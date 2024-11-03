Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена

История звезды хоккея из «Торонто».

Остон Мэттьюс

Дата рождения: 17 сентября 1997 года

Место рождения: Сан-Рамон (Калифорния, США)

Гражданство: США

Рост: 191 см

Прозвище: Папи

Вид спорта: хоккей

Амплуа: центральный нападающий

Клуб: «Торонто Мэйпл Ливз» (НХЛ)

Детство и юность Остона Мэттьюса

Остон Мэттьюс родился в Сан-Рамоне (Калифорния, США) в семье американца и мексиканки. Отца Остона зовут Брайан, он на студенческом уровне играл в бейсбол, мать — Эма. Со спортом в семье был также связан дядя Уэс Мэттьюс, который в 1966 году выступал за клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».

В возрасте двух месяцев Остон и его семья переехали в Скоттсдейл (Аризона). Мэттьюсы любили хоккей и часто ходили на игры «Финикса» и брали с собой сына. Мальчик начал интересоваться игрой в возрасте двух лет. Кумирами Остона стали Шейн Доан и Даниэль Бриер. Мэттьюс также стал свидетелем знаменитого гола форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Койотис» в 2006 году, когда местный клуб тренировал легендарный Уэйн Гретцки.

«Я был там, да, — рассказал Мэттьюс в интервью Sportsnet. — Это было невероятно. Это было тогда, когда Гретцки, по-моему, был тренером. Он просто смотрел вверх. Он не мог поверить в это. Я думаю, все на трибунах — никто особо не аплодировал — просто не могли понять, что произошло».

Заниматься хоккеем Остон начал в 5 лет в команде «Аризона Бобкэтс». В это же время родители отдали мальчика в бейсбол, на чем настоял его отец. До 13 лет эти виды спорта занимали важное место в жизни юноши, но ему больше нравился хоккей из-за темпа игры.

«Я активно занимался бейсболом, потому что мои папа и дедушка играли в него. Мне больше всего нравилось отбивать мячи битой, это было моей сильной стороной. Но мне также нравилось ловить мячи, — рассказывал Мэттьюс для сайта НХЛ. — В хоккее все обычно происходит по-другому: отец приводит сына на замерзший пруд, и оттуда все начинается. Но мы жили в Аризоне, и там все немного иначе. Мой отец Брайан играл в бейсбол в колледже. Мне нравился бейсбол, я получал от него удовольствие, но моей страстью номер один все же стал хоккей».

Первым тренером хоккеиста стал Борис Дороженко. Он возглавлял федерацию хоккея в Мексике, а позже основал школу Next Generation в Скоттсдейле.

«Не могу сказать, что он как-то выделялся на детском уровне — были ребята и посильнее, — позже рассказывал тренер о своем воспитаннике. — Его изюминка — это хорошая координация и нестандартное мышление. Один раз в самолете Остон с другом умудрились устроить матч в проходе. Так что он был очень спортивным парнем. Кроме того, Мэттьюс был очень внимательным, никогда не терял концентрацию».

Фото Global Look Press

Клубная карьера Остона Мэттьюса

В 2012 году в возрасте 14 лет Мэттьюс был выбран под 57-м номером драфта «Эвереттом» из Западной лиги, но решил не ехать в Канаду, а играть и тренироваться в рамках программы развития национальной сборной США. В 17 лет Остон занял первое место в команде U-18 по результативности со 117 (55+62) очками и побил рекорд программы в 102 балла, который установил Патрик Кейн в сезоне-2005/06.

В сезоне-2015/16 Мэттьюс решил сделать выбор в пользу профессионального хоккея и в последний сезон перед выходом на драфт НХЛ подписал однолетний контракт с клубом швейцарской лиги «Цюрих». Главный тренер этой команды Марк Кроуфорд давно наблюдал за игрой хоккеиста, переход состоялся после общения с агентом и семьей американца. Дебют Остона в швейцарской лиге состоялся 18 сентября 2015 года в игре с командой «Фрибур-Готтерон», у молодого нападающего получилось отметиться голом.

В регулярном чемпионате Мэттьюс стал лучшим бомбардиром «Цюриха» и десятым по результативности в лиге. Он набрал 46 (24+22) очков в 36 матчах, получил награду восходящей звезды «NLA Rising Star Awards». Пребывание Остона в Швейцарии закончилось раньше, чем предполагалось: «Лайонс» вылетели в первом раунде в плей-офф.

21 июля 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под первым номером. Последним до него американцем, задрафтованным первым, был Патрик Кейн в 2007 году.

Дебют Остона в НХЛ состоялся в стартовой игре сезона-2016/17 против «Оттавы» 12 октября 2016 года. Новичок забил в этом матче четыре гола и стал первым игроком НХЛ в истории, который смог оформить покер в дебютном матче.

