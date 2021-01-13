НХЛ стартует сегодня ночью. Капризов, Сорокин, Романов и Ко готовы взорвать лигу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Начало

Мы все долго ждали старта в НХЛ, никто не был уверен, что чемпионат начнется, а глава организации подтвердил, что если бы турнир в нынешних условиях отменили, то владельцы бы потеряли гораздо меньше денег. Но решили подумать о болельщиках, о том, что простым людям нужен праздник. Понятно, что есть оригиналы, готовые смотреть все матчи, но мы сосредоточимся на конкретных российских историях.

Все ждут дебюта Кирилла Капризова. В последний сезон считалось, что он едва ли не самый лучший в мире, выступающий в другом турнире, в России уверены, что Кирилл непременно станет звездой за океаном. В тренировочном лагере Капризов радует, но разница между занятиями и официальными матчами такая же огромная, как между фальшивыми и настоящими деньгами.

Эксперты называют одним из главных претендентов на приз лучшему новичку Игоря Шестеркина. И он действительно получает шанс взять этот почетный приз. Ясно, что именно наш вратарь будет основным голкипером, а «Рейнджерс» уже готов не просто попасть в плей-офф, но и пошуметь там.

В «Монреаль» отправился Александр Романов, а в «Айлендерс» — Илья Сорокин. Защитник уже радует местных, а Сорокину предстоит пройти серьезную школу, чтобы дебютировать в лиге и закрепиться там. Да и каждый найдет для себя красивую историю, за которой будет удобно следить. Жаль, конечно, что для жителей европейской части страны надо будет менять расписание, чтобы насладиться хоккеем. Иначе мы до мая забудем о сне.

Поражение

«Сибирь» потерпела очередное домашнее поражение и практически попрощалась с плей-офф. Математические шансы еще остаются, но, судя по динамике, должно случится нечто невероятное, чтобы команда даже включилась в гонку. Отрыв от восьмого места — 7 очков, при том, что у «Барыса» три матча в запасе. До «Трактора» — 9 очков, а на других даже заглядываться не стоит. «Автомобилист» прошел пик кризиса, за это время новосибирцы даже не сумели приблизиться к ним, а теперь команда Билла Питерса худо-бедно набирает очки и отрыв увеличивается. «Торпедо» хоть и нестабильно, но свое не упускает.

Очень обидно проигрываем «Салавату Юлаеву» ? pic.twitter.com/kPtyFDw0Hv — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 12, 2021

Новосибирцам нужен какой-то всплеск, длительная серия из побед, но во вторник они вновь уступили. Да, в гости приехал «Салават Юлаев», однако уфимцы были истощены великолепной победой над казанцами, да и было видно, что игра им дается с трудом, эмоций не было. Почти 50 минут без голов, у хозяев были шансы, и одним они воспользовались. Если бы счет и остался минимальным, то даже претензий к Томми Лямся не было. Но «Салават Юлаев» проснулся, а сибиряки стали допускать детские ошибки. И вот уже на табло 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Такие неудачи выбивают из колеи очень сильно, но я не вижу, за счет чего «Сибирь» может подняться. Все уже совсем плохо. Когда «Салават Юлаев» сравнял счет, то показали скамейку команды, а там апатия. Конечно, ни в коем случае нельзя сдаваться, бросать играть. Только есть сомнения, что «Сибирь» найдет в себе резервы.

Собрание

В Челябинске прошло неофициальное собрание между руководством и игроками. Рассказывают, что генеральный директор Иван Савин вызвал к себе капитана, его ассистентов, чтобы разобраться в проблемах. Что случилось с клубом, который боролся чуть ли не за победу в дивизионе, а сейчас оказался на седьмом месте? Почему вместо спокойной подготовки к плей-офф все доводится до нервной борьбы за место в восьмерке? Сейчас у «Трактора» за спиной пять поражений подряд, а впереди довольно тяжелый календарь. И пусть предстоят домашние матчи, за неделю придется четыре раза выходить на лед, а впереди «Витязь», «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев».

Борьба за 3-е место Востока продолжается. pic.twitter.com/bXvYCwVM7x — КХЛ (@khl) January 12, 2021

Смогут ли беседы изменить жизнь команды? Вроде бы никакого разноса не было, обсуждение прошло достаточно корректно, а руководство просто хотело понять, почему начались проблемы. Но есть ли у кого-то ответ? Кошмарная серия началась с обидной неудачи в Мытищах, когда упустили свою игру. Это надломило хоккеистов, а потом еще была поездка в Балашиху, когда по ходу встречи удалось отыграть преимущество в три шайбы, но затем было пропущено еще две. Матч со «Спартаком» прошел как в тумане, но ведь затем все было неплохо с «Ак Барсом».

Мне кажется, что некоторые игроки слишком близко к сердцу восприняли удачные матчи осенью. Забыли, что для побед в нынешнее время нужно отдавать всегда больше, чем требуется. Надо не просто выкладываться, а выходить, как на последний бой. Это пропало. Я даже не назову это вальяжностью, но исчезло везение, а челябинцы оказались не готовы к тому, чтобы вернуть его через работу. В принципе, эта все психологические проблемы, хоккей Гатиятулина позволяет набирать баллы стабильно. Посмотрим, принесут ли пользу спокойные беседы. Надеюсь, парни понимают, что следующий шаг будет уже другим. А терять работу со стабильной зарплатой в нынешнее время преступно глупо.