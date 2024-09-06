Знарок все-таки устроился в НХЛ! Зачем «Филадельфия» пригласила именитого российского тренера

Экс-наставник сборной России будет работать в системе «Флайерз».

До недавнего времени «Ак Барс» оставался последним местом работы Олега Знарка. Тренера-чемпиона уволили (пусть и официальная версия — уход по собственному желанию) в декабре 2022 года. Летом Знарок участвовал в Матче года, где вместе с Алексеем Жамновым и Игорем Ларионовым возглавлял сборную НХЛ. Спустя еще несколько месяцев неожиданные новости пришли из Северной Америки. На сайте «Филадельфии» Знарок значится консультантом по развитию игроков из Европы и скаутингу «Флайерз».

Знарок и НХЛ — сюжет отдельной песни. Титулованного по российским меркам тренера сватали за океан и после успешных сезонов в КХЛ, и после побед сборной. Понятное дело, ни о какой должности главного речь не шла. Олег Валерьевич не знает английский язык так, чтобы руководить командой, где большинство хоккеистов из США и Канады. На самом деле, Знарку действительно поступало предложение войти в штаб одного из клубов НХЛ. Не сложилось — тренер остался работать в России. Сейчас олимпийский чемпион все-таки добрался до лучшей лиги мира, пусть и в необычной для себя роли.

Скаутинг и развитие игроков — не совсем то, чем привык заниматься Знарок. Тренер умел строить кубковые команды, но известно, что тактикой в его штабе занимался Харийс Витолиньш. Знарок — это больше о мотивации, единстве, командном духе. С трудом представляю, по каким характеристикам бывший тренер сможет отбирать игроков для «Филадельфии». Больше верится, что, пригласив в штаб Знарка, «Флайерз» хотят облегчить адаптацию в Северной Америке Матвея Мичкова. 19-летний нападающий, выбранный под 7-м номером на драфте-2023, готовится к дебютному сезону в НХЛ, и Знарок, зная характер форварда, должен помочь ему освоиться на взрослом уровне в другой стране.

В конце августа социальные сети взбудоражило совместное фото Знарка, Мичкова и вратаря «Летчиков» Ивана Федотова, которые отдыхали в бассейне. Уже тогда все поняли, что Матвей знаком с бывшим тренером клубов КХЛ, но никто не предполагал, что Знарок станет проводником талантливого нападающего в «Филадельфии». Дела Мичкова и Федотова в НХЛ ведет известный агент Пол Теофанос. Он же занимается контрактами Артемия Панарина — зятя Знарка. Сопоставив эти факты, нетрудно догадаться, как тренер-победитель Олимпиады попал в штаб «Филадельфии».

На закате карьеры 61-летний Знарок все-таки добрался до НХЛ. Не тренером, так скаутом и консультантом по развитию игроков. Всегда приятно, когда такие титулованные личности остаются в большом хоккее. Сам Олег Валерьевич никогда не работал за океаном, не считая турниров сборной. Но отсутствие североамериканского опыта не помешает ему стать своим человеком для Матвея, чтобы он не тосковал по дому и избежал бытовых проблем.

«Филадельфия» с первого дня прилета Мичкова окружила его вниманием. Руководство лично встретило парня в аэропорту, а генеральный менеджер Даниэль Бриер сам нес его клюшки. На арене нападающего уже ждал шкафчик в раздевалке с фамилией и номером 39. Теперь в штаб «Флайерз» приглашен русскоговорящий специалист, с которым Матвей хорошо знаком. Очевидно одно: в «Филадельфии» очень хотят сделать из Мичкова ключевого игрока франшизы на годы вперед. Матвею осталось только оправдать возложенные авансы и большое внимание.