28 марта 2017 года Мэттьюс забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Уэнделла Кларка по количеству голов в одном сезоне для новичков «Торонто». Всего в регулярном чемпионате центральный нападающий набрал 69 (40+29) очков в 82 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. В дебютном плей-офф у хоккеиста — 5 (4+1) очков в 6 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили «Вашингтону» (2-4 в серии). Остон выиграл приз «Колдер Трофи» лучшему новичку лиги, опередив в голосовании Патрика Лайне и Зака Веренски.

Фото Global Look Press

Сезон-2017/18 Мэттьюс начал с 3 (1+2) очков в первом матче против «Виннипега». 31 декабря он записал на свой счет 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце января форвард забросил 20-ю шайбу в сезоне и стал первым игроком «Торонто», кому удавалось забивать по 20 голов в первых двух регулярках. Всего американец набрал 63 (34+29) очка за 62 матча, при этом пропустил 20 игр из-за травм. В плей-офф у него — 2 (1+1) очка в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили «Бостону» (3-4).

В пяти стартовых матчах сезона-2018/19 Остон забросил 9 шайб, но ударный старт прервала травма плеча в игре с «Виннипегом». Повреждение не давало центрфорварду играть на протяжении 14 матчей. 5 февраля 2019 года «Торонто» предложил Мэттьюсу новый контракт. Договор был рассчитан на 5 лет и общую сумму 58 миллионов долларов. 14 февраля 2019 года нападающий забросил свою 100-ю шайбу в НХЛ в матче с «Вегасом». В этом сезоне хоккеисту удалось набрать рекордные на тот момент 73 (37+36) очка в 68 играх. В плей-офф у него — 6 (5+1) очков в 7 матчах, а «Мэйпл Ливз» в первом раунде снова уступили «Бостону» (3-4), который затем дошел до финала Кубка Стэнли.

Фото Global Look Press

Успехи Мэттьюса позволили ему стать одним из альтернативных капитанов «Ливз» на сезон-2019/20. Американец открыл регулярный чемпионат с дубля в ворота «Оттавы» и вписал себя в историю как четвертый игрок в истории НХЛ, забивавший во всех первых матчах стартовых четырех сезонов в лиге. По итогам регулярки нападающий набрал 80 (47+33) очков в 70 матчах. При этом форвард получил всего 8 минут штрафа за весь хоккейный год, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В плей-офф у него — 6 (2+4) очков в 5 матчах, «Мэйпл Ливз» в квалификационном раунде Кубка Стэнли уступили «Коламбусу» (2-3 в серии до трех побед).

В сезоне-2020/21 из-за ограничения передвижения между Канадой и США во время пандемии в НХЛ был создан Северный дивизион. В него вошли «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». Эти команды играли исключительно между собой в течение регулярного чемпионата. Мэттьюс забросил 41 шайбу и отдал 25 результативных передач за 52 игры. Нападающий получил приз «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу лиги, впервые для игрока «Торонто». В плей-офф у него — 5 (1+4) очков в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили будущему финалисту Кубка Стэнли «Монреалю» (3-4).

В сезоне-2021/22 Мэттьюс впервые в карьере прошел отметку в 100 очков за регулярный чемпионат — 106 (60+46) за 73 игры. 26 апреля Остон стал первым американцем с 60 голами в одном сезоне, во второй раз получил «Морис Ришар Трофи» и впервые — призы самому ценному и выдающемуся хоккеисту лиги «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В плей-офф у него — 9 (4+5) очков в 7 матчах, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили действующим чемпионам из «Тампы» (3-4).

Фото Global Look Press

В первой половине сезона-2022/23 нападающий сбавил в результативности по сравнению с прошлым, однако 3 января 2023 года набрал 500-е очко в карьере и сделал это быстрее всех в истории «Торонто». В 74 матчах регулярного чемпионата при рекордном для себя показателе полезности «+31» Остон набрал 85 (40+45) очков. В плей-офф «Мэйпл Ливз» впервые за долгое время прошли первый раунд — выбили «Тампу» (4-2), но затем уступили будущему финалисту «Флориде» (1-4). У лидера атак канадского клуба в этом Кубке Стэнли — 11 (5+6) очков в 11 играх.

23 августа 2023 года перед началом нового сезона «Торонто» и Мэттьюс подписали новый контракт на 4 года на сумму 53 миллиона долларов (средняя зарплата — 13,25). В двух первых встречах регулярки с «Монреалем» (6:5 Б) и «Миннесотой» (7:4) на счету американца было два хет-трика, первая шайба в ворота «Канадиенс» стала 300-й в НХЛ. До него забить по три гола в двух первых матчах сезона удавалось лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину в 2017 году.

