Задоров не подписывает контракт с «Калгари» и подает в арбитраж. Он хочет стать самым высокооплачиваемым защитником в команде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Впечатления

В Уфе завершился турнир МХЛ, где победу одержал «Толпар» из Уфы. В заключительном матче команда разгромила действующего обладателя Кубка Харламова московское «Динамо» со счетом 7:1. Во время сезона до плей-офф мы лишены возможности сравнивать «Запад» и «Восток», так как команды разделены на конференции, и летом у нас есть единственный шанс посмотреть за противостоянием. Следующий раз — только в полуфинале МХЛ. Стоит сделать скидку и на то, что сейчас большинство команд проверяет молодежь, у того же лучшего тренера прошлого сезона Ярослава Люзенкова много тех, кто не выступал в золотом сезоне. Уфимцы же и в прошлом году были одной из самых зрелищных команд в МХЛ — видимо, и в нынешнем сезоне сохранят свой имидж. Тем более в команде остались Александр Пашин, Егор Сучков, Сергей Сафин-Трегубов, которым, по большому счету, в МХЛ уже делать нечего. Но карьерная лестница в Башкирии не работает, потому таланты задерживаются в Молодежной лиге.

Впечатлили на турнире «Омские Ястребы». Такого искреннего хоккея команды не показывали давно. В последнее время в МХЛ клубы стараются сыграть на результат, заставляют ребят бегать «по рельсам», а в Омске решили пойти другим путем. Там сейчас россыпь талантливых хоккеистов, некоторые еще в юниорской сборной, а новый тренер клуба Виталий Черночуб не намерен пресекать творческие порывы. Совершенно не важно, какое место займет команда в чемпионате (практика показывает, что эти победы ничего не значат), пусть парни получают удовольствие, учатся, развиваются, совершают ошибки. Зато они получают кайф и не доходят до взрослого хоккея измученными людьми. С ними будут работать на тренировках над базовыми вещами, но игра должна для всех быть праздником. Осталось только убедить руководство клуба, что это правильный путь. А то ведь начальство паниковало из-за непопадания «Ястребов» в плей-офф в прошлом сезоне.

Приглашение

Вратарь Александр Лазушин может выступить за сборную Китая на ближайшей Олимпиаде. Руководство «Куньлуня» не исключило такой возможности, отметив, что окончательное решение еще не принято. Но шансы высокие. Правда, по действующим правилам, Лазушин будет легионером в родном чемпионате, однако, будем честными, если бы не «Куньлунь», то вряд ли бы хоккеист нашел работу в лиге — карьера уже подходит к концу. Суровые правила в КХЛ (которые на текущий исторический момент не касаются только казахов и белорусов) мешают хоккеистам, а то бы у нас много ребят согласилось играть за другие страны. И это только усилило бы конкуренцию на международной арене.

В той же КХЛ полно хоккеистов довольно приличного уровня, которые не попадают в российскую сборную на чемпионат мира, потому что мы постоянно ждем парней из НХЛ. И если бы не жестокие правила, то смогли бы продлить сезон и выглядели бы на главном турнире для сборных вполне прилично. И вряд ли сборная России стала бы слабей, учитывая обстоятельства. Для китайцев Лазушин станет спасением. Сейчас у сборной печальные перспективы на Играх, но Александр даст хоть какой-то шанс. Нет-нет, не на победу даже в отдельном матче, но хотя бы унизительных разгромов не будет.

Арбитраж

Только один российский хоккеист решил обратиться в арбитраж, не согласившись с контрактным предложением клуба. Как и предполагалось, на это пошел Никита Задоров, которому не понравилось предложение «Калгари». Напомню, почему это произошло. В прошлом сезоне Никита выступал за «Чикаго», произвел довольно неплохое впечатление на тренеров, да и действительно стал действовать гораздо лучше, не совершая грубых ошибок. Американцы были не против продлить отношения с хоккеистом, но в клубе были удивлены запросами Задорова. Он оценил себя почти в шесть миллионов долларов за сезон, являясь хоккеистом третьей пары без каких-то подвигов в атаке. В «Чикаго» попытались пойти на контакт, а затем прекратили бороться. Сначала они потратили все деньги, а затем обменяли Никиту в «Калгари».

И после обмена новостей о контракте не было — вероятно, и в Канаде Никита попросил сделать себя самым высокооплачиваемым защитником в клубе, ведь ни один из его конкурентов не получает более 5 миллионов. «Огоньки» не видят оснований для такого шага. Вероятно, ему предложили что-то в пределах 3,5—4 миллионов, именно такое предложение выглядит логичным и справедливым. Но Никита всегда оценивал себя иначе, не обращая внимания на окружающих.

Задоров попадает в непростую ситуацию. Арбитраж в НХЛ — это довольно специфическое место, где заседают юристы. Они и хоккей-то не смотрят, оперируя лишь статистикой, сравнивая зарплаты только по этому критерию. У Задорова в прошлом сезоне 1 + 7 в 55 матчах, он на 150-м месте в лиге по результативности среди игроков обороны. Надеяться на хороший исход не следует, а решение арбитража является окончательным. Никита будет обязан согласиться с решением, другой вариант — уехать из НХЛ. Рискованный шаг, но зато и не присудят меньше, чем дает «Калгари» сейчас.