубка Стэнли-2022 из-за личных проблем досрочно завершал два подряд плей-офф, теперь получил знакомую роль в ведущих звеньях и прошел через травму с пропуском игр с начала года до конца февраля. У Биг Вала в этой регулярке — 34 (21+13) очка при «плюс 11» в 43 матчах.

«Это трудный период. Много работы, много всяких вещей. Считаю, что добился огромного прогресса в плане своего ментального здоровья. Надеюсь, это никогда больше не повторится. У меня есть определенные люди из России, работал с ними около года. Мы добились серьезного прогресса. Мы немного изменили мой стиль жизни, даже несколько изменили тренировки в зале, так что теперь у меня больше энергии. Сделали очень много разных вещей. Чувствую себя потрясающе. Чувствую себя здорово, сильным. Считаю, мой разум сейчас в правильном состоянии. Сейчас я живу одним днем. Просто работаю, остаюсь сфокусированным на моих проблемах. Надеюсь, это сработает», — сказал Ничушкин в ноябре.

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Малкин и Панарин: три отметки и провал фаворита

Евгений Малкин мощно начал сезон и оформил зависшие с прошлой весны достижения по трем основным показателям статистики. 38-летний центрфорвард «Питтсбурга» стартовал в двух шагах от круглых чисел по голам и передачам, последовательно выбил 800 передач, 1300 очков, 600 голов в НХЛ. Регулярку Джино закрыл с 50 (16+34) очками при «минус 24» в 68 матчах, всего за карьеру в лиге у него — 1346 (514+832) очков и «плюс 28» в 1213 играх. Магнитогорец не избежал заметных спадов и повреждений, в третий раз подряд вместе с клубом остался без плей-офф после 16 выходов в Кубок Стэнли с двумя парами финалов и тремя чемпионствами. Все это подняло вопрос о будущем воспитанника «Металлурга» перед последним годом контракта с «Пингвинз».

«Я не завершу карьеру [после этого сезона]. Я знаю, что некоторые люди говорят, вроде как я вернусь в Россию и сыграю за свою родную команду. Но я никогда не говорил этого, знаете ли? Я завершу карьеру в «Питтсбурге». «Пингвинз» — моя команда. Я люблю ее. Я уйду здесь, в «Пингвинз», когда это случится. Это моя единственная команда [в Северной Америке]. Не думаю, что буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за команду родного города. Просто одну — чтобы попрощаться», — сказал Малкин в феврале для издания The Athletic. Евгений позже пояснил, что будет рад выступать в КХЛ за «Магнитку», если в его возрасте позволит здоровье и уровень игры.

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Артемий Панарин и «Рейнджерс» не попали в плей-офф после прошлогоднего Президентского трофея и финала «Востока». 33-летний форвард остался самым результативным хоккеистом «бродвейцев» по трем основным показателям — 89 очков, 37 голов и 52 передачи при «минус 9» в 80 матчах. На такую статистику десятый номер откатился после лучшего года в карьере с уникальным выходом за сотню результативных действий — 120 (49+71) очков. В команде Питера Лавиолетта просели все лидеры, тренер был отправлен в отставку после пары сезонов на «Мэдисон-сквер-гарден». Ньюйоркцы валились с начала зимы, обещали поправить положение до и после рождественской паузы при показательных обменах и угрозе других перестановок, но не преуспели в решении задачи о попадании в Кубок Стэнли в досрочно включенном режиме плей-офф.

«Разлад может быть связан с многими причинами, но я чувствую и уже говорил об этом, что на нас лежит дополнительный груз. Все слишком стараются, может быть, недостаточно расслаблены или что-то такое, так-то могу заверить, что каждый хочет побеждать. Все усердно работают, но иногда, если у вас нет уверенности, вы ментально не в нужном месте, просто чувствуете, что все сложнее, чем на самом деле. Вот сейчас мы просто слишком крепко сжимаем клюшку. Если бы мы знали причину, мы бы не были там, где оказались. Это худшее, что чувствовал с тех пор, как появился здесь? Думаю так, да, но нам нужно передохнуть, перезагрузиться и показать свой лучший хоккей», — сказал Панарин в конце декабря.

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Два обмена Кузьменко, дебют Демидова, плей-офф

Андрей Кузьменко поучаствовал в двух обменах за один сезон и сменил четыре клуба за три года в НХЛ. 29-летний форвард перебрался из «Калгари» в «Филадельфию» в конце января, в начале марта вернулся с Восточного на Западное побережье и отправился в «Лос-Анджелес». У экс-нападающего «Ванкувера» было не очень много времени и шансов на перезагрузку во «Флайерз», в «Кингз» такая возможность появилась рядом с одним из лучших российских защитников лиги Владиславом Гавриковым в команде уровня претендента на Кубок Стэнли.

Иван Демидов присоединился к «Монреалю» и ворвался в НХЛ на финише регулярного чемпионата. Игра 19-летнего форварда СКА волновала и воодушевляла фанатов самого титулованного клуба лиги и одной из самых популярных команд Северной Америки с момента выбора под пятым номером на драфте-2024. Болельщики отслеживали перелет россиянина в Торонто через Стамбул и тепло встретили на своей арене в дебютном матче с «Чикаго». Демидов отметился уверенным стартом с передачей и голом в первом периоде и интервью на английском языке после игры, вместе с «Канадиенс» удержал место в кубковой восьмерке «Востока» и сойдется с «Вашингтоном».

«Я вынес несколько хороших вещей из первой игры. Это очень приятный опыт. Я люблю этот город, этих болельщиков. Да, это сумасшествие. Чувствую, что болельщики любят меня. Это круто. Да, это потрясающе, как думаю. Да, это было вроде как «Добро пожаловать в НХЛ». Вот так думаю. Ха, [результативные действия в первом периоде не удивили], думаю, нет, ха-ха. Знаете, это так быстро, и это круто, крутые моменты. Да, в раздевалке чувствовал себя хорошо, а когда вышел на круг новичка, полагаю, возникло некое волнение. Просто старался кататься безо всяких дерганий или чего-то такого, потому что публика такая невероятная, очень теплый прием. Да, может быть, вы поймете, это вроде как экзамен в школе, но только самый важный экзамен в моей жизни, вот так думаю», — сказал Демидов.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 сыграли 51 полевой хоккеист и 12 вратарей с российским гражданством. После его окончания русская компания «Каролины» с Дмитрием Орловым, Андреем Свечниковым и Петром Кочетковым дождалась экс-капитана СКА Андрея Никишина (и вратарь уже помог защитнику дать забавное первое интервью перед плей-офф).

Среди лучших в своих командах по игровому времени и/или числу результативных действий в этой регулярке также были Михаил Сергачев, Александр Романов и Никита Задоров, Павел Бучневич, Евгений Дадонов и Владислав Наместников. Дмитрий Куликов дошел до отметки в тысячу матчей в лиге, «Флорида» устроила специальную церемонию для своего защитника.

Россияне есть в составах 14 из 16 клубов Кубка Стэнли-2025. Продлится ли серия чемпионств наших?