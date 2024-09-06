Российский ветеран не нашел работу в КХЛ. Но в 38 лет подписал контракт с «Оттавой»

Николай Кулемин заключил пробный договор с «Сенаторз», но даже такой вариант — уже достижение.

Нападающий Николай Кулемин неожиданно для всех подписал пробный контракт с «Оттавой». В Северной Америке смотрят с недоумением на решение канадского офиса. Еще бы! Кулемин не из тех, кто может хоть как-то помочь клубу НХЛ.

Пробные контракты для многих игроков — шанс вернуться на орбиту. Защитник Тайсон Берри еще недавно считался одним из сильнейших в НХЛ, а теперь ему предлагают лишь просмотр в «Калгари», а он с радостью цепляется за шанс, хотя его ждут в КХЛ. «Огоньков» никто не осуждает. За небольшие деньги они могут взять хоккеиста с большим потенциалом, у которого была черная полоса.

Кулемин — совсем другое дело. Николаю 38 лет, он давно и в КХЛ потерял в скорости, хотя не был тут худшим. Предпоследний год в нашей лиге у него был прекрасный, последний — так себе. «Салават Юлаев» предлагал недорогое соглашение ветерану, которого мучают травмы. Он бы помог в каких-то моментах, в конце концов, нельзя просто так отказываться от хоккеистов с огромным опытом. Но соглашение подписано не было.

Дело в том, что в межсезонье Николай по некоторым причинам долго не мог покинуть Канаду. У него были какие-то семейно-бытовые вопросы, которые невозможно было решить моментально. Кулемин старался, но ничего не получалось, в Уфе ждали хоккеиста, но уже вышли все разумные сроки.

Все шло к тому, что Кулемин завершит карьеру. В КХЛ к нему интереса не было, учитывая возраст. Про варианты в Северной Америке никто разумный предположить не мог. И тут такой сюрприз от «Оттавы». «Сенаторов» можно сразу исключать из числа претендентов на место в плей-офф, если они все-таки дадут Николаю настоящий контракт, ведь никаких оснований для этого нет.

В НХЛ иногда идут навстречу ветеранам. Уверен, что последние два контракта Джо Торнтона из этой серии. Если вспомнить российские примеры, то с уважением отнеслись к Алексею Ковалеву в его последний заокеанский год. Было очевидно, что оба не тянут (Торнтон очень старался), но клубы проявили милосердие к легендарным хоккеистам. Однако Кулемин точно не входит в число тех, кому надо помогать. Для НХЛ он один из множества игроков, пусть и с достаточно длинной карьерой.

Фото Global Look Press

Николай провел за океаном почти 700 матчей, но этот период нельзя было назвать однозначно хорошим. В «Торонто», куда он приехал из России, Кулемин показал себя с лучшей стороны. Поиграв сезон в фарм-клубе, Николай ворвался в главную лигу и в первом по-настоящему дебютном сезоне забросил 16 шайб. На следующий год — 30. А потом провалил чемпионат.

Тем не менее второй шанс хоккеист заслужил, плюс у него был неплохой агент. Представитель выбил для хоккеиста четырехлетнее соглашение на 16 миллионов долларов с «Айлендерс». Считалось, что нападающий умеет забивать, а в «Торонто» у него не пошло, потому что сказались давление и безумие канадских менеджеров.

Но Кулемин не отработал и 10 процентов от мощного по тем временам контракта. 9 шайб за 81 матч — это совсем не то, чего от него ждали. Уже в том сезоне Николай был игроком четвертого звена, так бледно он провел еще два года, а в свой последний получил тяжелую травму и сыграл лишь 13 матчей.

Я зачем все это описываю? Объяснить, почему Николай Кулемин не мог рассчитывать на «контракт уважения», потому его соглашение с «Оттавой» очень даже подозрительно. Совсем недавно Артем Анисимов подписывал пробное соглашение с «Филадельфией», но там его хотя бы знает главный тренер Джон Торторелла. А Кулемина и «Оттаву» вроде бы вообще ничего не связывает.

Ясно лишь то, что Николай не собирается возвращаться в Россию. Но даже интересно, как он проявит себя в лагере «Оттавы». В 38 лет добиться даже такого контракта — достижение.