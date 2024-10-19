Россиянин продлил голевую серию до четырех матчей, но его «Тампа» проиграла впервые в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)

Голы: Батерсон — 2 (бол., Жиру, Сандерсон), 1:50 — 1:0. Норрис — 3 (Жиру, Батерсон), 13:21 — 2:0. Кучеров — 7 (Макдона, Чернак), 21:59 — 2:1. Пол — 1 (Чирелли, Хагель), 30:39 — 2:2. Батерсон — 3, 33:20 — 3:2. Гюнцель — 1 (Пойнт, Кучеров), 38:13 — 3:3. Ткачак — 2 (бол., Сандерсон, Штюцле), 38:56 — 4:3. Грегор — 1 (мен., Пинто), 46:17 — 5:3. Чаффи — 1 (Пербикс, Чирелли), 48:11 — 5:4.

Вратари: Форсберг — Василевский (57:56).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 28 (8+13+7) — 29 (6+12+11).

Наши: — - Кучеров (19.44/6/0).

19 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

Дневные игры, проходящие в непривычное время, имеют свои особенности и часто отличаются высокой результативностью. Когда же дело идет о самом начале сезона, то из таких матчей сложно вывести какие-то закономерности. Разве кого-то может удивить хорошая форма лидера «Тампы» Никиты Кучерова? После встречи с «Оттавой» на его счету 9 (7+2) очков в четырех встречах.

Российский нападающий продолжает наводить ужас на вратарей чужих команд, отметившись заброшенными шайбами во всех играх с начала чемпионата. С уходом Стивена Стэмкоса в «Нэшвилл» Кучеров окончательно забрал себе роль главного снайпера команды, которому доверяют право на бросок в ответственных ситуациях, и пока шикарно с ней справляется.

Все хорошее, чем может похвастаться «Тампа» по состоянию на сегодняшний день, связано с атакой. Команда забросила 16 шайб в четырех матчах и на старте сезона держит этот уровень. Вперед игроки «Лайтнинг» несутся охотно и вратарю «Оттавы» Антону Форсбергу скучать не приходилось. Однако в этот раз «Тампе» не удалось выдержать баланс. Она спокойно создавала моменты в чужой зоне и также легко позволяла делать это сопернику на собственной и территории.

Андрей Василевский провел свой первый неудачный матч в сезоне. Его нельзя напрямую обвинить в поражении. Он за долгие годы карьеры в НХЛ приучил, что может быть волшебником, поэтому сами по себе пять пропущенных шайб воспринимаются с некоторой грустью. Пусть Большой Кот почти не был в них виноват. Он не смог зафиксировать шайбу, и форвард «Сенаторов» Брэйди Ткачук оказался эффективным на добивании в ситуации с четвертым голом. Неприятно, но ничего не поделаешь. Сейчас «Тампа» просто неплохая команда, а не фаворит как в прошлые годы.

«Болтс» постоянно были вынуждены находиться в роли догоняющих. Эту задачу они могли решить, если бы не собственные ошибки. Для одного матча их набралось слишком много. Победную шайбу «Оттава» забросила в меньшинстве, умно разыграв выход «два в одного». «Тампа» билась до самого конца, но хозяева на везении и самоотверженности дотянули до победы.