Кучеров сделал хет-трик в первом же матче сезона! Правда, два гола — в пустые ворота
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Стаал — 1 (Каррье), 14:32 — 1:0. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 22:33 — 1:1. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Пол), 51:06 — 1:2. Кучеров — 2 (п.в., Гюнцель, Чернак), 57:53 — 1:3. Кучеров — 3 (п.в., Гюнцель, Хедман), 59:44 — 1:4.
Вратари: Андерсен (57:35 — 57:53, 58:56 — 59:44) — Василевский.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 21 (6+11+4) — 23 (9+4+10).
Наши: Орлов (20.13/2/0), Свечников (17.18/5/-2) — Кучеров (21.55/3/+2).
12 октября. Роли. PNC Arena. 18 817 зрителей.
В прошлой регулярке Никита Кучеров смог прервать гегемонию Макдэвида и Драйзайтля и стал лучшим бомбардиром. С трудом верится, что при такой конкуренции россиянин сможет повторить этот успех, но сегодня он доказал, что по-прежнему в огромном порядке.
В равных составах первая игра сезона у «Тампы» совсем не шла, и «Каролина» закономерно открыла счет в матче: Джордан Стаал с пятака закинул шайбу в ворота «Лайтнинг» — у Василевского не было ни единого шанса спасти команду.
Перефразируя известную фразу, можно сказать, что у «Тампы» сегодня было два союзника: Андрей Василевский и игра в неравных составах. Прошлый сезон стал худшим для российского голкипера в его энхаэловской карьере — настало время исправляться.
«Каролина» на протяжении всей игры создавала убойные моменты, но Василевский больше не пропускал.
Активнее всех у «Харрикейнс» старался Андрей Свечников: нанес пять бросков, причем несколько из них точно должны были завершаться взятием ворот. Но из-за великолепной игры тезки форвард завершил первую игру в сезоне без набранных очков.
Отлично сработала и игра в неравных составах: «Лайтнинг» ни разу не пропустили в меньшинстве и дважды забросили в большинстве — оба раза постарался Никита Кучеров.
В ситуации с первым голом россиянин сделал результативный пас на Поинта, а затем забросил сам. Второй гол в итоге и стал победным. Удивительно, но, несмотря на уход Стэмкоса, «Тампа» не стала хуже играть в большинстве. Но делать выводы по одной игре тоже неправильно.
В самом конце Кучеров забросил еще две шайбы в пустые ворота и установил окончательный счет — 4:1. Можно сказать, что счет не по игре (это правда), а хет-трик россиянина настоящим хет-триком не является (тоже правда). Но кто об этом вспомнит, когда в конце регулярки Кучеров снова обгонит по набранным очкам Макдэвида и остальных?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|3
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|4
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|1 : 4
|12.10
|03:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1 ОТ
|12.10
|05:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 3
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|2 : 3 Б
|12.10
|20:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -