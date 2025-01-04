Русский талант, скандаливший с «Динамо», уже забивает в Америке! Сделал дубль в первом же матче в новой лиге

Иван Рябкин забил два гола в USHL за «Маскегон Ламберджекс».

Отъезд в Северную Америку талантливого нападающего Ивана Рябкина — одно из самых обсуждаемых событий нашего хоккея после Нового года. Напомню контекст. 17-летний форвард входил в число претендентов на высокие позиции ближайшего драфта НХЛ. Иван показывал превосходную статистику по МХЛ в прошлом сезоне (больше очка за матч, рекорд для 16-летних хоккеистов — лучше Кучерова и Мичкова), но в московском «Динамо» его не видели в команде КХЛ.

Рябкину объясняли, над чем надо работать, чтобы получить место в составе. Отношения с клубом окончательно зашли в тупик уже после дедлайна. Динамовцы отпустили юного таланта за океан, где он подписал контракт с клубом USHL — «Маскегон Ламберджекс».

Рябкин действительно очень талантлив. Североамериканские скауты перед сезоном видели нападающего в первой десятке, некоторые даже пророчили место в топ-5. Акции Ивана обвалились, пока он скандалил с «Динамо». Конфликтное время не шло на пользу никому, в особенности самому игроку.

Команда Алексея Кудашова осталась собой без Рябкина. Каким бы талантливым ни был парень, в 17 лет он еще не готов делать разницу на уровне КХЛ. Страдала только репутация. Споры вокруг перспектив топ-юниора вышли за пределы раздевалок и тренерских. Полистайте самоуверенные заявления Ивана, который всячески высказывал несогласие решением держать его в МХЛ и воротил нос от советов, связанных с лишним весом и отношением к делу.

Фото Пресс-служба «Маскегон Ламберджекс»

Отъездом за океан Рябкин попытается перезапустить важный с точки зрения карьерных перспектив сезон. Теперь, выступая за океаном, Иван попал под прицелы скаутов, которые могут вживую оценить навыки россиянина, провести личные встречи или собрать мнения тренеров команды. Первым матчем за «Маскегон» все стороны явно останутся довольны. Рябкин, ворвавшись в новую лигу, оформил дубль против юниорской сборной США. Две шайбы россиянина помогли перевести игру в серию буллитов, но свою попытку экс-динамовец не использовал. «Маскегон» довольствовался одним очком. Любопытно, что за 25 матчей этого сезона в КХЛ, ВХЛ и МХЛ Рябкин забил всего .. один гол.

USHL менее известна в России, чем канадские юниорские лиги (CHL). Сейчас в чемпионате выступают 15 наших парней, в том числе лучший бомбардир турнира Артемий Низамеев, который уехал из системы челябинского «Трактора».

Мотивы отъезда у каждого юниора свои. Не исключаю, что некоторые стали банальными жертвами агентского влияния и попались на удочку радужных перспектив в НХЛ. И пускай «Динамо» и тот же «Трактор» не так успешно заводят юниоров в основу, каждый игрок в системе этих команд получил бы шансы, чтобы расти и прогрессировать. Рябкин и Низамеев имели другие мнения на этот счет.

Оценить правильность решение Ивана хотя бы предварительно сможем только через полгода. Ближайший драфт, о котором так беспокоился игрок, даст понять, переоценил ли Рябкин свои возможности и пошел ли на пользу устроенный в «Динамо» бунт.

Дебют в новой лиге получился успешным, несмотря на поражение команды. Сегодняшним дублем нападающий поднимет уважение к себе в новой организации. Очевидно, эмоциональный подъем после перехода отразился в недавней игре. Для более глобальных выводов проследим за статистикой Ивана на дистанции.