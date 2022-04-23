Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Шарангович — 23 (бол., Боквист, Сиверсон), 35:43 — 1:0. Хишир — 21 (Шарангович, Охотюк), 48:30 — 2:0. Шей — 9, 55:24 — 2:1. Нидеррайтер — 24 (Фаст, Деанджело), 58:04 — 2:2. Джарвис — 16 (Деанджело), 61:39 — 2:3.
Вратари: Гиллис (61:39) — Кочетков (57:58 — 58:04, 61:39).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 19 (6+5+8+0) — 29 (9+9+9+2).
Наши: Охотюк (13.55/0/+1) — Свечников (17.08/1/0).
23 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 10379 зрителей.
Травмы и проблемы с психологией
Российские голкиперы продолжают покорять НХЛ. Сегодня в сильнейшей лиге мира дебютировал еще один наш вратарь. Петр Кочетков, который минувшую регулярку отыграл за «Торпедо» и после завершения сезона для нижегородцев отправился в «Каролину», вышел в старте за «Харрикейнз» против «Нью-Джерси». Голкипер отразил 17 бросков из 19, пропустил две шайбы и помог победить в овертайме. Работы у Петра было немного, но в нескольких моментах он спас команду. «Один на один» выходил Йеспер Боквист, опасно с ходу бросал Егор Шарангович. Вратарь справился с волнением и не рассыпался после пропущенных шайб. Партнеры отблагодарили дебютанта эффектным камбэком.
Два года назад Кочеткова небезосновательно относили к группе российских талантов, которые поблекли после крутых выступлений на молодежных чемпионатах мира. Петр стал одним из открытий МЧМ-19: выиграл конкуренцию у Даниила Тарасова, был признан лучшим вратарем и помог завоевать бронзовые медали. Однако после фееричного турнира карьера голкипера затормозилась. Восходящую звезду приметили в СКА — пребывание в системе «Сочи» располагало к переходу в петербургскую секту, где вратарей в то время хватало на треть команд лиги.
Командировка в Санкт-Петербург, где Кочетков успел поиграть за СКА и «СКА-Неву», ни к чему хорошему не привела. Ни для клуба, ни для вратаря. Петр объективно проигрывал конкуренцию Магнусу Хелльбергу и Алексею Мельничуку и не мог рассчитывать на время в основе. Перезапустить сезон Петру не удалось и в «Витязе», куда его обменяли из СКА в октябре 2019-го. Кочетков боролся с травмами, а главный тренер подольчан Михаил Кравец отмечал, что голкиперу надо решить проблемы с психологией. Частые смены клубов, наложившиеся на повреждения, не могли не сказаться на молодом вратаре.
Параллельно с этим за Кочетковым следили скауты «Каролины». Которая приметила россиянина на драфте-2019 после удачного МЧМ и потратила на голкипера 36-й пик. Выше Петра из вратарей ушел только дико талантливый Спенсер Найт (13-й номер) из «Флориды». Сомневаюсь, что представители «Харрикейнз» были довольны развитием проспекта. Одномоментно свалившиеся на Кочеткова слава и ответственность надломили молодого парня. В первую очередь, ментально. Вместо планомерной работы в одном клубе с постоянным тренером, Петр путешествовал по командам и безуспешно пытался вернуться на прежний уровень, не говоря уже о прогрессе и движении вперед.
Дебют
Перезагрузиться Кочеткову помог обмен в «Торпедо». В Нижнем Новгороде Петр попал под опеку хорошо знакомого тренера вратарей Владимира Куликова. В свое время он позвал голкипера в молодежную сборную из системы «Сочи». За «Торпедо» Кочетков показал лучшую статистику за последние несколько лет и даже сыграл два матча в плей-офф: дела вратаря постепенно пошли в гору.
— Он ни в коем случае меня не ломает. Нет каких-то кардинальных перемен. Но, безусловно, у меня есть бреши, которые надо закрывать. Владимир Николаевич их прекрасно видит, и мы вместе над этими мелочами работаем, — рассказывал Кочетков о тренировках с Куликовым.
В «Торпедо» Кочетков остался после того, как прошлым летом подписал контракт-новичка с «Каролиной». Нижегородцы договорились об аренде с «Харрикейнз», а после окончания нынешнего сезона Петр улетел покорять Северную Америку. Началось все с традиционной поездки в АХЛ — вратарям-дебютантам полезно привыкнуть к новому хоккею в фарм-клубе. Петр с ноги выбил дверь в основу «Чикаго Вулвз»: выиграл 13 матчей из 15, пропуская в среднем чуть больше двух шайб за игру (2,09). Впечатляющая статистика заставила тренеров «Каролины» обратить внимание на россиянина. Тем более основной голкипер «Ураганов» Фредерик Андерсен травмировался — и команда осталась с нестабильным Антти Раантой.
Звездный час Кочеткова настал в матче с беспросветными аутсайдерами «Девилз». Впрочем, голкиперу-дебютанту абсолютно не важно, против кого выходить на лед. Половину игры Петр справлялся с атаками «Нью-Джерси», но пропустил на 35-й минуте в меньшинстве. Егор Шарангович перекрыл обзор вратарю и подправил шайбу после броска Йеспера Боквиста. Для белорусского форварда «Девилз» это уже 23-я шайба в сезоне. А к Кочеткову — никаких претензий по пропущенному голу.
Казалось, что после второй шайбы «Нью-Джерси» от Нико Хишера, которому ассистировал другой российский новичок Никита Охотюк, шансы «Каролины» на камбэк близки к нулю. Как бы не так! «Харрикейнз» словно испытывали дебютанта Кочеткова на прочность и только в конце третьего периода вспомнили, что победить без голов невозможно. Брэди Шей и Нино Нидеррайтер отгрузили «Девилз» две шайбы и перевели матч в овертайм, который продлился недолго. Молодой нападающий Сет Джарвис распустил болельщиков по домам и помог Кочеткову дебютировать в НХЛ с волевой победы. Она точно добавит вратарю мотивации прогрессировать дальше. Командные обнимашки и похвала от партнеров — заслуженные бонусы, которые Петр получил после сирены.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|78
|30
|48
|67
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|78
|22
|56
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|77
|26
|51
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|- : -
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|- : -
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19