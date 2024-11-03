Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Остон Мэттьюс
Дата рождения: 17 сентября 1997 года
Место рождения: Сан-Рамон (Калифорния, США)
Гражданство: США
Рост: 191 см
Прозвище: Папи
Вид спорта: хоккей
Амплуа: центральный нападающий
Клуб: «Торонто Мэйпл Ливз» (НХЛ)
Детство и юность Остона Мэттьюса
Остон Мэттьюс родился в Сан-Рамоне (Калифорния, США) в семье американца и мексиканки. Отца Остона зовут Брайан, он на студенческом уровне играл в бейсбол, мать — Эма. Со спортом в семье был также связан дядя Уэс Мэттьюс, который в 1966 году выступал за клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
В возрасте двух месяцев Остон и его семья переехали в Скоттсдейл (Аризона). Мэттьюсы любили хоккей и часто ходили на игры «Финикса» и брали с собой сына. Мальчик начал интересоваться игрой в возрасте двух лет. Кумирами Остона стали Шейн Доан и Даниэль Бриер. Мэттьюс также стал свидетелем знаменитого гола форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Койотис» в 2006 году, когда местный клуб тренировал легендарный Уэйн Гретцки.
«Я был там, да, — рассказал Мэттьюс в интервью Sportsnet. — Это было невероятно. Это было тогда, когда Гретцки, по-моему, был тренером. Он просто смотрел вверх. Он не мог поверить в это. Я думаю, все на трибунах — никто особо не аплодировал — просто не могли понять, что произошло».
Заниматься хоккеем Остон начал в 5 лет в команде «Аризона Бобкэтс». В это же время родители отдали мальчика в бейсбол, на чем настоял его отец. До 13 лет эти виды спорта занимали важное место в жизни юноши, но ему больше нравился хоккей из-за темпа игры.
«Я активно занимался бейсболом, потому что мои папа и дедушка играли в него. Мне больше всего нравилось отбивать мячи битой, это было моей сильной стороной. Но мне также нравилось ловить мячи, — рассказывал Мэттьюс для сайта НХЛ. — В хоккее все обычно происходит по-другому: отец приводит сына на замерзший пруд, и оттуда все начинается. Но мы жили в Аризоне, и там все немного иначе. Мой отец Брайан играл в бейсбол в колледже. Мне нравился бейсбол, я получал от него удовольствие, но моей страстью номер один все же стал хоккей».
Первым тренером хоккеиста стал Борис Дороженко. Он возглавлял федерацию хоккея в Мексике, а позже основал школу Next Generation в Скоттсдейле.
«Не могу сказать, что он как-то выделялся на детском уровне — были ребята и посильнее, — позже рассказывал тренер о своем воспитаннике. — Его изюминка — это хорошая координация и нестандартное мышление. Один раз в самолете Остон с другом умудрились устроить матч в проходе. Так что он был очень спортивным парнем. Кроме того, Мэттьюс был очень внимательным, никогда не терял концентрацию».
Клубная карьера Остона Мэттьюса
В 2012 году в возрасте 14 лет Мэттьюс был выбран под 57-м номером драфта «Эвереттом» из Западной лиги, но решил не ехать в Канаду, а играть и тренироваться в рамках программы развития национальной сборной США. В 17 лет Остон занял первое место в команде U-18 по результативности со 117 (55+62) очками и побил рекорд программы в 102 балла, который установил Патрик Кейн в сезоне-2005/06.
В сезоне-2015/16 Мэттьюс решил сделать выбор в пользу профессионального хоккея и в последний сезон перед выходом на драфт НХЛ подписал однолетний контракт с клубом швейцарской лиги «Цюрих». Главный тренер этой команды Марк Кроуфорд давно наблюдал за игрой хоккеиста, переход состоялся после общения с агентом и семьей американца. Дебют Остона в швейцарской лиге состоялся 18 сентября 2015 года в игре с командой «Фрибур-Готтерон», у молодого нападающего получилось отметиться голом.
В регулярном чемпионате Мэттьюс стал лучшим бомбардиром «Цюриха» и десятым по результативности в лиге. Он набрал 46 (24+22) очков в 36 матчах, получил награду восходящей звезды «NLA Rising Star Awards». Пребывание Остона в Швейцарии закончилось раньше, чем предполагалось: «Лайонс» вылетели в первом раунде в плей-офф.
21 июля 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под первым номером. Последним до него американцем, задрафтованным первым, был Патрик Кейн в 2007 году.
Дебют Остона в НХЛ состоялся в стартовой игре сезона-2016/17 против «Оттавы» 12 октября 2016 года. Новичок забил в этом матче четыре гола и стал первым игроком НХЛ в истории, который смог оформить покер в дебютном матче.
28 марта 2017 года Мэттьюс забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Уэнделла Кларка по количеству голов в одном сезоне для новичков «Торонто». Всего в регулярном чемпионате центральный нападающий набрал 69 (40+29) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. В дебютном плей-офф у хоккеиста — 5 (4+1) очков в 6 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили «Вашингтону» (2-4 в серии). Остон выиграл приз «Колдер Трофи» лучшему новичку лиги, опередив в голосовании Патрика Лайне и Зака Веренски.
Сезон-2017/18 Мэттьюс начал с 3 (1+2) очков в первом матче против «Виннипега». 31 декабря он записал на свой счет 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце января форвард забросил 20-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком «Торонто», кому удавалось забивать по 20 голов в первых двух регулярках. Всего американец набрал 63 (34+29) очка за 62 матча, при этом пропустил 20 игр из-за травм. В плей-офф у него — 2 (1+1) очка в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили «Бостону» (3-4).
В пяти стартовых матчах сезона-2018/19 Остон забросил 9 шайб, но ударный старт прервала травма плеча в игре с «Виннипегом». Повреждение не давало центрфорварду играть на протяжении 14 матчей. 5 февраля 2019 года «Торонто» предложил Мэттьюсу новый контракт. Договор был рассчитан на 5 лет и общую сумму 58 миллионов долларов. 14 февраля 2019 года нападающий забросил свою 100-ю шайбу в НХЛ в матче с «Вегасом». В этом сезоне хоккеисту удалось набрать рекордные на тот момент 73 (37+36) очка в 68 играх. В плей-офф у него — 6 (5+1) очков в 7 матчах, а «Мэйпл Ливз» в первом раунде снова уступили «Бостону» (3-4), который затем дошел до финала Кубка Стэнли.
Успехи Мэттьюса позволили ему стать одним из альтернативных капитанов «Ливз» на сезон-2019/20. Американец открыл регулярный чемпионат с дубля в ворота «Оттавы» и вписал себя в историю как четвертый игрок в истории НХЛ, забивавший во всех первых матчах стартовых четырех сезонов в лиге. По итогам регулярки нападающий набрал 80 (47+33) очков в 70 матчах. При этом форвард получил всего 8 минут штрафа за весь хоккейный год, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В плей-офф у него — 6 (2+4) очков в 5 матчах, «Мэйпл Ливз» в квалификационном раунде Кубка Стэнли уступили «Коламбусу» (2-3 в серии до трех побед).
В сезоне-2020/21 из-за ограничения передвижения между Канадой и США во время пандемии в НХЛ был создан Северный дивизион. В него вошли «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». Эти команды играли исключительно между собой в течение регулярного чемпионата. Мэттьюс забросил 41 шайбу и отдал 25 результативных передач за 52 игры. Нападающий получил приз «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу лиги, впервые для игрока «Торонто». В плей-офф у него — 5 (1+4) очков в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили будущему финалисту Кубка Стэнли «Монреалю» (3-4).
В сезоне-2021/22 Мэттьюс впервые в карьере прошел отметку в 100 очков за регулярный чемпионат — 106 (60+46) за 73 игры. 26 апреля Остон стал первым американцем с 60 голами в одном сезоне, во второй раз получил «Морис Ришар Трофи» и впервые — призы самому ценному и выдающемуся хоккеисту лиги «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В плей-офф у него — 9 (4+5) очков в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили действующим чемпионам из «Тампы» (3-4).
В первой половине сезона-2022/23 нападающий сбавил в результативности по сравнению с прошлым, однако 3 января 2023 года набрал 500-е очко в карьере и сделал это быстрее всех в истории «Торонто». В 74 матчах регулярного чемпионата при рекордном для себя показателе полезности «+31» Остон набрал 85 (40+45) очков. В плей-офф «Мэйпл Ливз» впервые за долгое время прошли первый раунд — выбили «Тампу» (4-2), но затем уступили будущему финалисту «Флориде» (1-4). У лидера атак канадского клуба в этом Кубке Стэнли — 11 (5+6) очков в 11 играх.
23 августа 2023 года перед началом нового сезона «Торонто» и Мэттьюс подписали новый контракт на 4 года на сумму 53 миллиона долларов (средняя зарплата — 13,25). В двух первых встречах регулярки с «Монреалем» (6:5 Б) и «Миннесотой» (7:4) на счету американца было два хет-трика, первая шайба в ворота «Канадиенс» стала 300-й в НХЛ. До него забить по три гола в двух первых матчах сезона удавалось лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в 2017 году.
21 февраля 2024 года в матче с «Аризоной» Мэттьюс оформил дубль, первая шайба стала для форварда 50-й в сезоне. 30 марта в игре с «Баффало» Остон повторил лучший результат в карьере — 60 голов. 9 апреля во встрече с «Нью-Джерси» американец установил новый рекорд для снайперов НХЛ за один сезон в XXI веке — забросил 66-ю шайбу и превзошел достижение Овечкина (2007/08). При этом центрфорвард остановился в шаге от того, чтобы первым в эру потолка зарплат забить 70 голов за регулярку. Он закончил сезон со 107 (69+38) очками в 81 игре и в третий раз в карьере взял «Морис Ришар Трофи». В плей-офф «Мэйпл Ливз» снова вылетели в первом раунде и опять проиграли «Бостону» в семи матчах (3-4), главная звезда клуба в этом розыгрыше Кубка Стэнли при счете в серии 1-3 из-за повреждения пропустил две победные игры и в итоге набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах.
