Русский день в НХЛ: Третий дубль Панарина, дебют Гусева во «Флориде»

А также долгожданные голы Гурьянова.

Панарин в седьмой раз за регулярку набрал три очка

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Труба — 2 (Блэкуэлл, Зибанежад), 0:47 — 1:0. Линдгрен — 1 (Панарин, Фокс), 6:39 — 2:0. Панарин — 14 (Строум, Блэкуэлл), 12:00 — 3:0. Панарин — 15 (Строум, Блэкуэлл), 32:51 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Блэквуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (10+17+6) — 16 (3+9+4).

Наши: Бучневич (16.36/1/0), Кравцов (10.33/1/0), Панарин (18.33/3/+4) — Мальцев (17.42/2/-1).

16 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Кого вообще удивляет, что Артемий Панарин продолжает тащить упустивших так много очков на старте «Рейнджерс» и стабильно набирает очки после той истории с Андреем Назаровым? Такое ощущение, что и не было у него двухнедельного перерыва, который мог бы ударить по игровому ритму. И если в матчах с лидерами дивизиона россиянин иногда пропадает, то такие команды, как полумертвый «Нью-Джерси» Линди Раффа хоронит в несколько движений.

Сначала 10-й номер с неудобной сбросил шайбу Райану Линдгрену и своим голевым пасом подарил американскому защитнику первый гол в сезоне.

Через несколько минут уроженец Коркино забил уже сам, убежав с Райаном Строумом в контратаку и расстреляв Маккензи Блэквуда. Хороший поперечный пас в левый круг вбрасывания — роскошный бросок в касание — вынимай.

Впрочем, на этом связочка Строум — Панарин не остановилась и в середине второго периода организовала четвертый гол, после которого «Дьяволы» окончательно лишились даже призрачных шансов на камбэк. Канадский центр после отскока от дужки ворот здорово сориентировался и увидел накатывающегося на дальнюю штангу россиянина, оформившего дубль.

Уверенные 4:0 на «Мэдисон Сквер Гарден» и погоня за место в первой четверке Восточного дивизиона продолжается.

Гусев дебютировал за «Флориду» в звене Барковым, но выдал абсолютно невзрачный матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хернквист — 13 (Веннберг, Нутиваара), 15:13 — 0:1. Киллорн — 11 (бол., Василевский), 33:28 — 1:1. Дюклер — 5 (Юбердо, Нутиваара), 47:13 — 1:2. Колтон — 8 (Сергачев, Коулман), 49:57 — 2:2. Хедман — 8 (Киллорн), 60:54 — 3:2.

Вратари: Василевский — Дриджер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (4+8+5+2) — 38 (13+9+15+1).

Наши: Сергачев (18.48/2/0) — Гусев (17.54/3/-1).

16 апреля. Тампа. Amalie Arena.

Многие коллеги почему-то искренне уверены, что во всех бедах Никиты Гусева в этом сезоне виноват исключительно главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф, якобы зажимавший в тиски героя Пхенчхана и заставлявший его пахать в обороне. Только почему-то все забывают, что канадский тренер, давным-давно получивший ярлык русофоба, в начале регулярки давал техничному вингеру место в топ-6 и стабильно выпускал на большинство.

И казалось бы, вот он — спасительный обмен во «Флориду», где и солнце ярче, и Джоэль Кенневилль не будет забивать гвозди микроскопом. Но в дебютном матче за «Пантерз» Гусев растворился. При этом все условия для мощного дебюта в матче с «Тампой» старик Кью для него создал: поставил в первое звено с русскоговорящим центром Александром Барковым, рядом с которым партнеры, действительно, становятся лучше, и дал почти 18 минут игрового времени.

Как оказалось, даже с помощью одного из лучших центров лиги, приличного айстайма и места в спецбригаде коучу «Флориды» не получилось с ходу реанимировать проблемного россиянина. Никита практически всю игру не успевал ногами за не самым скоростным Барковым и, если выносить за скобки три не самых сложных броска по воротам Андрея Василевского, отметился только со знаком минус. Именно он не сумел помешать Михаилу Сергачеву отдать передачу на гол Россу Колтону, который в середине третьего периода сравнял счет в матче, и в итоге завершил его с отрицательным показателем полезности.

Долгожданный дубль Гурьянова

«Даллас» — «Коламбус» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Рословик — 9 (Дель Зотто, Григоренко), 7:16 — 0:1. Гурьянов — 7 (Дикинсон, Хенли), 36:42 — 1:1. Хейсканен — 7 (Олексяк, Гурьянов), 38:01 — 2:1. Гурьянов — 8 (Линделл, Клингберг), 48:16 — 3:1. Павелски — 17 (Хинтц, Робертсон), 55:08 — 4:1.

Вратари: Эттингер — Мерзликинс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (5+19+7) — 18 (7+5+6).

Наши: Гурьянов (15.31/4/+2) — Гавриков (18.51/1/-1), Григоренко (14.33/1/0).

Даллас. American Airlines Center.

Понять, что происходит с лучшим снайпером «Далласа» прошлого сезона невероятно тяжело. Если в начале сезона Гурьянов достаточно стабильно набирал очки, то с середины февраля он просто пропал. Можете ли вы себе представить, что один из лучших нападающих команды Рика Боунесса и регулярный игрок основы, выходя на лед с неплохими партнерами, за последние 34 матча текущей регулярки забил всего 2 (!) гола? И предпосылок к тому, что воспитанник «Лады» провалится настолько сильно, действительно, не было.

До домашней игры с «Коламбусом» Гурьянов молчал в течение 10 матчей подряд, но сегодня тольяттинец наконец-то проснулся и принес «Далласу», который пытается зацепиться за плей-офф, такую нужную победу над «Блю Джекетс.

Хозяева не могли размочить Элвиса Мерзликинса вплоть до 36 минуты и именно после долгожданной шайбы россиянина сумели поймать игру. Сперва 34-й номер «Звезд» неожиданно для обороны «Жакетов» оказался на пятаке в абсолютном одиночестве и после паса Джейсона Дикинсона со второй попытки переиграл голкипера.

А в третьем периоде Денис от души приложился по шайбе из угла и забросил в ворота латыша достаточно курьезную шайбу с лицевой линии.