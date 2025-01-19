«Круто». Кучеров: 600 передач в НХЛ и одно слово о достижении

За главную звезду «Тампы» говорят его игра и статистика, а также партнеры по команде.

600 передач и волшебный гол Кучерова

Воскресная ночь снова была полна событий. Пока в Лос-Анджелесе шел турнир UFC 311 и Коннор Макдэвид ввязался в потасовку в конце матча «Эдмонтона», российские хоккеисты обратили на себя внимание в ряде игр.

Матч «Рейнджерс» и «Коламбуса» подарил вратарскую дуэль Игоря Шестеркина и Даниила Тарасова, голкипер ньюйоркцев засушил Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова с остальными и оформил победу в серии буллитов. Главная надежда «Филадельфии» Матвей Мичков отметился 14-й шайбой в дебютном сезоне и лидирует по их числу среди новичков. Андрей Кузьменко прервал безголевую серию из 28 игр и стал автором победной шайбы «Калгари» против «Виннипега». И это еще «Вашингтон» победил «Питтсбург» без результативных действий Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Никита Кучеров и Андрей Василевский стали главными звездами домашнего матча «Тампы» с «Детройтом» (5:1). Вратарь отразил 39 из 40 бросков в створ и пропустил только раз в меньшинстве при отрыве «плюс четыре». Форвард во втором периоде отметился двумя голевыми передачами в большинстве на Джейка Гюнцеля и Даррена Рэддиша, между ними забил в своем волшебном стиле — в проходе от синей линии со смещением вправо и обратно в центр поближе к воротам Кэма Тэлбота.

Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей (четыре гола и 10 передач). Второй ассистентский балл против «Ред Уингз» вывел форварда на отметку в 600 передач за карьеру в НХЛ, всего у него 941 очко в 767 играх.

Никита идет в тройке лучших бомбардиров регулярного чемпионата — 68 (21+47) очков в 42 матчах. Впереди россиянина только Леон Драйзайтль (69, 33+36 в 46) и Нэйтан Маккиннон (73, 17+56 в 47), сразу за ним — Макдэвид (65, 20+45 в 43). Обидно, что Кирилл Капризов из-за травмы не играл после рождественской паузы и только приступил к тренировкам на льду. Форвард «Миннесоты» осенью лидировал в этой гонке и шел на самый результативный сезон в карьере, у него — 50 (23+27) очков в 34 матчах.

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«Очень горжусь им»

После победы «Тампы» Василевский и Кучеров больше говорили друг о друге. Форвард развернуто ответил на вопрос о вратаре, но ограничился одним словом на просьбу оценить свое достижение.

«Он надежен весь год. Хочу сказать, что здесь меня ничего не удивляет. Он был нашим лучшим игроком, так что нам нужно лучше играть перед ним», — сказал Кучеров о Василевском.

О 600 передачах в лиге Никита заметил: «Круто».

Голкипер сначала ответил на вопросы о достижении нападающего. И не прошел мимо его гола.

«Хм, очень горжусь, знаете ли. Скажу, что он один из величайших из всех игравших в этой команде. 600 — и будет больше, надеюсь. Просто исключительный хоккеист, его игра — важная причина нашего успеха в последние годы. Не могу выразить все словами», — сказал Василевский о Кучерове.

О шайбе соотечественника вратарь заметил: «Как сказал, исключительный игрок, умный, с отличными руками, как полагаю. Определенно, такое часто не случается, вот такие игровые моменты и такие голы. Снова: играть в НХЛ довольно тяжело, все очень хорошо защищаются. Так что это хорошо для него».

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«Это помогает обрести уверенность»

Василевский оценил игру партнеров не только в атаке. После раннего гола «Тампа» уступила «Детройту» по броскам 6-16 в первом периоде, во втором забила еще четыре раза при единственной шайбе гостей.

«Потрясающе. Просто нет слов. Отменная игра. Ребята здорово отработали, сыграли в том числе за тех, кто травмирован. Хорошая, тяжелая работа», — сказал Андрей.

О нескольких опасных моментах у своих ворот при минимальном перевесе в счете голкипер заметил: «Мне лично на самом деле несколько бросков в первом периоде очень помогают. Это помогает почувствовать шайбу, почувствовать нужную уверенность. И да, как вы заметили, ребята смогли пройти этот первый период и всего забили пять голов, а первый во втором периоде — меньше чем за 20 секунд. Так что хорошая работа».

Василевский в этот вечер выручал от начала до конца матча. Журналисты даже уточнили, как можно не терять концентрацию и спасать раз за разом в меньшинстве и не только.

«Хм, бывает. Снова: соперник много бросал, что часто помогает. В таком матче не думаешь и просто играешь. Говорил уже, что мне сложнее, когда бросают десять раз за игру. В таком случае остываешь и не знаешь, что делать», — сказал Андрей.

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«Просто элитный и особенный игрок»

Рэддиш установил окончательный счет в середине игры броском из дальнего слота после передачи Кучерова в очередном розыгрыше большинства. В послематчевом интервью защитник оценил свою роль парня, который забил при 600-й передаче россиянина.

«Да, это что-то особенное. У меня был [второстепенный] ассист при его сотой передаче в конце прошлого сезона. Так что мне очень везет, знаете, с его достижениями. Он отличный игрок, заслужил всю похвалу», — сказал Рэддиш.

Про гол россиянина Даррен заметил: «На самом деле не видел его финты до просмотра повтора. Уверен, все подскочили, увидели этот восторг после гола. Очень круто».

Кучеров создает волшебство на льду и не устает. А все остальные — не устают следить за магией 86-го номера «Тампы».

«Нет, нет, я не устаю смотреть за Никитой. И не думаю, что он сам когда-либо устает на льду. Способен смотреть его игру весь день, если бы было можно», — сказал Рэддиш.

Чаще всех на вопросы о Кучерове отвечает главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. После многих игр специалист находит слова об особенном форварде.

«Говоря прямо, не хватает времени на разговор о том, что Куч значит для нашей организации и этой лиги. Он игрок поколения. Надеюсь, мы увидим еще сотни таких же [результативных действий]. Это просто элитный игрок, особенный», — сказал Купер.