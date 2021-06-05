Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

У ЦСКА наступил сложный период в это межсезонье. Менеджеры почему-то потеряли техничного и умного Брендона Лайпсика, прекратили доверять Ларсу Юханссону, приходить же стали весьма странные легионеры. Адам Рейдеборн в Казани проиграл борьбу за место в составе Тимуру Билялову, накануне подписали нападающего из Швеции Йоакима Нордстрема. Причем, взяли его после кошмарного сезона в «Калгари», ведь форвард, которому уже 29 лет, забросил всего одну шайбу в 44 матчах. То есть статистика Ильи Каблукова из «Авангарда», который, между прочим, какое-то время был свободным агентом.

И у Нордстрема неплохой послужной список. Семь лет провел в НХЛ, становился чемпионом мира, но в последнее время ничем не выделялся, привыкнув сидеть в третьем или четвертом звеньях, с лучшим результатом за карьеру — 24 (10+14) очка, а это случилось пять лет назад. Йоаким не сделает команду сильней, вряд ли превратится в звезду, просто будет неплохо рубиться в обороне. Весь год он был в «Калгари», в клубе, который не попал в плей-офф, и только однажды провел на площадке больше 16 минут. Чаще всего ему давали 8-11 минут, а это четвертое звено. Уверен, что и в России найдутся люди, способные выполнять такие функции, если им доверять и не смотреть в паспорт. Конечно, армейцы ищут дешевых легионеров, чтобы остались деньги на дорогих российских игроков. Только откуда уверенность, что это будут оправданные траты. За Нордстрема хвалить менеджеров точно нельзя.

Юаким Нордстрём: хочу завоевать Кубок Гагарина вместе с ЦСКА



Шведский новичок ЦСКА поделился эмоциями после подписания контракта с армейцами.https://t.co/C5qyJCjCUF pic.twitter.com/J8CshwFZ4O — ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 4, 2021

Обмен

Защитник Егор Рыков принял квалификационное предложение «Северстали» и переезжает в Череповец. Это не открытая аренда, даже не скрытая. Хоккеист теперь — полноценный игрок череповецкого клуба, такой же, как Никита Гуслистов или Игорь Гераськин. Андрей Разин может давать ему играть, может держать в запасе или обменять, все зависит от него. Конечно, в последний год череповецкая команда сделала многое, чтобы переезд к ним не считался понижением, но все же понимают, что этот клуб пока не топ, в основном, по финансовым причинам. На рынке клуб Разина не бьется за лучших, зато аккуратно ищет хоккеистов, которые бы действительно усилили.

Но Рыков когда-то считался очень талантливым защитником. Он регулярно играл за СКА, и пусть был лимитчиком, делал все, чтобы об этом не вспоминали. Выступал на молодежном чемпионате мира, даже привлекался в национальную команду. А в сезоне 2018/19 летом он уже не пробился в состав питерского клуба, так как битья за место надо было на общих основаниях, а в клубе были гораздо более быстрые и умелые защитники. Там еще была история, как тренеров поразила отвратительная физическая форма Егора на первом сборе, но сам Рыков это все опровергал, мол, приехал в нормальном состоянии. Хоккеиста отправили в «Сочи», а через год он совершил глупейший поступок — поехал в «Рейнджерс», который задрафтовал его в 2016 году. Там шансов не было, но не только из-за уровня игры, но и из-за повреждения, которое получил Егор. Хоккеист долго лечился, причем, проблема никак не решалась. В итоге Рыков провел лишь 27 матчей в АХЛ, но в Нью-Йорке на него уже не рассчитывали. В прошлом сезоне Рыков выступал за ЦСКА, причем, без особого успеха, хотя и очень старался. Но не настолько, чтобы клуб захотел его оставить.

Егор Рыков продолжит карьеру в «Северстали».



Благодарим Егора за трудолюбие, вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/uFLak7gj9A — ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 4, 2021

Операция

У Евгения Малкина снова проблемы. Нападающий «Питтсбурга» лег на операцию, что-то делали с коленом, теперь выясняется, что Малкин пропустит всю предсезонку и начнет нормально работать лишь уже после начала чемпионата. Известно, что это не какое-то новое повреждение. Тренер говорил, что хоккеист и в серии с «Айлендерс» выступал с травмой. Да, он набрал 5 (1+4) очков в четырех матчах, но в данном случае статистика не совсем объективна. Малкин должен быть лидером, а играл слабо, много нервничал и удалялся. Видимо, колено форвард повредил в середине марта, затем попытался вернуться, но не смог доиграть встречу против «Баффало» в мае. К плей-офф хоккеист постарался восстановиться, но не получилось.

Отметим, что в этом сезоне Евгений поставил личный рекорд по времени, когда находился в списке травмированных. Он пропустил 23 матча в регулярном чемпионате, год назад таких игр было 14, как и в сезоне 2018/19. Здоровье подводит хоккеиста, организм уже не тот, так что мы с вами видим, как карьера одной из ярких российских звезд подходит к концу. Но Малкину уже 34 года, к его проблемам нужно отнестись с пониманием. Через год у Евгения заканчивается контракт, и ему бы подумать о возвращении в Россию. Нет смысла биться за новый договор, да и с такими проблемами с организмом он вряд ли будет пользоваться спросом на рынке. Даже в «Питтсбурге».