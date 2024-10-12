«Тампа-Бэй» переиграла «Каролину» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Стаал — 1 (Каррье), 14:32 — 1:0. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 22:33 — 1:1. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Пол), 51:06 — 1:2. Кучеров — 2 (п.в., Гюнцель, Чернак), 57:53 — 1:3. Кучеров — 3 (п.в., Гюнцель, Хедман), 59:44 — 1:4.

Вратари: Андерсен (57:35 — 57:53, 58:56 — 59:44) — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (6+11+4) — 23 (9+4+10).

Наши: Орлов (20.13/2/0), Свечников (17.18/5/-2) — Кучеров (21.55/3/+2).

12 октября. Роли. PNC Arena. 18 817 зрителей.

В прошлой регулярке Никита Кучеров смог прервать гегемонию Макдэвида и Драйзайтля и стал лучшим бомбардиром. С трудом верится, что при такой конкуренции россиянин сможет повторить этот успех, но сегодня он доказал, что по-прежнему в огромном порядке.

В равных составах первая игра сезона у «Тампы» совсем не шла, и «Каролина» закономерно открыла счет в матче: Джордан Стаал с пятака закинул шайбу в ворота «Лайтнинг» — у Василевского не было ни единого шанса спасти команду.

Джордан Стаал. Фото USA Today Sports

Перефразируя известную фразу, можно сказать, что у «Тампы» сегодня было два союзника: Андрей Василевский и игра в неравных составах. Прошлый сезон стал худшим для российского голкипера в его энхаэловской карьере — настало время исправляться.

«Каролина» на протяжении всей игры создавала убойные моменты, но Василевский больше не пропускал.

Андрей Свечников атакует ворота Андрея Василевского. Фото USA Today Sports

Активнее всех у «Харрикейнс» старался Андрей Свечников: нанес пять бросков, причем несколько из них точно должны были завершаться взятием ворот. Но из-за великолепной игры тезки форвард завершил первую игру в сезоне без набранных очков.

Отлично сработала и игра в неравных составах: «Лайтнинг» ни разу не пропустили в меньшинстве и дважды забросили в большинстве — оба раза постарался Никита Кучеров.

В ситуации с первым голом россиянин сделал результативный пас на Поинта, а затем забросил сам. Второй гол в итоге и стал победным. Удивительно, но, несмотря на уход Стэмкоса, «Тампа» не стала хуже играть в большинстве. Но делать выводы по одной игре тоже неправильно.

В самом конце Кучеров забросил еще две шайбы в пустые ворота и установил окончательный счет — 4:1. Можно сказать, что счет не по игре (это правда), а хет-трик россиянина настоящим хет-триком не является (тоже правда). Но кто об этом вспомнит, когда в конце регулярки Кучеров снова обгонит по набранным очкам Макдэвида и остальных?