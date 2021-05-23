Игорь Рабинер — о травме российской звезды.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд.

Центральный дивизион. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Голы: Чирелли — 2 (Киллорн, Чернак), 3:00 — 1:0. Гурд — 2 (Кучеров, Сергачев), 7:24 — 2:0. Юбердо — 2 (бол., Хернквист, Беннетт), 8:49 — 2:1. Палат — 2 (Чернак, Кучеров), 16:45 — 3:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Хедман), 25:41 — 4:1. Киллорн — 3 (Стэмкос, Чирелли), 27:15 — 5:1. Верхэге — 2 (бол., Барков, Юбердо), 38:45 — 5:2. Кучеров — 3 (бол., Стэмкос, Киллорн), 44:47 — 6:2.

Вратари: Василевский — Бобровский (Дриджер, 27:15).

Штраф: 28 — 26.

Броски: 26 (7+11+8) — 41 (15+19+7).

Наши: Кучеров (14.31/4/+2), Сергачев (20.47/2/+1) — -.

22 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-1

О Никите Кучерове хотелось петь песни. Нет, даже оперные арии, которых он был достоин. Пропустив весь регулярный чемпионат из-за операции на бедре, обладатель «Харт Трофи» 2019 года в первых четырех матчах этого плей-офф с «Флоридой» набрал 9 (!) очков (3+6) и расположился на первом месте в списке бомбардиров.

Ему это не впервой — напомню, что в победном Кубке прошлого года больше всех очков набрал именно Кучеров, и при далеко не ветеранском возрасте у него уже 104 очка в плей-офф. В четвертом матче с «Пантерз» Никита играючи набрал четыре — и это, казалось, не предел. А дальше, думалось, он доберет форму, чтобы и в равных составах так же порхать и жалить, как в большинстве, и...

Но при счёте 2:6 «Флорида» занялась натуральным бандитизмом. Сломать решили, кажется, всех игроков «Тампы», кого только возможно. Квинтэссенцией этого костоломства стал осознанный удар Энтони Дюклера клюшкой по бедру Кучерова, когда там и близко не было шайбы. Никита долго лежал на льду, и видно было, как ему больно. Уехал с площадки он сам, но согнувшись в три погибели. Ни в игру, ни на скамейку до конца матча не вернулся. Главный тренер Джон Купер его состояние, как и состояние сломанного чуть позже (причем, кажется, хитом в рамках правил) Михаила Сергачева комментировать отказался.

Here's a look at the Sergachev injury. Probably a shoulder? pic.twitter.com/RgMwPzB3fi — Fleet Fox (@Thequickbluefox) May 22, 2021

Отношения между командами из Флориды в последнее время сложились предельно жесткие — в последних матчах регулярки между ними общее число штрафных минут 100+ стало нормой. Но одно дело — драки, и совсем другое — подлые, подоночные удары с целью заведомого нанесения травмы. В случае с Дюклером и Кучеровым было именно так, и абсолютно уверен, что не случайно форвард «Пантерз» окучил суперзвезду «Лайтнинг» именно по бедру. Ведь было известно, что операцию Никите делали именно на этой части тела.

Травма Михаила Сергачева. Фото USA Today Sports

«Флорида» сработала не на себя — не думаю, что ей в этой серии при 1-3 и такой дырявой обороне что-то поможет даже без Кучерова. Она сработала на следующих соперников «Тампы». Даже если Никита через силу и на уколах выйдет на лед, такие травмы даром не проходят. Поразительно, как он с травмой бедра, потребовавшей операции, провёл весь прошлогодний Кубок и стал его лучшим бомбардиром. Но не представляю, как что-то подобное, тем более после такого удара наотмашь, можно повторить.

a quick clip of the Kucherov injury ... pic.twitter.com/0d6xfXR19w — Gabrielle Shirley (@WFLAGabrielle) May 22, 2021

А когда читаешь, что «Тампа» стала жертвой собственной хитрости — мол, вывела Куча на всю регулярку из-под потолка зарплат, а теперь вернула (в плей-офф, как известно, потолка нет), и хоккей клубу за обман отплатил...

Ну бред же! Не «Тампа», а несовершенные законы НХЛ, не предусмотревшие такого варианта, виноваты в том, что «Молниям» удалось решить свои проблемы с потолком таким способом. Лиге надо думать, как прикрыть на будущее эту лазейку, — но клуб действовал в рамках существующих правил. О фейр-плей, согласен, он при этом не больно думал. Ну так в большом спорте мысль о нем вообще мало кому приходит.

И только зло берет, что когда одна команда чувствует себя бессильной, от этого страдает здоровье лучших игроков другой. Повторяю — зря НХЛ лишили тафгаев. Правда, Уилсона из «Вашингтона» после его памятных атак на Бучневича и Панарина игроки «Рейнджерс» в следующем матче изрешетили общими усилиями — но будь на льду штатные телохранители, ему бы и мысль такая в голову не пришла. За ощущением абсолютной неизбежности расплаты. И с Дюклером то же самое. И с главным рецидивистом лиги Кадри, которому дали восемь матчей дисквала. И далее по списку.

Верните тафгаев! И здоровья Кучерову с Сергачевым!