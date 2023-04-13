Первый хет-трик русского защитника за 23 года! Задоров совершил невероятное и сравнил себя с Буре
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Грегор — 9 (Шимек), 10:26 — 0:1. Задоров — 12 (Манджапане, Баклунд), 33:36 — 1:1. Задоров — 13 (Уигар, Кадри), 44:01 — 2:1. Задоров — 14 (п.в.), 59:00 — 3:1.
Вратари: Вольф — Кяхкенен (57:26 — 59:00).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 49 (14+12+23) — 24 (9+4+11).
Наши: Задоров (20.37/5/+3) — Кныжов (14.47/0/+1), Свечников (12.27/0/-1).
Калгари. Scotiabank Saddledome.
Матч между «Калгари» и «Сан-Хосе» не представлял никакого турнирного значения. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, что особенно трагично для «Калгари», который в прошлом сезоне дошел до второго раунда Кубка Стэнли. Кажется, главную роль сыграл обмен Мэттью Ткачака во «Флориду»: пришедший ему на смену Джонатан Юбердо набрал всего 55 очков за сезон, в то время как Ткачак второй год подряд преодолел сотню.
Для Никиты Задорова сезон сложился не так уж и плохо. Российский защитник стал пятым в команде по игровому времени (18 минут и 40 секунд в среднем за матч) и завершил сезон с положительным показателем полезности (+7) шестой год подряд. Но самое удивительное, что Задоров впервые в карьере преодолел отметку в 10 голов за регулярный чемпионат. И помог ему в этом именно матч с «Сан-Хосе».
В концовке второго периода Задоров подключился в атаку и в касание замкнул передачу Манджапане.
На старте третьей двадцатиминутки финский вратарь «Сан-Хосе» Кахконен не увидел броска Задорова от синей линии — есть дубль и заветный 10-й гол в сезоне.
На счастье Никиты, «Шаркс» заменили вратаря на шестого полевого игрока, а Задоров в этот момент был на льду. Перехват — и хет-трик!
Задоров стал третьим российским защитником, сделавшим хет-трик в НХЛ. Ранее это удалось Владимиру Малахову (1 февраля 1998 года) и Сергею Гончару (4 января 2000 года). То есть это достижение не покорялось игрокам обороны из России целых 23 года!
На радостях Задоров даже сравнил себя с Павлом Буре: «Мне могли бы дать прозвище Павел Буре сегодня. Забивал за счет удачи, везения и закрыв глаза. На профессиональном уровне такого еще не было, так что сохраню эти шайбы на память. Конечно, очень расстраивает тот факт, что мы не попали в плей-офф, это полный отстой. Мы совсем не так хотели завершать регулярный чемпионат. Но хорошо, что удалось выиграть перед своими болельщиками, потому что сегодня был аншлаг».
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Каролина
|81
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|30
|111
|2
|Нью-Джерси
|81
|51
|30
|110
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|81
|40
|41
|90
|6
|Вашингтон
|81
|35
|46
|79
|7
|Филадельфия
|81
|30
|51
|73
|8
|Коламбус
|80
|24
|56
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|64
|17
|133
|2
|Торонто
|81
|49
|32
|109
|3
|Тампа-Бэй
|81
|45
|36
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|80
|40
|40
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|81
|35
|46
|80
|8
|Монреаль
|81
|31
|50
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|46
|35
|106
|2
|Колорадо
|80
|49
|31
|105
|3
|Миннесота
|81
|46
|35
|102
|4
|Виннипег
|81
|46
|35
|95
|5
|Нэшвилл
|80
|41
|39
|90
|6
|Сент-Луис
|81
|37
|44
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|81
|26
|55
|58
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|81
|49
|32
|107
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|81
|22
|59
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|13.04
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 2
|13.04
|02:30
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 5
|13.04
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|111
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|81
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
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Джереми Суэймен
Бостон
|36
|2.21