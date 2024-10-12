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Сегодня, 11:10

«Просто выполняем план». Кучеров снова переписывает рекорды

Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Никита Кучеров оформил хет-трик и набрал четыре очка в матче «Каролина» — «Тампа» (1:4).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Российский форвард принес «Тампе» победу в первой игре сезона НХЛ.

Никита Кучеров оформил хет-трик (два гола — в пустые ворота) и набрал 4 очка в стартовом матче нового регулярного чемпионата. «Тампа» победила «Каролину» в гостях (4:1), лучший бомбардир прошлого сезона поучаствовал во всех голах своей команды. «Лайтнинг» дважды реализовали большинство, еще две шайбы провели после замены вратаря «Харрикейнз» на дополнительного игрока.

Кучеров во втором периоде вывел на завершение Брейдена Пойнта передачей от правого борта к воротам, за девять минут до конца основного времени отличился фирменным броском от правого круга. Оба раза ассистентом также выступил Виктор Хедман, новый капитан «Тампы» после расставания клуба с легендарным Стивеном Стэмкосом. На реализацию большинства оба раза потребовалось меньше 12 секунд. В первом случае остановить автора гола не успел Дмитрий Орлов, во втором — «Лайтнинг» получили численный перевес после удаления российского защитника «Харрикейнз».

В оставшееся время Кучеров оформил натуральный хет-трик. Россиянин дважды выходил на броски по пустым воротам после передач Джейка Гюнцеля, бывший форвард «Питтсбурга» стал одним из новичков «Тампы» в межсезонье после завершения предыдущей регулярки в «Каролине».

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор после матча обыграл фамилию главной звезды вечера, говоря о большинстве «Лайтнинг», ходе игры и результате в целом. «Ураганы» получили от «Молнии» фирменного Кучерова.

«Мы видели [их большинство] много лет, и сегодня нас откучерили. Мы не были хороши, как считаю, а они провели отличный матч. Они закрыли нас, не дали нам много пространства. Мы оказались не готовы работать достаточно усердно, чтобы получить свои шансы. Мы ничего не создали. Это был тяжелый вечер», — сказал тренер «Кейнз».

Никита Кучеров (№86) с Крисом Полом (№20) и Брейденом Пойнтом.
Фото Getty Images

Цифры

Среди статистических достижений Кучерова в этом матче:

— оформил шестой хет-трик в НХЛ, это третий результат в истории «Тампы» наравне с Венсаном Лекавалье и после Мартена Сан-Луи (8) и Стивена Стэмкоса (13)

— стал пятым хоккеистом в истории «Тампы» с несколькими натуральными хет-триками (ранее — 27 февраля 2017), присоединился к Стивену Стэмкосу, Венсану Лекавалье, Фредди Модину и Мартену Сан-Луи (у всех — по два)

— стал третьим хоккеистом в истории «Тампы» с четырьмя очками в стартовом матче сезона, присоединился к Крису Контосу и Джо Рики (оба — 7 октября 1992, в первой игре клуба из штата Флорида в НХЛ)

— стал вторым хоккеистом в истории «Тампы» с натуральным хет-триком в стартовом матче сезона, присоединился к Крису Контосу (7 октября 1992)

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Игорь Шестеркин. Кучеров — единственный из наших в элите, Овечкин включен в топ из уважения: россияне в рейтинге игроков НХЛ

— стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с хет-триком в заключительные 10 минут стартового матча сезона, присоединился к Берту Корбо (1919 год) и Бэйбу Даю (1922)

— стал третьим действующим обладателем приза «Арт Росси Трофи» с хет-триком в стартовом матче сезона, присоединился к Филу Эспозито (10 октября 1973) и Коннору Макдэвиду (4 октября 2017, 12 октября 2022)

— стал третьим бомбардиром в истории «Тампы» (877 очков, 323 гола и 554 передачи в 726 матчах), прошел Венсана Лекавалье (874 очка в 1037 играх) и уступает только Мартену Сан-Луи (953 в 972) и Стивену Стэмкосу (1137 в 1082)

— стал седьмым российским бомбардиром НХЛ всех времен (с 877 очками в 726 матчах), прошел Илью Ковальчука (876 в 926) и теперь преследует Павла Дацюка (918 в 953), в топ-5 — Алексей Ковалев (1029 в 1316), Александр Могильный (1032 в 990), Сергей Федоров (1179 в 1248), Евгений Малкин (1298 в 1147) и Александр Овечкин (1550 в 1426)

Никита Кучеров оформил хет-трик и набрал четыре очка в матче «Каролина» — «Тампа» (1:4).
Фото Getty Images

Слова

Кучеров был назван первой звездой матча и пообщался с североамериканскими журналистами. В прошлом сезоне после игр лучший бомбардир лиги почти на все вопросы отвечал очень коротко, сейчас получилось чуть больше.

«Думаю, просто играли правильно, знаете ли, выполняли игровой план. Понятно, это первый и тяжелый матч против «Каролины» на выезде. Знаете, я рад победе, доволен тем, как мы играли в третьем периоде и весь матч», — сказал Кучеров о решающей 20-минутке в Роли.

Команда Джона Купера перестраивает большинство после ухода Стэмкоса и появления ряда новичков, в игре с «Каролиной» две попытки были использованы стремительно.

«Да, мы стараемся прибавлять каждый день. Это был первый матч, мы немного заржавели [после межсезонья]. Чем больше будем играть, тем лучше начнем чувствовать друг друга, разыграем больше комбинаций. Самое главное — мы реализовали [два большинства]», — сказал Никита.

Накануне на полуостров Флорида обрушился ураган «Милтон», в Майами, Тампе и других городах штата есть пострадавшие и разрушения. «Лайтнинг» заранее отправились в Роли, их завтрашняя игра с «Харрикейнз» на своей площадке уже была перенесена.

«Ох, думаю, все сейчас скованы. Все мы думали об игре, как сказал, приехали на матч, должны были выполнить свой план, играть друг за друга, как одна команда. Как считаю, мы сделали это», — сказал лидер «Тампы».

Кучеров также отреагировал на предположение журналистов, что он может чаще атаковать ворота вместо передач на партнеров.

«Нет, если у меня есть возможность бросить, то бросаю. Но если вижу открытого партнера, определенно просто [сыграю на него]», — сказал Никита.

Никита Кучеров празднует гол. Кучеров сделал хет-трик в первом же матче сезона! Правда, два гола — в пустые ворота

Россиянин улыбнулся на вопрос о Пойнте — с таким партнером, который здорово открывается и принимает шайбу перед воротами, техничному Кучерову пасовать в каком-то смысле легче.

«Что ж, попробуйте. (Улыбается.) Думаю, он лучший игрок лиги в этом месте [площадки]. Он может подобрать любой пас и отправить шайбу в сетку. Он способен на это. Так что рад за него, знаете ли», — сказал бомбардир.

Форвард также оценил игру Андрея Василевского, вратарь «Тампы» в матче с «Каролиной» отразил 20 бросков и сделал несколько важных спасений во втором периоде (и не только).

«Да, я считаю, он был нашим лучшим игроком в этом матче. Знаете, прошлый год уже в прошлом. Когда он в игре [на своем уровне], это вселяет во всех уверенность. Он лучший, лучший голкипер лиги. Это без вопросов», — сказал Кучеров.

Андрей Василевский (хоккей)
Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Род Бриндамор
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