«Раздражает, когда говорят, что Андрей переписанный. Это глупость!» Детский тренер Свечникова раскрывает секреты его успеха

Интервью Айрата Мирханова — одного из первых тренеров звезды НХЛ Андрея Свечникова.

20-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников за два сезона в НХЛ стал главной звездой своей команды. В рейтинге лучших игроков, опубликованном «СЭ», он занял 23-е место — невероятный скачок для парня, проведшего всего два сезона в лиге.

Свечников — воспитанник школы «Ак Барса», куда он приехал в 2010 году и где занимался до 2016-го, когда отправился в Северную Америку. Мы поговорили об Андрее с тренером команды «Ак Барс» 2000 года рождения Айратом Мирхановым. Помимо Свечникова, он воспитал вратаря Амира Мифтахова, защитника Даниила Журавлева и нападающего Александра Хованова, выступающих сейчас в системе казанского клуба.

«Сиди, Андрей, сиди!»

— Вас не удивляет то, чего Андрей добился в 20 лет?

— Нет, не удивляет, я знаю, какая у него трудоспособность, стремление и талант. Он еще обрастет мышцами, станет мощнее, выше поднимется. Однозначно это игрок очень высокого уровня.

- Чего у него больше — таланта или трудолюбия?

— Вот у него и того и того очень много. Андрей очень работоспособный, плюс есть у него такая черта характера — он очень соревновательный, не любит проигрывать. Как-то у нас была двусторонка в конце тренировки, ну и их пятерка проиграла. Я говорю: «Андрюх, ну все бывает в жизни, ну проиграли раз». А он: «Не люблю проигрывать! Нигде!»

У него все время соревнования со старшим братом (Евгений Свечников, нападающий «Детройта». — Прим. «СЭ») были, он всегда хотел быть лучше, сильнее него. Для него брат был не только примером для подражания, но и примером, кого нужно превзойти.

- Когда Андрей приехал в Казань в девять лет, он был намного сильнее остальных ребят в команде?

— Я знал, что он останется, потому что они всей семьей переехали, Женя тоже в школу «Ак Барса» пришел. Андрей был довольно высокий, но некрупный, щуплый. Начали кататься, он у меня выходил в третьем звене. Команда у меня была очень хорошая.

А Андрея я видел еще в Балашихе, когда он играл за «Олимпиец». На турнире в Дмитрове он забил нам два или три гола за одну игру. Здесь у него свои проблемы были в начале, но он работяга и очень целеустремленный, так что быстро их исправил.

— Проблемы были с катанием?

— Да, он ноги не сгибал, не сидел. После травмы, после операции мы занимались индивидуально, где-то минут 15 после каждой тренировки он катался по кругу, и я ему все время говорил: «Сиди, Андрей, сиди!» У него ноги были выпрямленные, и если с детства не посадить, то потом очень сложно это исправить. Сейчас у него все нормально, технически он себя усовершенствовал. Если бы Андрей не захотел, не работал бы сам, то никто бы не смог его посадить.

— Голы в стиле лакросс в детстве он забивал?

— Нет. В этом плане он очень изобретательный, сейчас вот многих надо учить прям до мелочей, а Андрей сам учился, глядя на старших ребят. Я думаю, лакросс-голы он тоже где-то подсмотрел, такие же голы забивали финны нам, например. Он просто попробовал это сделать, получилось, а почему бы это и не делать, если получается?

— Показалось, что во втором сезоне Свечников стал скорее распасовщиком. В детстве он же был снайпером, любил больше забивать?

— Он делает то , что у него лучше получается. Андрей нежадный в этом плане: если получается забить — он забьет, но, когда видит, что надо отдать, — отдаст. Особенно когда его поставили в первое звено с финнами, там игра так построена. Там диспетчер — Терявяйнен, Ахо — забивающий, Андрюха и забивает, и отдает.

Свечникову не дали бы играть в «Ак Барсе» в 18 лет

— Когда он уезжал в 16 лет, пытались вы его как-то уговорить остаться?

— Нет. С Женькой не очень хорошо в клубе поступили, не давали играть, и он решил уехать. Я сказал Андрею, что в этом возрасте привыкнуть легче к Америке, потому что здесь никто ничего ему не обещал. Уговаривать его остаться было бессмысленно, Андрей стремился туда и хотел играть в НХЛ.

— Дали бы Свечникову играть в «Ак Барсе» в 18 лет, как в «Каролине»?

— Думаю, что нет. Перед Билелятдиновым ставилась задача выиграть Кубок Гагарина, конечно, он доверял более опытным. Тут как повезет, найдешь своего тренера, не найдешь, будет доверять или не будет...

В то время не было такого, что молодым давали много играть, поэтому Андрей и уехал. Понимал, что не дадут здесь играть.

