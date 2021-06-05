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Карьера суперзвезды подходит к концу? Малкин ложится на операцию и пропустит начало следующего сезона

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 11:10
Евгений Малкин. Фото Instagram
Евгений Малкин. Фото Instagram
Теги:
Обзор дня Алексея Шевченко.

Юаким Нордстрем.ЦСКА подписал чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли

Новичок

У ЦСКА наступил сложный период в это межсезонье. Менеджеры почему-то потеряли техничного и умного Брендона Лайпсика, прекратили доверять Ларсу Юханссону, приходить же стали весьма странные легионеры. Адам Рейдеборн в Казани проиграл борьбу за место в составе Тимуру Билялову, накануне подписали нападающего из Швеции Йоакима Нордстрема. Причем, взяли его после кошмарного сезона в «Калгари», ведь форвард, которому уже 29 лет, забросил всего одну шайбу в 44 матчах. То есть статистика Ильи Каблукова из «Авангарда», который, между прочим, какое-то время был свободным агентом.

И у Нордстрема неплохой послужной список. Семь лет провел в НХЛ, становился чемпионом мира, но в последнее время ничем не выделялся, привыкнув сидеть в третьем или четвертом звеньях, с лучшим результатом за карьеру — 24 (10+14) очка, а это случилось пять лет назад. Йоаким не сделает команду сильней, вряд ли превратится в звезду, просто будет неплохо рубиться в обороне. Весь год он был в «Калгари», в клубе, который не попал в плей-офф, и только однажды провел на площадке больше 16 минут. Чаще всего ему давали 8-11 минут, а это четвертое звено. Уверен, что и в России найдутся люди, способные выполнять такие функции, если им доверять и не смотреть в паспорт. Конечно, армейцы ищут дешевых легионеров, чтобы остались деньги на дорогих российских игроков. Только откуда уверенность, что это будут оправданные траты. За Нордстрема хвалить менеджеров точно нельзя.

Обмен

Защитник Егор Рыков принял квалификационное предложение «Северстали» и переезжает в Череповец. Это не открытая аренда, даже не скрытая. Хоккеист теперь — полноценный игрок череповецкого клуба, такой же, как Никита Гуслистов или Игорь Гераськин. Андрей Разин может давать ему играть, может держать в запасе или обменять, все зависит от него. Конечно, в последний год череповецкая команда сделала многое, чтобы переезд к ним не считался понижением, но все же понимают, что этот клуб пока не топ, в основном, по финансовым причинам. На рынке клуб Разина не бьется за лучших, зато аккуратно ищет хоккеистов, которые бы действительно усилили.

Но Рыков когда-то считался очень талантливым защитником. Он регулярно играл за СКА, и пусть был лимитчиком, делал все, чтобы об этом не вспоминали. Выступал на молодежном чемпионате мира, даже привлекался в национальную команду. А в сезоне 2018/19 летом он уже не пробился в состав питерского клуба, так как битья за место надо было на общих основаниях, а в клубе были гораздо более быстрые и умелые защитники. Там еще была история, как тренеров поразила отвратительная физическая форма Егора на первом сборе, но сам Рыков это все опровергал, мол, приехал в нормальном состоянии. Хоккеиста отправили в «Сочи», а через год он совершил глупейший поступок — поехал в «Рейнджерс», который задрафтовал его в 2016 году. Там шансов не было, но не только из-за уровня игры, но и из-за повреждения, которое получил Егор. Хоккеист долго лечился, причем, проблема никак не решалась. В итоге Рыков провел лишь 27 матчей в АХЛ, но в Нью-Йорке на него уже не рассчитывали. В прошлом сезоне Рыков выступал за ЦСКА, причем, без особого успеха, хотя и очень старался. Но не настолько, чтобы клуб захотел его оставить.

Евгений Малкин.Малкин перенес операцию на правом колене

Операция

У Евгения Малкина снова проблемы. Нападающий «Питтсбурга» лег на операцию, что-то делали с коленом, теперь выясняется, что Малкин пропустит всю предсезонку и начнет нормально работать лишь уже после начала чемпионата. Известно, что это не какое-то новое повреждение. Тренер говорил, что хоккеист и в серии с «Айлендерс» выступал с травмой. Да, он набрал 5 (1+4) очков в четырех матчах, но в данном случае статистика не совсем объективна. Малкин должен быть лидером, а играл слабо, много нервничал и удалялся. Видимо, колено форвард повредил в середине марта, затем попытался вернуться, но не смог доиграть встречу против «Баффало» в мае. К плей-офф хоккеист постарался восстановиться, но не получилось.

Отметим, что в этом сезоне Евгений поставил личный рекорд по времени, когда находился в списке травмированных. Он пропустил 23 матча в регулярном чемпионате, год назад таких игр было 14, как и в сезоне 2018/19. Здоровье подводит хоккеиста, организм уже не тот, так что мы с вами видим, как карьера одной из ярких российских звезд подходит к концу. Но Малкину уже 34 года, к его проблемам нужно отнестись с пониманием. Через год у Евгения заканчивается контракт, и ему бы подумать о возвращении в Россию. Нет смысла биться за новый договор, да и с такими проблемами с организмом он вряд ли будет пользоваться спросом на рынке. Даже в «Питтсбурге».

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