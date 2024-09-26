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Сегодня, 05:30

Первый матч Овечкина в сезоне: набрал очко, но ни разу не бросил в створ и остался без голов

Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче — 5:3.

Александр Овечкин провалил старт прошлого сезона НХЛ. В контексте погони россиянина за рекордом Уэйна Гретцки (осталась 41 шайба) начинать так же плохо вторую регулярку подряд — непозволительная роскошь. Поэтому дебют Ови, хоть и в выставочном матче, логично вызывает интерес как у фанов «Кэпиталз», так и просто любителей хоккея из России. Так готов ли Александр разрывать с первых матчей регулярки в этот раз?

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На стартовую для себя игру в новом сезоне против «Нью-Джерси» Овечкин вышел в тройке с Диланом Строумом и Эндрю Манжипане. Россиянин сразу же начал показывать заряженность на борьбу — правда, в статистике его активность можно оценить лишь в графе «силовые приемы». Их у Ови набралось аж пять — больше всех в составе «Вашингтона».

В чужой зоне форвард не был особо заметен: Александр даже ни разу не бросил в створ ворот. Отчасти вина за это на слишком дисциплинированных игроках «Девилз», которые ни разу не удалились. Из-за отсутствия большинства Овечкин провел на льду всего 14 минут — меньше сыграли только ребята из четвертого звена.

Но и без набранных очков Александр со льда тоже не ушел: за шесть минут до конца Ови зряче нашел на синей линии свободного Джона Карлсона, а уже тот вывел Дилана Строума на пустые ворота. Этот гол в итоге и стал победным.

Ассистом отметился сегодня и защитник Александр Алексеев: он поучаствовал во второй заброшенной шайбе «Вашингтона».

Из россиян в «Кэпиталз» без набранных очков остался только Богдан Тринеев. Минувший сезон воспитанник «Динамо» провел в АХЛ и набрал 20 очков в 83 матчах. По всей видимости, там же форвард и начнет новый сезон: сегодня его тройка завершила игру с показателем полезности «-2» и никак не запомнилась.

В составе «Девилз» из россиян вышел Даниил Мисюль. За 15 минут (худший айстайм среди защитников) он сделал три силовых приема и дважды заблокировал шайбу. Но ему удалось закончить игру с нейтральным показателем полезности.

Ти&nbsp;Джей Оши. «Вашингтон» пойдет в новый сезон без еще одного ветерана. Как это скажется на команде Овечкина?

Впереди у «Вашингтона» еще три выставочных матча. У Ови точно будет время нанести первый бросок в сезоне до старта регулярки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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