Летом 2024 года Мэттьюс стал новым капитаном «Торонто», сменив в этом статусе многолетнего партнера по команде Джона Тавареса.
Карьера Остона Мэттьюса в сборной
В 2014 году Мэттьюс со сборной США (U-18) выиграл золото на юниорском чемпионате мира и повторил этот успех в 2015-м, с 15 (8+7) очками в 7 матчах стал лучшим бомбардиром и получил звание самого ценного игрока турнира.
В 2015-м Мэттьюс впервые сыграл на молодежном чемпионате мира и набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах, американцы заняли пятое место. На МЧМ-2016 в Хельсинки центрфорвард вместе с партнером по сборной Мэттью Ткачаком стал лучшим бомбардиром команды с 11 очками. После поражения от России в полуфинале (1:2) американцы победили Швецию в матче за 3-е место (8:3) и завоевали бронзовые медали. Остон с 7 голами разделил звание лучшего снайпера с финном Патриком Лайне и вошел в символическую сборную турнира.
Мэттьюс принял участие в чемпионате мира-2016 в Москве и Санкт-Петербурге. Американцы заняли четвертое место, проиграв сборной России в матче за бронзу (2:7). Мэттьюс набрал 9 (6+3) очков в 10 играх.
Осенью 2016 года нападающий «Торонто» вошел в сборную звезд Северной Америки (не старше 23 лет), созданную для участия в Кубке мира в Торонто. Она не попала в плей-офф турнира, а звезда «Мэйпл Ливз» набрал 3 (2+1) очка 3 матчах.
Достижения Остона Мэттьюса
Личные
-
«Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ (2017)
-
«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу НХЛ (2021, 2022, 2024)
-
«Харт Трофи» MVP НХЛ по версии журналистов (2022)
-
«Тед Линдсей Эворд» MVP НХЛ по версии игроков (2022)
Командные
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Чемпион мира среди юниоров (2014, 2015)
-
Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2016)
-
Обладатель Кубка Швейцарии (2016)
Личная жизнь Остона Мэттьюса
Публично о личной жизни хоккеист не рассказывает. Спортсмен является активным пользователем соцсетей, куда нередко выкладывает фотографии с родителями и сестрами. Спутниц в его аккаунте не видно достаточно давно. Экс-избранницами нападающего являются Эмили Ратледж и Джордин Джонсон, с которыми он часто появлялся на совместных кадрах.
В сентябре 2019 года департамент полиции Скоттсдейла (штат Аризона, США) обвинил Мэттьюса в нарушении общественного порядка. По рассказам пострадавшей — охранника жилого комплекса, в мае 2019-го Остон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с компанией своих друзей пытался влезть в ее автомобиль. Хоккеист дергал ручку машины, в которой находилась сотрудница, чтобы посмотреть на ее реакцию и повеселиться.
«Когда они уходили, то подозреваемый стянул с себя штаны и схватил себя за ягодицы. На просмотренном видео с камеры наблюдения замечен мужчина, который шел к лифту с опущенными штанами, одетый в рубашку и нижнее белье», — говорилось в полицейском отчете. «Я женщина, я военный ветеринар, у меня тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство», — якобы сказала пострадавшая компании с просьбой покинуть этот район. Это побудило одного из друзей Мэттьюса вмешаться, попытаться успокоить ее и попросить не сообщать о случившемся руководству.
Девушка подала заявлению в полицию. После публичных извинений спортсмена стороны достигли соглашения и дело закрыли.
«Не хочу об этом говорить, но тут никак не отвертеться. Сложилась такая ситуация. Сожалею, что мои действия причинили неудобства клубу или некоторым людям. Стремлюсь с честью представлять «Торонто» и дорожу тем, что являюсь членом этого клуба. К сожалению, я должен воздержаться от дальнейших комментариев», — приводило слова Мэттьюса издание Toronto Star.
Интересные факты об Остоне Мэттьюсе
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Хоккеист появлялся на обложках хоккейных симуляторов NHL в 2019 и 2021 годах
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После дебюта Остона в «Торонто» его майка в считаные дни стала самой продаваемой среди фанатской атрибутики НХЛ
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Любимым спортсменом нападающего в детстве был легенда НБА Коби Брайант, а любимый спортивный фильм — «Могучие утки»
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В знак признания потрясающего дебюта форварда в НХЛ рэп-исполнитель SVDVM выпустил композицию под названием «Auston Matthews»
Социальные сети Остона Мэттьюса
* Cоцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|3
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|3.11
|00:00
|
Вашингтон – Коламбус
|7 : 2
|3.11
|02:00
|
Сент-Луис – Торонто
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 1
|3.11
|02:00
|
Детройт – Баффало
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Сиэтл
|3 : 0
|3.11
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Юта
|4 : 3 ОТ
|3.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|2 : 3
|3.11
|21:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|3.11
|23:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|- : -