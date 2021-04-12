Российский нападающий набрал первое очко в НХЛ. Его наконец-то подняли из четвертого звена, и он заиграл

Успешный матч для Виталия Кравцова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Палмиери — 9 (бол., Нельсон, Бэйли), 1:47 — 1:0. Пажо — 12 (Эберле, Барзал), 19:52 — 2:0. Хайек — 2 (Какко, Хытил), 30:23 — 2:1. Смит — 3 (Зибанежад, Кравцов), 32:16 — 2:2. Пулок — 1 (Барзал), 61:13 — 3:2. Вратари: Сорокин — Шестеркин. Штраф: 8 — 8. Броски: 32 (17+6+7+2) — 26 (8+10+7+1). Наши: — - Бучневич (17.31/2/+1), Кравцов (13.35/2/+1), Панарин (19.07/0/-1).

12 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

«Айлендерс» и «Рейнджерс» встречались второй раз подряд, и игра вновь прошла на площадке «островитян». Команда Барри Тротца практически непобедима в родных стена и сегодня реабилитировалась за неожиданное поражение в прошлой встрече.

Игра началась для хозяев очень удачно. Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который сегодня провел не самый лучший матч, удалился уже на второй минуте. «Айлендерс» довольно быстро реализовали численный перевес, а первым голом в составе своей новой команды отметился Кайл Палмиери.

Американский нападающий несколько дней назад в результате обмена с «Нью-Джерси» перешел в состав «островитян». Компанию ему составил ветеран «Девилс» Трэвис Зэйджак. Поначалу они выходили в одном звене, но затем Барри Тротц отправил Палмиери к Жану-Габриэлю Пажо, а Зэйджака — в первую тройку к Мэттью Барзалу.

Перед сиреной на первый перерыв «островитяне» упрочили свое преимущество благодаря точному выстрелу Пажо. Игорь Шестеркин ничего не сумел поделать в этом эпизоде и символично пожал плечами.

Казалось, что хозяева на этот раз не должны испытать серьезных проблем, но «Рейнджерс» даже не думали опускать руки. Главный тренер команды перетасовал сочетания и поднял из четвертого звена Виталия Кравцова. Российский нападающий гораздо увереннее смотрелся в игре с Миккой Зибанежадом и Павлом Бучневичем. Воспитанник «Трактора» в середине второго периода отдал шикарную передачу на своего соотечественника, но тот умудрился попасть в штангу.

Another good play by Kravtsov here, but Buchnevich hits the post #NYR pic.twitter.com/aYPeFyFjIF — Shayna (@hayyyshayyy) April 12, 2021

Тем не менее, Кравцов сумел открыть счет набранным очкам в НХЛ. После того, как Либор Гайек забросил первую шайбу «Рейнджерс», россиянин помог своей команде восстановить равновесие. Зибанежад выиграл вбрасывание, а Кравцов поучаствовал в голевой атаке, которую завершил защитник Брендан Смит.

Третий период голов не подарил, зато овертайм получился жарким. Сперва у Зибанежада была неплохая возможность поставить точку в матче, а затем Зэйджак не смог воспользоваться классной передачей Барзала. Однако «островитяне» все равно забрали свое. Защитник Райан Пулок забросил первую шайбу в сезоне и сделал это очень своевременно. Кроме того, здорово у борта сыграл Зэйджак, который не дал развернуться Филиппу Хытилу. После игры Барри Тротц отметил действия канадского ветерана.

Важный вклад в результат своей команды внес и российский вратарь Илья Сорокин. На домашнем льду он одержал восьмую победу подряд. Это один из лучших показателей в истории НХЛ для вратарей-новичков.

Ilya Sorokin made 24 saves to improve to 8-0-0 through each of his first eight appearances at Nassau Veterans Memorial Coliseum in 2020-21. Only five rookie goaltenders in NHL history have recorded a longer home win streak. #NHLStats pic.twitter.com/Yn64zqnijh — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 12, 2021

Пулок, Палмиери и Сорокин были признаны лучшими игроками матча.