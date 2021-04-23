Овечкин опять не забил, но «Вашингтон» спасли Кузнецов и Самсонов. Попадание в топ-5 снайперов в истории НХЛ откладывается

«Кэпиталз» только в серии буллитов обыграли «Айлендерс».

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«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Кузнецов.

Вратари: Варламов — Самсонов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (15+7+3+1) — 28 (4+14+9+1).

Наши: — - Кузнецов (17.36/1/0), Овечкин (17.18/4/0), Орлов (22.36/1/0).

23 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Четырехдневная пауза после поражения от сверхмотивированного «Бостона» (3:6) пошла на пользу «Вашингтону». За последние 22 дня «Кэпиталз» провели 11 матчей, 8 из них — в гостях. Поэтому отдых возрастным лидерам перед плей-офф, до старта которого остается меньше месяца, точно не помешал.

Место в кубковой четверке с большей долей вероятности «Вашингтон» себе уже обеспечил. Неизвестно только, с каких позиций команды начнут плей-офф. Тем принципиальнее был выездной матч с «Айлендерс» — прямым конкурентом с равным количеством очков (62). Тем более две последние очные встречи остались за ньюйоркцами (8:4 и 1:0).

Как только «Вашингтон» опубликовал состав на игру, стало понятно: российской дуэли вратарей быть. «Кэпиталз» продолжают ротировать голкиперов и сегодня доверились Илье Самсонову. «Айлендерс» против лидера дивизиона ожидаемо выпустил Семена Варламова. Именно вратари стали главными героями сегодняшнего матча. Уже в первом периоде Самсонов совершил два сэйва, достойных хит-парадов. Илья украл гол у бросавшего в упор Кайла Палмиери, а в конце периода прочитал выход «один в ноль» Мэтью Барзала.

Вступать в игру Самсонову приходилось чаще скучавшего на противоположном конце площадки Варламова. Против системной обороны «Айлендерс» атака «Вашингтона» выглядела беззубо: не хватало хитрых решений, обостряющих передач. С бросками без трафика на пятаке Семен уверенно справлялся, а защитники при необходимости забирали практически все отскоки. Не помогли «Кэпс» и три розыгрыша большинства — за шесть минут едва ли вспомнятся серьезные опасности у ворот Варламова.

Главной интригой матча оставался, конечно же, снайперский счет Александра Овечкина. У капитана «Вашингтона» не получилось догнать Марселя Дионна в матче с «Бостоном». Сегодня Варламов не собирался помогать своему бывшему партнеру. Овечкин четыре раза попал в створ, но суперопасными эти броски не назовешь. Ох, не завидую команде, которая встретится в первом раунде плей-офф с «Айлендерс». Чтобы вскрыть их системную оборону, требуется немало усилий.

Заброшенных шайб мы не увидели ни в основное время, ни в овертайме. Оба вратаря записали в актив по «сухарю», но на буллитах кто-то должен был дрогнуть. Не могло же голевое затишье продолжаться вечно. Победил в дуэли Самсонов — Илья справился с попытками Эберле и Нельсона, а пропустил только от Бовилье. Штатный буллитер «Вашингтона» Ти Джей Оши не переиграл Варламова, зато Никлас Бэкстрем и Евгений Кузнецов не оставили шансов Семену.

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Два уроженца Челябинской области — Самсонов и Кузнецов — помогли «Кэпиталз» заполучить важные два очка и остаться на первой строчке Восточного дивизиона. В этом сезоне Евгений не впечатляет результативностью и в некоторых матчах откровенно пропадает со льда. Эффектный победный буллит — отличный повод для эмоционального подъема и преображения перед плей-офф. Все знают, что, если Кузнецов поймает волну и полностью сконцентрируется на хоккее, остановить его очень сложно.

Перед плей-офф обострится и конкуренция между Самсоновым и Витеком Ванечеком. Это в регулярке Лавиолетт чередует вратарей — в Кубке Стэнли должен играть кто-то один. Илья, отразив сегодня 26 бросков и два буллита из трех, доказал, что готов к серьезным нагрузкам и давлению кубковых матчей. Единственный вопрос — сможет ли россиянин держать уровень на дистанции? Нотка грусти в победе над «Айлендерс» — повторение Овечкиным рекорда Марселя Дионна откладывается как минимум до следующего матча с ньюйоркцами 25 апреля.