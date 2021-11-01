Г лавный тренер «Калгари» недоволен игрой Никиты Задорова.

Болельщики «Чикаго» были рады его обмену

Никита Задоров на протяжении всей карьеры если не требовал, то всячески намекал, что достоин большего внимания. Смелые высказывания в прессе, наезды на журналистов, арбитражные споры с клубами НХЛ о новых контрактах. Карьера защитника напоминает американские гонки. За восемь лет в сильнейшей лиге мира он сменил четыре команды, но ни в одной так и стал своим. При том, что фактура Задорова, которого прозвали Русским Гигантом, идеально подходит для североамериканского хоккея. НХЛ балдеет от таких защитников — мощных, смелых, задиристых.

К 26 годам воспитанник ЦСКА подписал четыре соглашения после истечения контракта новичка в 2017-м. «Колорадо», «Чикаго» и «Калгари» не рискнули трудоустраивать Никиту на долгий срок. За такое время в лиге Задоров не наработал на длительный контракт. Почему? Менеджеров настораживают стабильность хоккеиста и его запросы. Защитники-силовики с узкой специализацией пользуются спросом, но не таким ажиотажным. Сам хоккеист оценивал себя выше, чем руководители клубов.

Когда прошлым летом «Чикаго» обменяло Никиту в «Калгари», болельщики «Блэкхокс» не могли нарадоваться этой новости. В комментариях благодарили генменеджера клуба, а в опросе североамериканского The Athletic 90,8 процентов фанатов поддержали решение «Чикаго» не продлевать контракт с россиянином. Задоров в ответ назвал журналистов «диванными критиками» и отметил, что их инсайд о том, что он просил у клуба 5,8 миллионов долларов, не соответствует действительности.

Nikita Zadorov. This is genuinely one of the worst plays ive seen that lead to sustained zone time for Philly. This is why he doesn't fit with Sutter hockey, absolutely dog puck mover. #Flames pic.twitter.com/Rgokm3uqOP — 13 enthusiast ? (@19flames_) October 31, 2021

Задоров не договорился с «Блэкхокс» об условиях нового контракта. Защитник считал, что прошлый сезон за «Чикаго» — лучший в его карьере. Никита смело может претендовать на звание Златана Ибрагимовича российского хоккея. Задоров отмечал свой прогресс и игровое время. Тренеры действительно доверяли ему по 19 минут. Вот только «Чикаго» без сожаления рассталось с защитником, который был лидером команды по голевым ошибкам. «Блэкхокс» согласились на сделку с «Калгари», получив взамен только пик третьего раунда драфта-2022. Выводы, как говорится, делать вам.

С «Калгари» Задоров подписал контракт не сразу. Хоккеист даже направил заявление в арбитраж, но стороны договорились раньше заседания юристов. «Флэймз» предложили россиянину 3,75 миллиона долларов на один год. Никита снова не получил длительное соглашение. Деньги кажутся хорошими, но посчитайте все расходы (налоги, комиссию агенту, эскроу) и поймете, что супервыгодными условия не назовешь.

Санкции от тренера «Калгари»

Защитника типажа Задорова ценятся в НХЛ. Габаритный, смелый, способный впечатать в борт соперника. Статистика у Никиты не самая впечатляющая, но в его случае смотреть надо не только на голы и передачи. По итогам сезона-2020/21 россиянин — один из лучших в лиге по силовым приемам. При этом Задоров — второй защитник «Чикаго» по потерям и лидер по голевым ошибкам. Взвесив все «за» и «против», «Блэкхокс» расстались с защитником. Что только наводит на мысль, что негатива от Никиты осталось больше, и сезон выдался противоречивым.

Смена клуба — всегда шанс раскрыть себя с новой стороны. Тем более летом «Калгари» покинули Марк Джиордано и Никита Нестеров. Место во второй-третьей паре Задорову было гарантировано. Но начало чемпионата в новом клубе у россиянина не задалось. Никита сыграл два матча, заработал полезность «минус 2», не набрал очков и сел в запас. В меньшинстве и большинстве защитник оставался на лавке, а по показателю Corsi Задоров — худший в команде. Главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер доходчиво объяснил, почему Задоров не попадал в состав и пропустил пять матчей подряд.

— У нас есть конкуренция. Если ты играешь хорошо — значит, ты играешь. Если ты играешь плохо — значит, ты не играешь, — приводит журналист Уэс Гилбертсон слова Саттера.

Ни один тренер не усадит в запас игрока, который поможет ему побеждать. Ошибался в первых матчах регулярки Задоров несвойственно для себя много. В комментариях под голом Йессе Пулюярви в матче с «Эдмонтоном» болельщик иронизировал, что за игрой россиянина в обороне приятно наблюдать, когда он выступает не за твою команду. Когда «Ойлерз» забрасывали ключевую шайбу, Никита не перехватил передачу Коди Сиси и самоустранился в голевой ситуации, позволив финну выкатить на выгодную для броска позицию.

31 октября Саттер вернул россиянина в состав, но только не во вторую пару с Кристофером Таневым, а в третью — с Эриком Гудбрэнсоном. «Калгари» обыграло «Филадельфию» (4:0). Оборона отработала на «отлично», и можно предположить, что Задоров выйдет и в следующих матчах. Однако санкции от тренера на старте чемпионата — звоночек для хоккеиста. Не исключаю, что причина, из-за которой Никита попал в опалу, кроется в адаптации к системе и требованиям Саттера. С чем россиянину нужно поскорее справиться, чтобы снова не пересесть в ложу и не смотреть хоккей со стороны.

В олимпийский сезон за Задоровым пристально следят не только тренеры и фанаты «Флэймз», но и скауты сборной. Никита не входит в пул защитников, за которыми билеты в Пекин уже забронированы. Скорее ему придется бороться за место в третьей-четвертой парах — с тем же Ильей Любушкиным, который, несмотря на проблемы «Аризоны», играет сильно, и проверенным бойцом Дмитрием Куликовым. Факты октябрьского отрезка не на стороне Задорова. Защитник потерял место в составе «Калгари», но вернул доверие тренера и теперь должен найти баланс между жесткой и безошибочной игрой. Никита полезен в определенной роли, но для этого надо держать уровень в каждом матче. Возможно, воспитательные меры Саттера пойдут россиянину на пользу.