— В каком возрасте у него был резкий скачок?

— Резкого скачка не было, он постепенно добавлял и потихоньку вылез в лидеры команды. Они вместе с Сашкой Ховановым играли, который чуть позже пришел, выносили всех.

— Они могли и по десять шайб забить за матч. Это не расслабляло?

— Это же не всегда было. Помню игру против «Салавата Юлаева», мы проигрывали 0:4 после первого периода. Так потом парни забили пять голов подряд, и мы выиграли 6:5. Один раз играли в Братиславе против американцев, финал был. Ребята вдвоем 2-3 шайбы забили, и легенда «Ак Барса» Геннадий Маслов сказал мне: «Они вообще не напрягаются, что ли?» — настолько легко это получалось.

Хоккеист растет не только в играх, но и в тренировках. У нас был хороший конкурентный коллектив, мы же играли часто между собой, матчи были всего раз в неделю. Два-три раза в год ездили на турниры в Москву, на Урал, искали сильных соперников. Как «Трактор», например, который тренировал тогда Анвар Гатиятулин. В Ярославле хорошая команда была.

— Евгений Кузнецов после тренировок в школе играл во дворе. Андрей искал себе дополнительные тренировки?

— Да у него и здесь нагрузки были хорошие, одна тренировка у нас была минимум четыре часа.

— Когда кто-то один так выделяется в коллективе, могут быть недовольные в команде.

— Нет, у нас такого не было никогда. Андрей не строил из себя суперзвезду. У них семья нормальная, и он сам порядочный, нормальный мальчишка.

— Всю карьеру Андрея сопровождают слухи, что он переписанный. Вас это не раздражает?

— Конечно, раздражает, потому что это глупость. Мы же видели, как он развивался. Есть пубертатный период — природу же не обманешь. Он не самый последний и не самый первый стал развиваться. Я на сто процентов уверен, что никто его не переписывал. По возрасту бывают ребята, которые развиваются раньше, но это не про Андрея. Это говорят люди, которые завидуют.

— Андрей звонит за советами или спрашивает что-то?

— Нет, когда он приезжает, мы видимся, общаемся. А какие сейчас могут быть советы? Он уже вырос до такого уровня, что сам может давать советы.

— Рассказываете ли вы про Свечникова на своих тренировках?

— Конечно, рассказываю, и про Свечникова, и про остальных, примеров сейчас очень много. Есть возможность посмотреть МЧМ, который сейчас прошел, и матчи НХЛ, их можно сейчас посмотреть. Кто хочет учиться, тот научится.

Александр Овечкин в драке против Андрея Свечникова. Фото Reuters

— По потенциалу Андрей может стать для нашего хоккея новым Овечкиным?

— Да. Потенциал у него очень большой, как реализует — вопрос уже другой. Желаю ему удачи, труд всегда должен вознаграждаться.

— Переживали после его драки с Овечкиным?

— Конечно, переживал. Андрей не драчун, но как надо было довести его, чтобы он подрался! Да и Овечкин тоже. Вот в чем дело и как это у них получилось, не знаю. Андрюху вывести из себя очень сложно.

— Часто смотрите матчи «Каролины»?

— Да, в телефоне у меня есть приложение НХЛ. В «Яндексе» тоже смотрю.

— Выиграет Свечников Кубок Стэнли?

— Посмотрим. Глубины состава пока нет. Первое звено отличное, второе неплохое, а дальше — ничего. Выиграть одним звеном невозможно.

— Таланты уровня Свечникова у нас появляются очень редко. Можно ли поставить на поток воспитание таких игроков?

— На поток поставить рождение звезд просто невозможно. Может, парень по природе хоккеист, а пришел в баскетбол или еще куда-то, ошибся дверью. Нас часто сравнивают с Канадой, но там все в хоккей играют. Драфт начинается не с НХЛ, а с юношей. Из такого огромного количества людей, конечно, проще выбрать игрока. Сравнивать нас с ними нельзя.

— В прошлом году на МЧМ играли ваши воспитанники Мифтахов, Хованов, Журавлев. Вполне же могли выиграть у канадцев?

— Да, обидно, подвело отсутствие дисциплины. Естественно, начались провокации, канадцы должны были сломать нашу игру, у них получилось.

— Говорят, что если 2-3 человека заиграют с выпуска, это уже хорошо.

— Обычно считается, что если хотя бы один человек заиграет, это уже хорошо. Конечно, когда в команде смена поколений, нужно больше игроков. Но это редкость. Если взять ту команду, то Свечников играет в НХЛ, Журавлев — стабильно в КХЛ, Мифтахов и Хованов — то тут то там. Лев Стариков играет за «Куньлунь». Ну и в ВХЛ ребята есть.