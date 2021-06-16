Никита уже на четвертом месте в списке российских бомбардиров Кубка Стэнли.

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» (4:2), а российские лидеры «Молнии» записали себе в актив очередные статистические достижения. Никита Кучеров сделал три результативные передачи и поднялся на четвертое место в списке лучших российских бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Пропустивший регулярный чемпионат из-за травмы форвард сравнялся по набранным очкам с одним из лучших защитников 1990-х Сергеем Зубовым, но обошел его благодаря большему количеству голов. Занимающий третье место Александр Овечкин опережает Никиту на 18 баллов, Евгений Малкин — на 57, Сергей Федоров — на 59.

Самые результативные россияне в плей-офф НХЛ.

На данный момент на счету лучшего бомбардира текущего розыгрыша Кубка Стэнли значится 22 балла — повторение второго результата в его карьере. Больше Никита набирал только в прошлом — чемпионском — сезоне, когда завершил плей-офф с 34 очками. При сохранении нынешнего темпа Кучеров может не только побить это достижение, но и замахнуться на российский рекорд Евгения Малкина, который в сезоне-2008/09 выбил 36 очков.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф.

Голкипер флоридцев Андрей Василевский одержал 42-ю победу в карьере и повторил лучшее достижение для наших вратарей. Столь же часто в плей-офф выигрывал Евгений Набоков, проведший, правда, на 15 матчей больше. Помимо них отметки в 20 побед достигли лишь Николай Хабибулин, соперник Василевского по нынешнему полуфиналу Семен Варламов и Сергей Бобровский.