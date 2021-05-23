Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд.
Центральный дивизион. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2.
Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15).
Штраф: 28 — 26.
Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7).
Наши: Кучеров (14.31/4/+2), Сергачев (20.47/2/+1) — -.
22 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 3-1
О Никите Кучерове хотелось петь песни. Нет, даже оперные арии, которых он был достоин. Пропустив весь регулярный чемпионат из-за операции на бедре, обладатель «Харт Трофи» 2019 года в первых четырех матчах этого плей-офф с «Флоридой» набрал 9 (!) очков (3+6) и расположился на первом месте в списке бомбардиров.
Ему это не впервой — напомню, что в победном Кубке прошлого года больше всех очков набрал именно Кучеров, и при далеко не ветеранском возрасте у него уже 104 очка в плей-офф. В четвертом матче с «Пантерз» Никита играючи набрал четыре — и это, казалось, не предел. А дальше, думалось, он доберет форму, чтобы и в равных составах так же порхать и жалить, как в большинстве, и...
Но при счёте 2:6 «Флорида» занялась натуральным бандитизмом. Сломать решили, кажется, всех игроков «Тампы», кого только возможно. Квинтэссенцией этого костоломства стал осознанный удар Энтони Дюклера клюшкой по бедру Кучерова, когда там и близко не было шайбы. Никита долго лежал на льду, и видно было, как ему больно. Уехал с площадки он сам, но согнувшись в три погибели. Ни в игру, ни на скамейку до конца матча не вернулся. Главный тренер Джон Купер его состояние, как и состояние сломанного чуть позже (причем, кажется, хитом в рамках правил) Михаила Сергачева комментировать отказался.
Отношения между командами из Флориды в последнее время сложились предельно жесткие — в последних матчах регулярки между ними общее число штрафных минут 100+ стало нормой. Но одно дело — драки, и совсем другое — подлые, подоночные удары с целью заведомого нанесения травмы. В случае с Дюклером и Кучеровым было именно так, и абсолютно уверен, что не случайно форвард «Пантерз» окучил суперзвезду «Лайтнинг» именно по бедру. Ведь было известно, что операцию Никите делали именно на этой части тела.
«Флорида» сработала не на себя — не думаю, что ей в этой серии при 1-3 и такой дырявой обороне что-то поможет даже без Кучерова. Она сработала на следующих соперников «Тампы». Даже если Никита через силу и на уколах выйдет на лед, такие травмы даром не проходят. Поразительно, как он с травмой бедра, потребовавшей операции, провёл весь прошлогодний Кубок и стал его лучшим бомбардиром. Но не представляю, как что-то подобное, тем более после такого удара наотмашь, можно повторить.
А когда читаешь, что «Тампа» стала жертвой собственной хитрости — мол, вывела Куча на всю регулярку из-под потолка зарплат, а теперь вернула (в плей-офф, как известно, потолка нет), и хоккей клубу за обман отплатил...
Ну бред же! Не «Тампа», а несовершенные законы НХЛ, не предусмотревшие такого варианта, виноваты в том, что «Молниям» удалось решить свои проблемы с потолком таким способом. Лиге надо думать, как прикрыть на будущее эту лазейку, — но клуб действовал в рамках существующих правил. О фейр-плей, согласен, он при этом не больно думал. Ну так в большом спорте мысль о нем вообще мало кому приходит.
И только зло берет, что когда одна команда чувствует себя бессильной, от этого страдает здоровье лучших игроков другой. Повторяю — зря НХЛ лишили тафгаев. Правда, Уилсона из «Вашингтона» после его памятных атак на Бучневича и Панарина игроки «Рейнджерс» в следующем матче изрешетили общими усилиями — но будь на льду штатные телохранители, ему бы и мысль такая в голову не пришла. За ощущением абсолютной неизбежности расплаты. И с Дюклером то же самое. И с главным рецидивистом лиги Кадри, которому дали восемь матчей дисквала. И далее по списку.
Верните тафгаев! И здоровья Кучерову с Сергачевым!
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