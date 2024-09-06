Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:00

Российский ветеран не нашел работу в КХЛ. Но в 38 лет подписал контракт с «Оттавой»

Николай Кулемин заключил пробный контракт с «Оттавой»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Николай Кулемин
Николай Кулемин продолжит карьеру в НХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Кулемин заключил пробный договор с «Сенаторз», но даже такой вариант — уже достижение.

Нападающий Николай Кулемин неожиданно для всех подписал пробный контракт с «Оттавой». В Северной Америке смотрят с недоумением на решение канадского офиса. Еще бы! Кулемин не из тех, кто может хоть как-то помочь клубу НХЛ.

Пробные контракты для многих игроков — шанс вернуться на орбиту. Защитник Тайсон Берри еще недавно считался одним из сильнейших в НХЛ, а теперь ему предлагают лишь просмотр в «Калгари», а он с радостью цепляется за шанс, хотя его ждут в КХЛ. «Огоньков» никто не осуждает. За небольшие деньги они могут взять хоккеиста с большим потенциалом, у которого была черная полоса.

Кулемин — совсем другое дело. Николаю 38 лет, он давно и в КХЛ потерял в скорости, хотя не был тут худшим. Предпоследний год в нашей лиге у него был прекрасный, последний — так себе. «Салават Юлаев» предлагал недорогое соглашение ветерану, которого мучают травмы. Он бы помог в каких-то моментах, в конце концов, нельзя просто так отказываться от хоккеистов с огромным опытом. Но соглашение подписано не было.

Николай Кулемин. «У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ

Дело в том, что в межсезонье Николай по некоторым причинам долго не мог покинуть Канаду. У него были какие-то семейно-бытовые вопросы, которые невозможно было решить моментально. Кулемин старался, но ничего не получалось, в Уфе ждали хоккеиста, но уже вышли все разумные сроки.

Все шло к тому, что Кулемин завершит карьеру. В КХЛ к нему интереса не было, учитывая возраст. Про варианты в Северной Америке никто разумный предположить не мог. И тут такой сюрприз от «Оттавы». «Сенаторов» можно сразу исключать из числа претендентов на место в плей-офф, если они все-таки дадут Николаю настоящий контракт, ведь никаких оснований для этого нет.

В НХЛ иногда идут навстречу ветеранам. Уверен, что последние два контракта Джо Торнтона из этой серии. Если вспомнить российские примеры, то с уважением отнеслись к Алексею Ковалеву в его последний заокеанский год. Было очевидно, что оба не тянут (Торнтон очень старался), но клубы проявили милосердие к легендарным хоккеистам. Однако Кулемин точно не входит в число тех, кому надо помогать. Для НХЛ он один из множества игроков, пусть и с достаточно длинной карьерой.

Хоккеист Николай Кулемин
Фото Global Look Press

Николай провел за океаном почти 700 матчей, но этот период нельзя было назвать однозначно хорошим. В «Торонто», куда он приехал из России, Кулемин показал себя с лучшей стороны. Поиграв сезон в фарм-клубе, Николай ворвался в главную лигу и в первом по-настоящему дебютном сезоне забросил 16 шайб. На следующий год — 30. А потом провалил чемпионат.

Тем не менее второй шанс хоккеист заслужил, плюс у него был неплохой агент. Представитель выбил для хоккеиста четырехлетнее соглашение на 16 миллионов долларов с «Айлендерс». Считалось, что нападающий умеет забивать, а в «Торонто» у него не пошло, потому что сказались давление и безумие канадских менеджеров.

Но Кулемин не отработал и 10 процентов от мощного по тем временам контракта. 9 шайб за 81 матч — это совсем не то, чего от него ждали. Уже в том сезоне Николай был игроком четвертого звена, так бледно он провел еще два года, а в свой последний получил тяжелую травму и сыграл лишь 13 матчей.

Я зачем все это описываю? Объяснить, почему Николай Кулемин не мог рассчитывать на «контракт уважения», потому его соглашение с «Оттавой» очень даже подозрительно. Совсем недавно Артем Анисимов подписывал пробное соглашение с «Филадельфией», но там его хотя бы знает главный тренер Джон Торторелла. А Кулемина и «Оттаву» вроде бы вообще ничего не связывает.

Артем Анисимов. Русский ветеран решил возобновить карьеру в Америке. Он хочет вернуться в «Рейнджерс» через АХЛ

Ясно лишь то, что Николай не собирается возвращаться в Россию. Но даже интересно, как он проявит себя в лагере «Оттавы». В 38 лет добиться даже такого контракта — достижение.

Николай Кулемин
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Около 15 тыс. разрешений посетить заповедные территории Камчатки оформлено через приложение «Зеленая кнопка» в 2024 году
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
В Красноярске мужчина обстрелял из окна припаркованные у дома автомобили
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости