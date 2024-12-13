«Это делает его особенным». Кучеров повторил личный рекорд в НХЛ

Форвард во второй раз в карьере набрал шесть очков за игру.

Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ. В гостевом матче «Тампы» с «Калгари» (8:3) россиянин набрал 6 (1+5) очков, его партнеры по звену Джейк Гюнцель — 3 (3+0), Брейден Пойнт — 4 (1+3). Самый результативный хоккеист предыдущего регулярного чемпионата поднялся на вторую строчку списка бомбардиров сезона с 44 (14+30) очками в 25 играх. Впереди только звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 47 (11+36) в 31.

«Просто еще один вечер Куча»

Кучеров в конце ноября пропустил часть выездной встречи с «Нэшвиллом», затем отсутствовал в двух домашних матчах из-за повреждения неизвестного характера. Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассчитывал, что бомбардир вернется в состав после недельной паузы в начале западного турне из четырех игр. Так и получилось, причем нападающий сразу включил фирменный режим волшебника.

Никита сначала набрал 3 (1+2) очка против «Ванкувера» (4:2), затем — 1 (0+1) против «Эдмонтона» (1:2). В Ванкувере форвард был на льду при всех голах «Лайтнинг», сравнял счет и сгенерировал две шайбы в большинстве, классно выводил на завершение Пойнта и Гюнцеля, вместе с партнерами создал еще немало моментов. Блеск россиянина оценили одноклубники и соперники.

«Спецбригады, их лучшие хоккеисты выиграли этот матч. Я думаю, в равных составах мы были в порядке. Это просто невезение, не должны были получать [удаление перед победным голом соперника] за нарушение численного состава. И затем это шоу Кучерова. Вот и все. Вот так я смотрю на эту игру», — сказал главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет.

«Я видел, как он делал такое во многих играх, и теперь после пропуска матчей, десяти или сколько там дней вне игры, вышел и набрал три очка. Он особенный хоккеист, вот так вытаскивает матчи, он обычно играет большую роль в таком, сегодня было именно так», — сказал Купер.

«Куч — особенный игрок, так что когда у него шайба на клюшке, много чего случается. Сегодня он провел много хороших розыгрышей», — сказал Гюнцель.

«Просто еще один вечер Куча, учитывая все наши голы, так что здорово, что он вернулся. Это была хорошая командная работа, думаю, многие парни блокировали броски, жертвовали собой, принимали удары, чтобы проводить розыгрыши — поэтому мы в итоге победили», — сказал Пойнт.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Это нечто особенное, что видим очень часто»

Кучеров в Калгари провел ответный гол «Тампы» в первом периоде, затем оформил ассистентский пента-трик с тремя реализованными розыгрышами большинства. «Лайтнинг» убежали в отрыв в счете к середине матча, «Флэймз» почти догнали ко второму перерыву, но дальше забивали только гости.

Никита отличился после выхода один на один, обокрал Джонатана Юбердо на своей синей линии и переиграл Даниэла Владаржа. Россиянин привычно генерировал опасность и выводил на завершение. В число лучших моментов вошла передача на Пойнта вместо броска внутри правого круга и пас на Гюнцеля после отбора у Микаэля Баклунда в своей зоне и входа в чужую с дриблингом против троих соперников.

Кучеров повторил личный и клубный рекорд результативности в одном матче — 6 очков. В истории «Тампы» такие игры ранее проводили только Дуг Кроссман (7 ноября 1992), сам Кучеров (24 ноября 2023) и Пойнт (14 марта 2024). Пять передач за вечер в «Лайтнинг» делали также только Марк Рекки (1 марта 2009), Мартен Сан-Луи (18 ноября 2010), Даррен Рэддиш (9 марта 2024) и Брэндон Хэгел (1 марта 2024).

Первый матч с 6 очками Кучеров провел чуть более года назад против «Каролины» (8:2), против «Харрикейнз» у него был дубль и четыре передачи. Тогда и сейчас форвард остановился в шаге от российского рекорда результативности в одной игре от Сергея Макарова. Яркий вечер и статус первой звезды — Никита все равно избежал общения с североамериканскими журналистами, зато о нем снова говорили другие.

«Мы говорили о том, кто станет игроком матча, и тут же кто-то предложил вроде такого: «Гюнцель сделал хет-трик, отдайте ее ему». Затем Гюнцель сразу сказал: «Нет, она должна перейти Кучу, потому что у него шесть очков». Мы даже не поняли, что Куч набрал шесть. Я даже не знал. Мы упустили это, отдали ее Гюнцелю», — сказал Купер.

Тренер «Тампы» заметил о россиянине: «Он волшебный игрок, и вам невероятно повезло, если есть один такой, может быть, два хоккеиста в команде. Это удовольствие — быть рядом с ним. Он такой умный и просто создает что-то из ничего. А если вы посмотрите, когда были контрвыпады «два в одного» [в большинстве во втором периоде], он был тем парнем, который отрабатывал назад. Он играл на обеих сторонах площадки, вот что делает его особенным».

«Это просто делает игру намного легче, особенно с ним в одном звене. Сегодня у него шесть очков. Просто невероятно. Забавно, но в это не так трудно поверить, потому что это Куч. Он здорово катит в этом сезоне, очевидно, является важной частью наших побед», — сказал Пойнт.

«Это нечто особенное. Мы видим это очень часто. Но тот факт, что он делает это почти каждый вечер, просто невероятен. Он скромный игрок. Он не читерит в игре. Он все это делает правильно. Ему нравится играть в подобных ситуациях, на него можно рассчитывать в атаке. Но давайте не будем упускать из вида его отбор в обороне [на Баклунде] перед голом [Гюнцеля] в большинстве. Это то, от чего мы питаемся, от его мощной игры», — сказал защитник «Тампы» Райан Макдона.

Двукратный обладатель «Арт Росс Трофи» Кучеров поднялся на второе место списка бомбардиров этого регулярного чемпионата. Заодно форвард вплотную приблизился к шестому месту рейтинга самых результативных российских хоккеистов в истории лиги. У Никиты — 917 (334+583) очков в 750 матчах. В шаге от него теперь достижение Павла Дацюка — 918 (314+604) в 953. В первой пятерке легенд — Алексей Ковалев (1029 очков в 1316 играх), Александр Могильный (1032 в 990), Сергей Федоров (1179 в 1248), Евгений Малкин (1321 в 1176) и Александр Овечкин (1575 в 1444).

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Опора нашей команды и клуба в последние десять лет»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский на выезде в Калгари провел 500-й матч в НХЛ. Россиянин стал рекордсменом лиги по числу побед после такого числа игр — 306.

«Он опора нашей команды, костяк этой франшизы в течение последнего десятилетия. Полностью его заслуга. Он такой последовательный и голодный до побед, мы подписываемся от его жажды и умения соревноваться. Здорово, что мы прошли эту отметку в знаковой для него игре», — сказал Макдона.

«Тампа» завершит это турне матчем с «Сиэтлом». Кучеров едет в гости к «Кракен» на результативной серии с 10 (2+8) очками в трех играх.