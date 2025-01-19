Мичков выходит из кризиса? Забил важный гол и вернулся в гонку за звание лучшего новичка
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Хэмилтон — 6 (Бастиан, Татар), 2:17 — 1:0. Мичков — 14 (Кутюрье), 21:56 — 1:1. Бринк — 6 (бол., Кэйтс, Форстер), 52:44 — 1:2. Конекны — 21 (п.в., Форстер), 59:58 — 1:3.
Вратари: Аллен (57:46 — 59:58) — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 14 (3+4+7) — 18 (6+5+7).
Наши: — - Замула (18.53/0/0), Мичков (12.58/1/+1).
18 января. Нью-Джерси. Prudential Center.
Волевую победу в не самом зрелищном матче, в котором команды на двоих нанесли жалкие 31 бросок, сложно переоценить для «Филадельфии». Прямо сейчас борьба за зону плей-офф на «Востоке» развернулась невероятно упорная — расстояние между шестой и четырнадцатой командами в конференции составляет всего шесть очков! Даже небольшая удачная серия позволит подняться и закрепиться в восьмерке. «Филадельфия», выиграв четыре из последних пяти матчей, вплотную приблизилась к восьмой строчке.
Этот подъем совпал с небольшим ренессансом Матвея Мичкова. Похоже, молодой нападающий потихоньку начал выбираться из кризиса, в который угодил в середине декабря. За 17 матчей, предшествовавших игре с «Нью-Джерси», у россиянина были скромные 5 (2+3) очков — из них лишь два набраны в формате «пять на пять». Этот показатель очень высоко котируется в Северной Америке и часто служит объективной оценкой игры хоккеиста. По прошествии пары месяцев с начала регулярного чемпионата у Мичкова иссяк запас энергии и эмоций, поэтому ему пришлось тяжело, когда все процессы приобрели рутинный характер.
В последних играх главный тренер Джон Торторелла перевел россиянина в тройку к Шону Кутюрье. Опытный центрфорвард, которого давно мучают проблемы со здоровьем, по задумке должен благотворно повлиять на русского новичка «Флайерс». Идея не самая очевидная, хотя к этому варианту Торторелла прибегал и раньше без долгосрочного эффекта. Но именно канадец, перехватив на своей синей линии самоуверенную передачу защитника «Дьяволов» Люка Хьюза, отправил своевременным пасом Мичкова один на один с вратарем Джейком Алленом. Россиянин классным броском забил свой 14-й гол в сезоне и сравнял счет в матче. Таким образом, у него стало 4 (2+2) очка в пяти последних играх. Он возвращается в гонку за звание лучшего новичка, хотя его конкуренты — защитник «Монреаля» Лейн Хатсон и нападающий Маклин Селебрини — явно вырвались вперед.
Мичков провел на льду чуть меньше 13 минут — более скромное игровое время ранее у него было все три раза. Заметно, что постепенно россиянин становится более универсальным нападающим. Он не только «рыбачит» в средней зоне, но и создает моменты для партнеров, охотнее и эффективнее идет в единоборства, отрабатывает в обороне. Без всего этого в «Филадельфии» сложно стать своим.
Команда выдержала мощный натиск хозяев в третьем периоде. Гол нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта был отменен из-за положения вне игры, а потом форвард «Флайерс» Оуэн Типпетт заработал на себе удаление, убежав к чужим воротам. «Филадельфия» использовала большинство и дотерпела до сирены, честно заслужив два очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Питтсбург
|47
|19
|28
|46
|7
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|46
|27
|19
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|29
|16
|61
|2
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|- : -
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|- : -
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|- : -
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -