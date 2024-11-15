Мичков молчал весь матч, но все равно стал героем. Забил с нулевого угла и принес победу в овертайме

«Филадельфия» переиграла «Оттаву».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Санхейм — 4 (Андре, Хэтэуэй), 2:31 — 0:1. Ткачак — 9 (Норрис, Хэмоник), 6:02 — 1:1. Батерсон — 7 (бол., Штюцле, Сандерсон), 28:41 — 2:1. Конекны — 9 (Кэйтс, Силер), 38:48 — 2:2. Норрис — 7 (Шабо, Грейг), 44:27 — 3:2. Годетт — 7 (бол., Шабо, Грейг), 50:05 — 4:2. Ришар — 2 (Бринк, Замула), 50:42 — 4:3. Бринк — 3 (Ришар, Санхейм), 52:45 — 4:4. Мичков — 6 (Конекны, Санхейм), 64:05 — 4:5.

Вратари: Ульмарк — Федотов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 37 (14+14+6+3) — 19 (3+4+9+3).

Наши: Зуб (18.37/0/-2) — Замула (14.43/0/+1), Мичков (13.50/3/+1).

15 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 17 162 зрителя.

Матвей Мичков очень плодотворно посидел в запасе «Филадельфии». В первом же матче после возвращения набрал два результативных действия и реализовал победный буллит. Сегодня россиянин вновь стал героем для болельщиков «Флайерз».

Швед Самуэль Эрссон получил травму, поэтому место в воротах занял Иван Федотов. Бэкапом на матч заявили Алексея Колосова, который не играет с 6 ноября.

Сложно обвинить россиянина в четырех пропущенных голах. В каких-то моментах Федотов наверняка мог сыграть лучше, где-то — удачнее переместиться. Но откровенных ляпов вратарь не допускал.

Тяжело играть, когда у игроков атаки совершенно ничего не получается. За 40 минут встречи «Филадельфия» нанесла лишь семь бросков в створ «Оттавы». Тем удивительнее, что два из них оказались результативными — откровенно неудачный матч провел голкипер «Сенаторз» Улльмарк.

В голевой перестрелке, которая произошла в третьем периоде, принял участие российский защитник Егор Замула, сделавший голевой пас на гол Энтони Ричарда. Но Матвей Мичков все молчал.

По ходу матча россиянина пробовали в двух разных сочетаниях, но обеим тройкам не удалось создать ни одного момента. Отсюда и порезанное игровое время: почти 14 минут на льду с учетом овертайма — худший показатель Мичкова в НХЛ.

Матвей дождался своего часа, став героем овертайма. За минуту до конца форвард решился на неожиданный бросок почти с нулевого угла — и у него получилось! Вновь неважно сыграл Улльмарк.

Теперь на счету Мичкова 13 (6+7) очков в 15 матчах. По результативным действиям среди новичков россиянин уступает лишь Логану Станковену из «Далласа» — у него 14 баллов. Третье место в списке занимает Максим Цыплаков с 10 очками.