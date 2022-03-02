Игровая ночь в НХЛ: Кучеров набрал мощный ход, а Капризов перестал забивать

А российский нападающий, который долго не мог заиграть в НХЛ, закрепился в канадском клубе.

Победная серия «Тампы»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Эннис — 6 (Шабо, К. Браун), 1:11 — 0:1. Сэнфорд — 9 (Уайт, Ткачак), 3:43 — 0:2. Кучеров — 10 (Пойнт), 7:15 — 1:2. Пойнт — 21 (Палат, Рутта), 14:49 — 2:2. Стэмкос — 26 (бол., Кучеров, Пойнт), 25:18 — 3:2. Перри — 15 (Марун, Макдона), 36:08 — 4:2. Сергачев — 3 (Пойнт), 49:02 — 5:2.

Вратари: Василевский — Мюррей.

Штраф: 26 — 26.

Броски: 22 (6+12+4) — 27 (7+8+12).

Наши: Кучеров (15.34/3/+2), Сергачев (22.29/1/0) — Зайцев (19.23/1/0), Зуб (18.17/0/0).

2 марта. Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» одержала победу в пятом матче подряд, уверенно разобравшись на родном льду с «Оттавой». Уже к четвертой минуте встречи хозяева пропустили две шайбы, но еще до окончания первой двадцатиминутки сумели восстановить равновесие. Начало камбэку положил Никита Кучеров, который продолжает исправно набирать очки. Сегодня форвард забросил десятую шайбу в текущем чемпионате, а в последних четырех играх на его счету 8 (4+4) баллов.

Кучеров еще не набрал оптимальную форму, но в очередной раз доказывает, что возвращение после длительной травмы для него не проблема. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят болельщики с журналистами. Вы не представляете, сколько труда он вкладывает за пределами льда. Вспомните хотя бы прошлый сезон, в котором он не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате, — и что затем сделал в плей-офф. Для того, что он показал, одного мастерства мало. Нужна железная воля и решимость, которые достигаются только тяжким трудом», — хвалит своего партнера Стивен Стэмкос.

Капитан «Тампы» сегодня отличился с передачи Кучерова в большинстве и продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Стэмкос проводит отличный сезон, а вчера его признали третьей звездой минувшей игровой недели в НХЛ. В субботу он стал главным героем матча на открытом воздухе против «Нэшвилла», забросил победную шайбу и провел 83-ю трехочковую игру в карьере. Канадец уверенно движется к 500 голам, а сейчас в его активе 464 заброшенные шайбы. Стэмкос может стать третьим игроком, достигшим этой отметки среди хоккеистов, чья карьера в НХЛ началась в XXI веке. Первым стал Александр Овечкин, вступивший в клуб в январе 2016 года, а недавно это сделал Сидни Кросби.

Точку в противостоянии с «Оттавой» поставил Михаил Сергачев, который отличился в середине третьего периода. В последних четырех играх на счету российского защитника 4 (1+3) очка, а в сегодняшней встрече он был признан третьей звездой. Всего в 48 матчах сезона Сергачев набрал 27 (3+24) баллов. Помог отличиться Михаилу Брэйден Пойнт, который провел потрясающий матч и помимо заброшенной шайбы отметился еще тремя результативными передачами.

Битва по-канадски

«Виннипег» — «Монреаль» — 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

Голы: Свечников — 6 (Шмидт, Коннор), 5:21 — 1:0. Шмидт — 4 (Дюбуа, Свечников), 5:57 — 2:0. Лаури — 6 (Демело), 8:46 — 3:0. Шайфли — 19 (Дюбуа, Коннор), 9:13 — 4:0. Андерсон — 13 (Питри), 11:18 — 4:1. Андерсон — 14 (бол., Кофилд, Сузуки), 17:00 — 4:2. Лехконен — 10 (Эванс), 18:28 — 4:3. Андерсон — 15 (Пелинг), 24:08 — 4:4. Копп — 13 (бол., Пионк, Штястны), 37:17 — 5:4. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Коннор), 42:46 — 6:4. Дюбуа — 22 (бол., Шайфли, Уилер), 45:49 — 7:4. Штястны — 13 (Лаури, Копп), 57:26 — 8:4.

Нереализованный буллит: Р. Питлик (Монреаль), 36:59.

Вратари: Хеллибак — Монтембо (Хэммонд, 45:49).

Штраф: 19 — 19.

Броски: 30 (6+11+13) — 35 (14+10+11).

Наши: Свечников (10.10/2/+1) — Романов (19.57/0/-2).

2 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

После назначения Мартена Сен-Луи исполняющим обязанности главного тренера «Монреаль» впервые с 2017 года выиграл в регулярном чемпионате пять матчей подряд. Клуб даже ушел с последнего места в лиге, обогнав «Аризону» в турнирной таблице. Однако сегодня в Виннипеге победная серия «Канадиенс» оборвалась. Встреча получилась очень зрелищной, а гости сумели отыграться со счета 0:4 и восстановить равновесие. Тем не менее на третий период «Монреаль» не хватило. Команду подвела дисциплина, а «Виннипег» реализовал четыре большинства подряд.

В составе победителей отличился Евгений Свечников, который в последнее время здорово смотрится. Сегодня он забил в третьем матче подряд. Форвард стал получать больше игрового времени и выходить во втором звене с Пьер-Люком Дюбуа и Кайлом Коннором. В последних трех матчах на счету российского нападающего 5 (3+2) очков. В конце февраля он прервал 12-матчевую безголевую серию и почувствовал уверенность. Тренеры хвалят Евгения за трудолюбие, и если его обойдут стороной травмы, то форвард вполне может получить новый контракт, ну или по крайней мере получит шанс остаться в НХЛ. В этом сезоне он провел уже 44 матча, и это его личный рекорд в лиге.

Спад «Миннесоты»

«Миннесота» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Ткачак — 27 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 1:12 — 0:1. Манджапане — 28 (Баклунд, Коулмэн), 12:42 — 0:2. Фолиньо — 18 (Капризов, Эрикссон Эк), 28:32 — 1:2. Линдхольм — 24 (Ткачак, Годро), 28:53 — 1:3. Тоффоли — 14 (бол., Годро, Андерссон), 40:33 — 1:4. Баклунд — 8 (п.в., Манджапане, Хэнифин), 57:30 — 1:5.

Вратари: Тэлбот (54:57 — 57:30) — Маркстрем.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 33 (12+10+11) — 27 (9+10+8).

Наши: Капризов (20.08/4/0), Куликов (19.07/1/+1) — Задоров (15.32/2/+1).

2 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Дикари» продолжают испытывать проблемы. Команда Дина Эвасона проиграла уже четвертый матч подряд. «Уайлд» стали гораздо больше пропускать, а «Калгари» за две игры забросил в ворота «Миннесоты» 12 шайб. Результативность Кирилла Капризова также заметно упала. В пяти последних матчах в его активе всего один гол, хотя форвард все так же активен и заметен в зоне соперника. Сегодня Капризов попал в перекладину, но не ушел со льда без набранного балла. Кирилл отдал классную передачу на Маркуса Фолиньо, однако их команде это не помогло.

В последних 13 матчах «Калгари» проиграл всего однажды, и очевидно, что команда Дэррила Саттера собирается серьезно пошуметь в плей-офф. Состав «огоньков» максимально сбалансирован, а некоторые игроки готовы постоять не только за себя, но и за партнеров. Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман сегодня прочувствовал на себе могучий удар Никиты Задорова и вряд захочет повторить такой опыт.