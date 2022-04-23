Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ

Петр Кочетков стал 11-м русским вратарем, сыгравшим в НХЛ в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шарангович — 23 (бол., Боквист, Сиверсон), 35:43 — 1:0. Хишир — 21 (Шарангович, Охотюк), 48:30 — 2:0. Шей — 9, 55:24 — 2:1. Нидеррайтер — 24 (Фаст, Деанджело), 58:04 — 2:2. Джарвис — 16 (Деанджело), 61:39 — 2:3.

Вратари: Гиллис (61:39) — Кочетков (57:58 — 58:04, 61:39).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (6+5+8+0) — 29 (9+9+9+2).

Наши: Охотюк (13.55/0/+1) — Свечников (17.08/1/0).

23 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 10379 зрителей.

Травмы и проблемы с психологией

Российские голкиперы продолжают покорять НХЛ. Сегодня в сильнейшей лиге мира дебютировал еще один наш вратарь. Петр Кочетков, который минувшую регулярку отыграл за «Торпедо» и после завершения сезона для нижегородцев отправился в «Каролину», вышел в старте за «Харрикейнз» против «Нью-Джерси». Голкипер отразил 17 бросков из 19, пропустил две шайбы и помог победить в овертайме. Работы у Петра было немного, но в нескольких моментах он спас команду. «Один на один» выходил Йеспер Боквист, опасно с ходу бросал Егор Шарангович. Вратарь справился с волнением и не рассыпался после пропущенных шайб. Партнеры отблагодарили дебютанта эффектным камбэком.

Два года назад Кочеткова небезосновательно относили к группе российских талантов, которые поблекли после крутых выступлений на молодежных чемпионатах мира. Петр стал одним из открытий МЧМ-19: выиграл конкуренцию у Даниила Тарасова, был признан лучшим вратарем и помог завоевать бронзовые медали. Однако после фееричного турнира карьера голкипера затормозилась. Восходящую звезду приметили в СКА — пребывание в системе «Сочи» располагало к переходу в петербургскую секту, где вратарей в то время хватало на треть команд лиги.

Командировка в Санкт-Петербург, где Кочетков успел поиграть за СКА и «СКА-Неву», ни к чему хорошему не привела. Ни для клуба, ни для вратаря. Петр объективно проигрывал конкуренцию Магнусу Хелльбергу и Алексею Мельничуку и не мог рассчитывать на время в основе. Перезапустить сезон Петру не удалось и в «Витязе», куда его обменяли из СКА в октябре 2019-го. Кочетков боролся с травмами, а главный тренер подольчан Михаил Кравец отмечал, что голкиперу надо решить проблемы с психологией. Частые смены клубов, наложившиеся на повреждения, не могли не сказаться на молодом вратаре.

Параллельно с этим за Кочетковым следили скауты «Каролины». Которая приметила россиянина на драфте-2019 после удачного МЧМ и потратила на голкипера 36-й пик. Выше Петра из вратарей ушел только дико талантливый Спенсер Найт (13-й номер) из «Флориды». Сомневаюсь, что представители «Харрикейнз» были довольны развитием проспекта. Одномоментно свалившиеся на Кочеткова слава и ответственность надломили молодого парня. В первую очередь, ментально. Вместо планомерной работы в одном клубе с постоянным тренером, Петр путешествовал по командам и безуспешно пытался вернуться на прежний уровень, не говоря уже о прогрессе и движении вперед.

Петр Кочетков дебютировал в НХЛ. Фото USA Today Sports

Дебют

Перезагрузиться Кочеткову помог обмен в «Торпедо». В Нижнем Новгороде Петр попал под опеку хорошо знакомого тренера вратарей Владимира Куликова. В свое время он позвал голкипера в молодежную сборную из системы «Сочи». За «Торпедо» Кочетков показал лучшую статистику за последние несколько лет и даже сыграл два матча в плей-офф: дела вратаря постепенно пошли в гору.

— Он ни в коем случае меня не ломает. Нет каких-то кардинальных перемен. Но, безусловно, у меня есть бреши, которые надо закрывать. Владимир Николаевич их прекрасно видит, и мы вместе над этими мелочами работаем, — рассказывал Кочетков о тренировках с Куликовым.

В «Торпедо» Кочетков остался после того, как прошлым летом подписал контракт-новичка с «Каролиной». Нижегородцы договорились об аренде с «Харрикейнз», а после окончания нынешнего сезона Петр улетел покорять Северную Америку. Началось все с традиционной поездки в АХЛ — вратарям-дебютантам полезно привыкнуть к новому хоккею в фарм-клубе. Петр с ноги выбил дверь в основу «Чикаго Вулвз»: выиграл 13 матчей из 15, пропуская в среднем чуть больше двух шайб за игру (2,09). Впечатляющая статистика заставила тренеров «Каролины» обратить внимание на россиянина. Тем более основной голкипер «Ураганов» Фредерик Андерсен травмировался — и команда осталась с нестабильным Антти Раантой.

Звездный час Кочеткова настал в матче с беспросветными аутсайдерами «Девилз». Впрочем, голкиперу-дебютанту абсолютно не важно, против кого выходить на лед. Половину игры Петр справлялся с атаками «Нью-Джерси», но пропустил на 35-й минуте в меньшинстве. Егор Шарангович перекрыл обзор вратарю и подправил шайбу после броска Йеспера Боквиста. Для белорусского форварда «Девилз» это уже 23-я шайба в сезоне. А к Кочеткову — никаких претензий по пропущенному голу.

Казалось, что после второй шайбы «Нью-Джерси» от Нико Хишера, которому ассистировал другой российский новичок Никита Охотюк, шансы «Каролины» на камбэк близки к нулю. Как бы не так! «Харрикейнз» словно испытывали дебютанта Кочеткова на прочность и только в конце третьего периода вспомнили, что победить без голов невозможно. Брэди Шей и Нино Нидеррайтер отгрузили «Девилз» две шайбы и перевели матч в овертайм, который продлился недолго. Молодой нападающий Сет Джарвис распустил болельщиков по домам и помог Кочеткову дебютировать в НХЛ с волевой победы. Она точно добавит вратарю мотивации прогрессировать дальше. Командные обнимашки и похвала от партнеров — заслуженные бонусы, которые Петр получил после сирены.