18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)
Голы: Грейг — 8 (бол., Перрон, Шабо), 24:08 — 1:0. Макмайкл — 18 (Дюбуа, Рой), 27:43 — 1:1. Норрис — 18 (мен., буллит), 37:37 — 2:1. Пинто — 10 (мен., Норрис, Сандерсон), 38:15 — 3:1. Строум — 14 (бол., Карлсон, Овечкин), 47:58 — 3:2. Сандерсон — 3 (бол., Жиру, Штюцле), 50:38 — 4:2. Овечкин — 23 (бол., Протас, Макмайкл), 53:01 — 4:3. Строум — 15 (Овечкин, Уилсон), 54:31 — 4:4. Шабо — 4 (Пинто, Норрис), 61:46 — 5:4.
Нереализованный буллит: Пинто (О), 52:14.
Вратари: Форсберг — Линдгрен.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 34 (11+14+7+2) — 35 (7+13+13+2).
Наши: Зуб (20.18/2/-1) — Овечкин (22.11/7/0).
31 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18792 зрителя.
Матчи «Вашингтона» уже давно не были особо событийными. Так, в последних десяти встречах с участием «Кэпиталз» ни разу зрители не увидели более пяти заброшенных шайб. Зато сегодня команда сполна восполнила дефицит ярких хайлайтов, который испытывали болельщики «Кэпс» в последнее время.
Уже в первые три минуты встречи «Вашингтон» решил задать планку веселья, дважды удалившись за полторы минуты за нарушение численного состава. Правда, воспользоваться этим подарком «Оттава» не сумела. Но именно игра в неравных составах стала сегодня ключевой.
В начале второго периода 22-летний форвард «Сенаторз» Ридли Грейг открыл счет в матче, реализовав удаление Тэйлора Рэддиша. Уже спустя три минуты «Вашингтон» воспользовался удалением как раз-таки Грейга: формально Коннор Майкмайкл отличился в равных составах, но в момент гола пятый игрок «Оттавы» только-только доехал до своей зоны.
Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.
Так, в концовке второго периода счет 1:1 очень быстро превратился для «Вашингтона» в 1:3. И это все при игре в большинстве!
В третьем периоде Норрис решил, что и так много сделал для команды, поэтому удалился за подножку, чем за восемь секунд воспользовался Дилан Строум — ассист Александра Овечкина.
Затем наступило какое-то дежавю со вторым периодом: удаление Рэддиша — гол «Оттавы», удаление Грейга — гол «Вашингтона».
Причем последнее чуть снова не закончилось голом в меньшинстве: Шейн Пинто убежал «1 в 0» и заработал буллит, но на этот раз реализовать его не удалось.
Зато удалось отличиться Овечкину. Россиянин получил шайбу на синей линии, элегантно качнул Мэттью Хаймора и бросил в ворота с такой силой, что попробуй еще разглядеть шайбу даже на замедленном повторе. Это 23-й гол Овечкина в сезоне и 876-й в НХЛ: до результата Уэйна Гретцки осталось 18 шайб, до нового абсолютного рекорда — 19.
Но на этом Александр не остановился: спустя полторы минуты он ассистировал Строуму, который перевел игру в овертайм. Но два очка достались в итоге «Оттаве»: Тома Шабо принес столь важные два очка «Сенаторз», которые уже плотно обосновались в зоне плей-офф.
«Вашингтон» же по-прежнему уверенно лидирует на Востоке и вряд ли упустит первое место до конца регулярки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -