Судьи помогли «Тампе» выйти вперед в серии. Они наказали «Айлендерс» за минимальный контакт с Кучеровым

Российский нападающий ассистировал при победном голе.

НХЛ. Плей-офф. Третий раунд. Третий матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Гурд — 3 (Коулмэн, Чернак), 10:05 — 0:1. Клаттербак — 4 (Мартин, Сизикас), 37:01 — 1:1. Пойнт — 11 (Хедман, Кучеров), 39:40 — 1:2.

Вратари: Варламов (58:13) — Василевский.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+13+8) — 25 (11+9+5).

Наши: — - Кучеров (19.53/0/+1), Сергачев (19.32/0/0).

18 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 1-2.

Поездкой во Флориду «Айлендерс» могут быть довольны. Команда Барри Тротца за счет феноменальной формы Семена Варламова, переигравшего своего коллегу Андрея Василевского, забрала первый выездной матч. «Тампа» в этом плей-офф не проигрывала две встречи подряд. Переезжать в Нью-Йорк, уступая в серии 0-2, точно не входило в планы «Лайтнинг». А тут еще и судьи преподнесли подарок Джону Куперу и засчитали гол, когда на льду было сразу семь хоккеистов «Молний». Причем «Айлендерс» не рассыпались, их не надломила ошибка арбитров, но «Тампа» перестроилась после поражения, отыграла ровнее и заслуженно сравняла счет в серии.

В матче номер два вынужденно сыграли сразу три российских вратаря. После столкновения с Брэйденом Пойнтом Варламов отправился в раздевалку, и доигрывать первый период выпустили Илью Сорокина. Воспитанник «Кузни» не пропустил за семь минут, и более того, за это время ньюйоркцы отличились сами.

По ходу плей-офф все убедились, что «Айлендерс» комфортно играть с любым голкипером. Илья вытащил серию с «Питтсбургом», Семен восстановился от травмы и вернулся с «Бостоном» таким, каким его и привыкли видеть в регулярке. Пока с «Лайтнинг» Барри Тротц доверяет только Варламову, и голкипер не подводит главного тренера. В первом периоде, когда ньюйоркцы уступили по движению, Семен несколько раз оставил команду в игре: опасно бросали Хедман и Чернак.

В дуэли российских вратарей первым капитулировал все-таки Варламов. Третье звено «Тампы», от которого явно ждали большего в плей-офф (у Гурда, Гудроу и Коулмана — только четыре шайбы) организовало первый гол третьего матча. Забытый перед воротами Гурд забрал подбор и точно бросил в ближний угол.

С середины второго периода «Айлендерс» смотрелись предпочтительнее в атаке и лучше контролировали шайбу. Прибавилось работы и у Василевского. Правда, забить получилось не без везения и помощи защитника «Тампы», но даже такой рабоче-крестьянский гол закономерен и вытекал из логики игры.

Василевский не зафиксировал шайбу после первого броска, и Эрик Чернак вместо того, чтобы откинуть ее в угол, зачем-то пытался завезти ее под опустившегося на колени вратаря. Словак только помог Кэлу Клаттербаку выиграть борьбу за добивание.

Не обошлось без спорного судейского решения и сегодня. В совершенно безобидной ситуации после минимального контакта с Кучеровым судьи наказали двумя минутами Адама Пелека. Формально Никита не владел шайбой, и защитник встал на его пути. Но таких эпизодов за матч, если проследить за каждым хоккеистом и посмотреть все повторы, наберется очень много — очень «слабое» удаление для плей-офф, особенно если учесть дух игры.

Большинство — главный козырь «Лайтнинг». Недоумевавший из-за решения судей Барри Тротц понимал это как никто другой. «Айлендерс» справились с академичным розыгрышем «Молний», но как только на льду появился удаленный Пелек, Пойнт вывел «Тампу» вперед. Победный гол Брэйдена — настоящее украшение матча: точно бросить по воротам канадцу не помешал даже толчок в спину от Кейси Сизикаса. А Кучеров поздравил себя с днем рождения результативной передачей.

В третьем периоде «Молнии» ничего не выдумывали — упростили игру и старались принимать максимально надежные решения, в режиме энергосбережения удерживая минимальное преимущество в счете. «Болтс» грамотно выходили из-под давления и не позволяли сопернику атаковать с численным преимуществом. Все комбинации «Айлендерс» заканчивались или бросками с невыгодных позиций, которыми не удивишь Василевского, или потерями. Несмотря на то, что отыгрываться нужно было ньюйоркцам, самый опасный момент периода и вовсе создали «Молнии». Варламов вытащил бросок Яни Рутты с близкой дистанции, когда казалось, что защитник мог окончательно похоронить интригу.

Организовать сумасшедший штурм в концовке «Айлендерс» не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока. «Тампа» хладнокровно разрушила все задумки старицы Тротца на последние минуты. Ньюйоркцы вроде и пытались создать остроту у ворот Василевского, но заметно просели физически. «Лайтнинг» вышли вперед в серии, но вся заруба еще впереди.