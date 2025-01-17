Это как?

12 января стал тяжелым днем для нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Мало того что «Пингвинз» с треском проиграли «Оттаве» 0:5, так еще и дом россиянина был ограблен во время этого унизительного разгрома.

По сообщениям местных СМИ, из дома Малкина были похищены три чемпионских перстня — за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах. Каждый из них считается шедевром ювелирного искусства и оценивается в десятки тысяч долларов, так что полиция незамедлительно приступила к расследованию. Но спустя несколько дней расследование приняло неожиданный оборот.

Как произошло ограбление Малкина

Евгений пропускал матч против «Оттавы» из-за травмы, но, несмотря на это, не находился дома. Преступники воспользовались этим — и по ходу встречи выбили входную дверь, предварительно отключив камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Сейф, в котором хранились перстни, был также вскрыт.

По данным местного телеканала KDKA, звонок в полицию поступил через несколько часов после завершения матча с «Оттавой». При этом не сообщалось, пропало ли еще что-то кроме перстней. Да и вообще о деле известно очень мало — по всей видимости, таково пожелание Малкина.

Во всяком случае, на это намекает обращение «Питтсбурга». «Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — цитирует заявление клуба журналистка Джениффер Баррассо.

Сам Малкин тоже от комментариев отказался, хотя и подтвердил произошедшее. «Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — сказал Евгений в комментарии для matchtv.ru.

По имеющимся данным, ограбленный дом находится в элитном районе Сьюикли-Хайтс и не является основным местом проживания Малкина. Это больше гостевой дом, где часто останавливаются его родители или сын Никита. Сам Малкин предпочитает резиденцию на острове Фишер во Флориде, где проводит большую часть времени в период регулярки.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Перстни нашли... дома

А теперь обещанный неожиданный поворот. Полиция нашла чемпионские перстни — вот только их даже не воровали. Об этом представители закона сообщили в социальных сетях. «Полиция округа сообщает, что чемпионские перстни Кубка Стэнли Евгения Малкина были найдены в его доме. Расследование остается открытым, и мы продолжаем призывать всех, у кого есть информация, связаться с полицией округа», — сказано в заявлении правоохранительных органов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с «Пингвинами» он трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В этом сезоне «Питтсбург» выступает неудачно, занимая 14-е место Восточной конференции, в активе команды 44 очка в 46 матчах. Несмотря на провал команды, Малкин показывает стабильную игру: на его счету 8 заброшенных шайб и 25 результативных передач.