21 февраля 2024 года в матче с «Аризоной» Мэттьюс оформил дубль, первая шайба стала для форварда 50-й в сезоне. 30 марта в игре с «Баффало» Остон повторил лучший результат в карьере — 60 голов. 9 апреля во встрече с «Нью-Джерси» американец установил новый рекорд для снайперов НХЛ за один сезон в XXI веке — забросил 66-ю шайбу и превзошел достижение Овечкина (2007/08). При этом центрфорвард остановился в шаге от того, чтобы первым в эру потолка зарплат забить 70 голов за регулярку. Он закончил сезон со 107 (69+38) очками в 81 игре и в третий раз в карьере взял «Морис Ришар Трофи». В плей-офф «Мэйпл Ливз» снова вылетели в первом раунде и опять проиграли «Бостону» в семи матчах (3-4), главная звезда клуба в этом розыгрыше Кубка Стэнли при счете в серии 1-3 из-за повреждения пропустил две победные игры и в итоге набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах.

Летом 2024 года Мэттьюс стал новым капитаном «Торонто», сменив в этом статусе многолетнего партнера по команде Джона Тавареса.

Фото Global Look Press

Карьера Остона Мэттьюса в сборной

В 2014 году Мэттьюс со сборной США (U-18) выиграл золото на юниорском чемпионате мира и повторил этот успех в 2015-м, с 15 (8+7) очками в 7 матчах стал лучшим бомбардиром и получил звание самого ценного игрока турнира.

В 2015-м Мэттьюс впервые сыграл на молодежном чемпионате мира и набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах, американцы заняли пятое место. На МЧМ-2016 в Хельсинки центрфорвард вместе с партнером по сборной Мэттью Ткачаком стал лучшим бомбардиром команды с 11 очками. После поражения от России в полуфинале (1:2) американцы победили Швецию в матче за 3-е место (8:3) и завоевали бронзовые медали. Остон с 7 голами разделил звание лучшего снайпера с финном Патриком Лайне и вошел в символическую сборную турнира.

Мэттьюс принял участие в чемпионате мира-2016 в Москве и Санкт-Петербурге. Американцы заняли четвертое место, проиграв сборной России в матче за бронзу (2:7). Мэттьюс набрал 9 (6+3) очков в 10 играх.

Осенью 2016 года нападающий «Торонто» вошел в сборную звезд Северной Америки (не старше 23 лет), созданную для участия в Кубке мира в Торонто. Она не попала в плей-офф турнира, а звезда «Мэйпл Ливз» набрал 3 (2+1) очка 3 матчах.

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Достижения Остона Мэттьюса

Личные

«Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ (2017)

«Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу НХЛ (2021, 2022, 2024)

«Харт Трофи» MVP НХЛ по версии журналистов (2022)

«Тед Линдсей Эворд» MVP НХЛ по версии игроков (2022)

Командные

Чемпион мира среди юниоров (2014, 2015)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2016)

Обладатель Кубка Швейцарии (2016)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Остона Мэттьюса

Публично о личной жизни хоккеист не рассказывает. Спортсмен является активным пользователем соцсетей, куда нередко выкладывает фотографии с родителями и сестрами. Спутниц в его аккаунте не видно достаточно давно. Экс-избранницами нападающего являются Эмили Ратледж и Джордин Джонсон, с которыми он часто появлялся на совместных кадрах.

В сентябре 2019 года департамент полиции Скоттсдейла (штат Аризона, США) обвинил Мэттьюса в нарушении общественного порядка. По рассказам пострадавшей — охранника жилого комплекса, в мае 2019-го Остон, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с компанией своих друзей пытался влезть в ее автомобиль. Хоккеист дергал ручку машины, в которой находилась сотрудница, чтобы посмотреть на ее реакцию и повеселиться.

«Когда они уходили, то подозреваемый стянул с себя штаны и схватил себя за ягодицы. На просмотренном видео с камеры наблюдения замечен мужчина, который шел к лифту с опущенными штанами, одетый в рубашку и нижнее белье», — говорилось в полицейском отчете. «Я женщина, я военный ветеринар, у меня тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство», — якобы сказала пострадавшая компании с просьбой покинуть этот район. Это побудило одного из друзей Мэттьюса вмешаться, попытаться успокоить ее и попросить не сообщать о случившемся руководству.

Девушка подала заявлению в полицию. После публичных извинений спортсмена стороны достигли соглашения и дело закрыли.

«Не хочу об этом говорить, но тут никак не отвертеться. Сложилась такая ситуация. Сожалею, что мои действия причинили неудобства клубу или некоторым людям. Стремлюсь с честью представлять «Торонто» и дорожу тем, что являюсь членом этого клуба. К сожалению, я должен воздержаться от дальнейших комментариев», — приводило слова Мэттьюса издание Toronto Star.

Фото Getty Images

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Социальные сети Остона Мэттьюса

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