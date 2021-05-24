«Горе от бессилия». Американские СМИ разбирают крах «Вашингтона» и обсуждают возможный уход Овечкина

Североамериканская пресса подводит нерадостные итоги для «Вашингтона» после поражения в серии с «Бостоном».

TSN: «Кажется, чемпионское окно закрывается»

Для «Вашингтона» и Александра Овечкина это третий вылет подряд в первом раунде плей-офф после победы в Кубке Стэнли-2018. Не помогло даже приглашение опытного Питера Лавиолетта на пост главного тренера. Он был призван привести команду к новому триумфу. Вместо этого все закончилось очередным крахом в первом раунде. А звезды команды стали еще на год старше. Кажется, чемпионское окно закрывается.

The Washington Post: «Чувство всепоглощающей радости после победы в Кубке Стэнли уже давно улетучилось»

Помните чувство всепоглощающей радости после победы в Кубке Стэнли 2018 года? Оно уже давно улетучилось.

И после поражения в пятом матче серии против «Бостона» складывается твердое убеждение, что этот состав подобного чувства уже больше не испытает.

Последний раз «Вашингтон» выигрывал серию плей-офф в 2018 году. Тот самый финал против «Вегаса». С тех пор одни неудачи.

Проиграли «Каролине» во втором овертайме седьмого матча в 2019-м? Ну и пусть. У нас есть Кубок!

Проиграли «Айлендерс» и всеми любимому Барри Тротцу в пяти матчах в ковидный плей-офф? Ну, Бэкстрем же был травмирован большую часть серии. Да и кто знает, как команда чувствовала себя в «пузыре»? Двигаемся дальше.

Но вот это поражение оставило слишком много вопросов. На что реально способна эта команда? Кажется, возвращается прежнее ощущение. И это не радость от чемпионства. Это горе от бессилия в плей-офф.

RMNB: Второй год подряд «Столичные» лишь номинально присутствовали в плей-офф"

Нужно признать, что «Бостон» был просто лучше.

«Вашингтон» выглядел медленнее и старее. Команда играла в жесткий, но нерациональный хоккей. Атака ничего не смогла придумать против обороны соперника. Лидеры «Кэпиталз» набрали почти столько же очков, сколько и ролевики «Брюинз».

Запасной голкипер, который заменил другого запасного вратаря, в одной игре выглядел отлично. А потом сам подарил сопернику победу.

Второй год подряд «Столичные» лишь номинально присутствовали в плей-офф. Нужно многое менять.

А мы ведь даже не знаем, что будет с Алексом Овечкиным. Ему нужен новый контракт. Но никто сейчас не даст гарантий, что он останется.

Также нужно решить, что делать с проблемным Евгением Кузнецовым. Как разобраться и с вратарским вопросом.

А ведь это только начало длинного списка.

NBC: «Время не щадит никого»

Овечкину будет 36 лет в следующем сезоне. Бэкстрему исполнится 34 четыре перед Днем благодарения. Ти Джею Оши стукнет 35 после Рождества. Даже Евгению Кузнецову, который считался предводителем новой волны молодых талантов, уже 29.

Время не щадит никого. И пусть пока это незаметно по многим игрокам, но зато очень заметно по всей команде в целом.

Справедливый вопрос: на что способна эта команда? И способна ли на что-то еще?

Каждый год «Вашингтон» заявляет о своих чемпионских амбициях. И подтверждает свои намерения в регулярном чемпионате. Но в плей-офф все рушится. И теперь настало время жестких решений. Обратный отсчет начался.

Sporting News: «Чем дольше будет молчать Овечкин, тем тревожнее будет становиться фанатам «Вашингтона»

Александр Овечкин пока не хочет говорить о своем будущем.

Его сезон закончился в первом раунде плей-офф. «Вашингтон» проиграл «Бостону» четыре матча подряд, выиграв первую встречу серии. А этим летом 13-летний контракт Овечкина на 124 миллиона долларов подходит к концу.

Он отказался говорить о своем будущем на пресс-конференции. Что выглядит логично.

Но чем дольше будет молчать Алекс, тем тревожнее будет становиться фанатам «Вашингтона».

Овечкин был лицом «Кэпиталз» на протяжении 16 лет. Первый номер драфта-2004. Три «Харта». Кубок Стэнли. Невозможно представить его в форме другой команды.

FanSided: «У Овечкина хватает вариантов за пределами столицы США»

Кажется, что новый контракт с «Вашингтоном» — это формальность. Но мы видели странные ситуации в НХЛ. Даниэль Альфредссон покидал «Оттаву». Эрик Линдрос уходил из «Филадельфии». Майк Модано переходил в «Детройт». Этот список можно продолжать долго. Пополнится ли он еще одной фамилией?

В конце концов, у Ови полно вариантов. Он может поехать во Флориду или Техас, где совсем маленькие налоги. В лиге хватает команд, которые лучше подготовлены к борьбе за Кубок Стэнли: условные «Вегас» или «Каролина» с радостью дадут ему контракт. Он может просто решить вернуться в Россию и закончить карьеру в КХЛ, как это сделал Павел Дацюк. В общем, у Овечкина хватает вариантов за пределами столицы США.

Capitals Outsider: «Всем очевидно, что настало время перемен»

Очевидно, что в команде что-то не так. Тяжело признать, но этот состав уже не способен биться в плей-офф. Так что в межсезонье менеджмент ждет очень много работы.

Забудьте о Кубке Стэнли. Смотря в будущее, кто-то реально верит, что Алекс Овечкин, Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Евгений Кузнецв, Джон Карлсон, Энтони Манта, Ларс Эллер, Карл Хагелин, Дмитрий Орлов, Джастин Шульц, Брендан Диллон и Ник Дженсен — самые высокооплачиваемые игроки команды — могут пройти хотя бы во второй раунд? Нужны срочные перемены.

Вот что мы знаем: какой-то игрок вроде Оши или Кузнецова уедет в «Сиэтл», что освободит много места в платежной ведомости. Часть этих денег пойдут на новый контракт Овечкина, который является единственным дорогостоящим игроком команды, выходящим на рынок свободных агентов. Хотя никто не будет винить Ови, если после такого плей-офф он хотя бы задумается о другой команде.

Ладно, он, скорее всего, останется. Но как сделать команду лучше? У «Кэпиталз» есть несколько неплохих молодых игроков. Но готовы ли они сразу взять на себя большую нагрузку? И смогут ли помочь команде в плей-офф?

Может, проблема в тренере? Маловероятно, что его станут менять после первого сезона. В конце концов, всегда проще всего винить во всем именно тренера.

Интересно, что будет делать генеральный менеджер Брайан Маклеллан летом. Но всем очевидно, что настало время перемен.