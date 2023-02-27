Круговорот россиян в НХЛ. Разбираем массовые обмены с участием наших игроков

Евгений Дадонов и Денис Гурьянов поменялись командами, Иван Барбашев отправился в «Вегас», молодежь «Нью-Джерси» сменила клубы.

Русский обмен «Монреаля» и «Далласа»

Обмен Евгения Дадонова из «Монреаля» на Дениса Гурьянова из «Далласа» не стал большой сенсацией. Удивление может вызвать лишь русский характер сделки — не каждый день обменивают игроков одной национальности. Североамериканцы — не в счет. Обоим хоккеистам требовалась смена обстановки. Чтобы перезапустить карьеру и остаться в НХЛ, а не возвращаться в Россию. Несмотря на разный возраст, проблемы игроков похожи, и теперь они постараются исправить их в новых клубах. Дадонов — в крепком «Далласе». Гурьянов — в кризисном «Монреале». Только «Старз» еще и схитрили, ведь «Канадиенс» будет платить Евгению половину текущей зарплаты до конца сезона.

О том, что Дадонов сменит команду, говорилось еще с лета, когда «Вегас» обменял россиянина в «Монреаль», чтобы разгрузить платежную ведомость. «Канадиенс» изначально считались если не перевалочным пунктом, то точно временной остановкой Евгения. Возрастной форвард концептуально не подходил команде, которая планировала провести перестройку. Дадонов сразу казался лишним элементом в системе молодого тренера Мартена Сан-Луи. Неудивительно, что челябинец провел за «Монреаль» худший сезон в НХЛ. Четыре гола за 50 матчей — явно не такого результата ждали от нападающего с поставленным броском, который в четырех из пяти последних сезонов выдавал минимум 20 шайб.

Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports

Гурьянов стагнировал в «Далласе». После успешного плей-офф-2020, когда Денис стал вторым снайпером «Старз», результативность нападающего постепенно снижалась. В июне 2022 года клуб предложил россиянину только однолетний контракт. Это был звоночек, что в «Далласе» осторожно относятся к перспективам Гурьянова в команде. Денис, как и Дадонов, завалил текущий сезон. Нападающего понизили до четвертого звена, а игровое время уменьшилось. Наставник «Старз» Питер Дебур недвусмысленно намекал, что Денис не оправдывал ожидания. «Это уже немолодой игрок. Сейчас видим только вспышки, нам нужно нечто большее», — так тренер говорил о нападающем в конце октября, и к февралю ситуация не изменилась.

Гурьянов впишется в состав «Монреаля», который накрыла серия травм ведущих форвардов. Все турнирные задачи «Канадиенс» уже «решили» — команда прописалась на дне Восточной конференции. Конец регулярки — самое время для экспериментов и поиска сочетаний на будущий сезон. Игровой потенциал Дениса располагает к месту на правом фланге во второй бригаде большинства. Дадонов же знаком с требованиями наставника «Далласа» Дебура. Они пересекались в «Вегасе», и в сезоне-2021/22 Евгений набрал 43 (20+23) очка за 78 матчей. В марте челябинцу исполнится 34 года. А летом истекает нынешний контракт. Обмен в «Старз» — едва ли не последний шанс громко хлопнуть дверью в НХЛ и замахнуться на Кубок Стэнли. Которого в коллекции Дадонова так и нет.

Иван Барбашев. Фото USA Today Sports

Барбашев идет за вторым кубком

«Сент-Луис» продолжает операцию «Перезагрузка». Клуб расстается с чемпионским костяком 2019 года — теперь обменяли Ивана Барбашева. «Блюз» с дикой скоростью скидывает ценные активы. На россиянина давно нацелился «Вегас». Сделка долго согласовывалась и состоялась накануне. «Музыканты» получили взамен 20-летнего форварда Зака Дина, выбранного под 30-м номером драфта-2021. Канадец не провел ни одного матча в НХЛ, но в юниорской Лиге Квебека набирает больше очка за игру. «Блюз» выбрали будущее, пожертвовав настоящим. Адекватный выбор, учитывая, что шансов на плей-офф становится все меньше и руководство затеяло ребилдинг.

Барбашев относится к категории игроков, которые пригодились бы любому клубу. Универсальный форвард, полезный и на фланге, и в центре. Быстрый, цепкий, неуступчивый, работоспособный. Таких ценит главный тренер Брюс Кэссиди, ставящий схематичный и энергозатратный хоккей. И нападающего такого плана не хватало «Вегасу». Особенно после того, как в лазарет попал Марк Стоун. Канадца вместе с его 9,5-миллионным контрактом перевели в долгосрочный список травмированных (LTIR). Кэпхит Барбашева относительно скромный (2,25 млн), если вспомнить, что форвард выиграл Кубок Стэнли и потенциально может зайти во второе звено «Рыцарей».

Барбашевым интересовались несколько команд. Договорились в итоге с «Вегасом», который после сезона может предложить россиянину новый контракт. Пока же сделка с «Сент-Луисом» — попытка закалить состав перед плей-офф. «Голден Найтс» идут к победе в Тихоокеанском дивизионе, и кубковый опыт Ивана пригодится во второй части чемпионата. От обмена выиграли все стороны.

Шакир Мухамадуллин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Охотюк и Мухамадуллин сменили клуб

Завершилась сага с обменом Тимо Майера. Швейцарец перешел в «Нью-Джерси», а «Сан-Хосе» выбил за второго бомбардира солидную компенсацию. В том числе двух российских защитников: Никиту Охотюка и Шакира Мухамадуллина. Оба игрока взяты на будущее. Охотюк успел дебютировать в НХЛ и за 15 матчей забросил две шайбы. К полноценному сезону в основе Никита пока не готов. Текущий чемпионат в «Дэвилз» проводил на две лиги: НХЛ и АХЛ. Обмен в «Сан-Хосе» добавляет шансов закрепиться в первой команде. Если не сейчас, то после летнего тренинг-кэмпа и предсезонки.

Любопытная ситуация с Мухамадуллиным. Защитник был на контракте с «Дэвилз», но играл в аренде за «Салават Юлаев». Шакир говорил, что после сезона планировал уехать в «Нью-Джерси». Получается, между клубом и игроком существовали договоренности. Однако теперь «Дьяволы» обменяли россиянина — если он и отправится за океан после плей-офф КХЛ, то в систему «Сан-Хосе». Но «Дьяволы», оценивая, сколько активов отдали за Майера, понимали, на что шли. Тимо разнообразит атаку «Нью-Джерси». Жду воссоединения швейцарской связки с Ником Хиширом — вместе они играли в сборной и прекрасно чувствовали друг друга. А после сезона можно договориться и о новом контракте. Майер летом станет ограниченно свободным агентом.

Поучаствовал в обмене и другой россиянин. «Дэвилз» получили права на Тимура Ибрагимова. Развитие 22-летнего петербуржца в системе «Сан-Хосе» обернулось отправкой в ECHL. За короткий отрезок в АХЛ форвард не впечатлил. Ибрагимову бы летом вернуться в КХЛ — права на нападающего принадлежат «Сочи». Но если Тимур останется за океаном, то пробиваться наверх придется через фарм-клуб «Нью-Джерси».