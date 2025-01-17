20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вашингтон» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Овечкин — 21 (Сандин), 63:07 — 0:1.
Вратари: Мериляйнен — Томпсон.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (8+9+7+0) — 27 (6+5+12+4).
Наши: Зуб (21.48/2/0) — Овечкин (16.34/3/+1).
17 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 17242 зрителя.
«Вашингтон» — лидер Восточной конференции по забитым голам, несмотря на то, что «Кэпс» провели меньше матчей, чем большинство конкурентов. Но даже у такой команды должны случаться невзрачные игры.
«Оттава» в последнее время наглядно показала, как умеет «сушить» соперника. Во многом успешная игра «Сенаторз» в своей зоне связана с выступлением 22-летнего вратаря Мерилайнена, который не провел и десяти матчей в НХЛ, а в прошлом году и вовсе выступал в ECHL.
За неделю финн «засушил» «Питтсбург» и «Айлендерс» — прямых конкурентов за попадание в плей-офф. Кроме того, была победа над «Далласом» с 92,3% отраженных бросков. Теперь Мерилайнен практически до самого конца продержался в противостоянии с будущим лучшим снайпером в истории НХЛ. Не хватило совсем чуть-чуть.
Александр Овечкин провел на льду более 16 минут и трижды бросил в створ ворот финского голкипера. Больше по сегодняшней игре россиянина сказать было нечего: в протокол себя никак не вписал, к Гретцки не приблизился. Но это лишь в основное время матча. Благо, еще есть и овертайм.
Казалось, что у Овечкина наметился ожидаемый спад в результативности: невозможно в 39 лет, вернувшись после перелома, штамповать голы на уровне праймовых игроков лиги. Так, в пяти матчах перед «Оттавой» Александр набрал 2 (1+1) очка, а единственную шайбу отправил в пустые ворота.
Но все мыслимые и немыслимые рамки рушатся, когда речь идет об Овечкине. В овертайме форвард внешне просто получил шайбу на синей линии в чужой зоне и хлестким броском отправил ее в ворота «Оттавы». Вот и 874-й гол в НХЛ: до Гретцки осталось 20.
Стоит отметить, что этой шайбой Ови побил еще один рекорд — теперь он забивал в ворота 179 разных вратарей в НХЛ. До этого лучший результат принадлежал Яромиру Ягру.
«Вашингтон» продолжает лидировать в своей конференции: отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков. Кажется, мы вновь вернулись в середину 10-х: «Кэпс» раз за разом побеждают, а Овечкин раз за разом забивает.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|- : -
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -