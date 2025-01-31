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18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Овечкин забил в проигранном матче «Вашингтона» против «Оттавы»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александр стал еще ближе к великому рекорду.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)
Голы: Грейг — 8 (бол., Перрон, Шабо), 24:08 — 1:0. Макмайкл — 18 (Дюбуа, Рой), 27:43 — 1:1. Норрис — 18 (мен., буллит), 37:37 — 2:1. Пинто — 10 (мен., Норрис, Сандерсон), 38:15 — 3:1. Строум — 14 (бол., Карлсон, Овечкин), 47:58 — 3:2. Сандерсон — 3 (бол., Жиру, Штюцле), 50:38 — 4:2. Овечкин — 23 (бол., Протас, Макмайкл), 53:01 — 4:3. Строум — 15 (Овечкин, Уилсон), 54:31 — 4:4. Шабо — 4 (Пинто, Норрис), 61:46 — 5:4.
Нереализованный буллит: Пинто (О), 52:14.
Вратари: Форсберг — Линдгрен.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 34 (11+14+7+2) — 35 (7+13+13+2).
Наши: Зуб (20.18/2/-1) — Овечкин (22.11/7/0).
31 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18792 зрителя.

Матчи «Вашингтона» уже давно не были особо событийными. Так, в последних десяти встречах с участием «Кэпиталз» ни разу зрители не увидели более пяти заброшенных шайб. Зато сегодня команда сполна восполнила дефицит ярких хайлайтов, который испытывали болельщики «Кэпс» в последнее время.

Уже в первые три минуты встречи «Вашингтон» решил задать планку веселья, дважды удалившись за полторы минуты за нарушение численного состава. Правда, воспользоваться этим подарком «Оттава» не сумела. Но именно игра в неравных составах стала сегодня ключевой.

В начале второго периода 22-летний форвард «Сенаторз» Ридли Грейг открыл счет в матче, реализовав удаление Тэйлора Рэддиша. Уже спустя три минуты «Вашингтон» воспользовался удалением как раз-таки Грейга: формально Коннор Майкмайкл отличился в равных составах, но в момент гола пятый игрок «Оттавы» только-только доехал до своей зоны.

Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.

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Так, в концовке второго периода счет 1:1 очень быстро превратился для «Вашингтона» в 1:3. И это все при игре в большинстве!

В третьем периоде Норрис решил, что и так много сделал для команды, поэтому удалился за подножку, чем за восемь секунд воспользовался Дилан Строум — ассист Александра Овечкина.

Затем наступило какое-то дежавю со вторым периодом: удаление Рэддиша — гол «Оттавы», удаление Грейга — гол «Вашингтона».

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Причем последнее чуть снова не закончилось голом в меньшинстве: Шейн Пинто убежал «1 в 0» и заработал буллит, но на этот раз реализовать его не удалось.

Зато удалось отличиться Овечкину. Россиянин получил шайбу на синей линии, элегантно качнул Мэттью Хаймора и бросил в ворота с такой силой, что попробуй еще разглядеть шайбу даже на замедленном повторе. Это 23-й гол Овечкина в сезоне и 876-й в НХЛ: до результата Уэйна Гретцки осталось 18 шайб, до нового абсолютного рекорда — 19.

Но на этом Александр не остановился: спустя полторы минуты он ассистировал Строуму, который перевел игру в овертайм. Но два очка достались в итоге «Оттаве»: Тома Шабо принес столь важные два очка «Сенаторз», которые уже плотно обосновались в зоне плей-офф.

«Вашингтон» же по-прежнему уверенно лидирует на Востоке и вряд ли упустит первое место до конца регулярки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Миннесота 52 31 21 66
3 Даллас 50 32 18 65
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Юта 50 21 29 50
6 Сент-Луис 51 23 28 50
7 Нэшвилл 49 18 31 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Ванкувер 50 23 27 56
5 Калгари 49 24 25 55
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
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Монреаль – Миннесота
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Оттава – Вашингтон
 5 : 4 ОТ
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Бостон – Виннипег
 2 : 6
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