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Сегодня, 08:05

Игровая ночь в НХЛ: Кучеров снова набрал два очка, а Ничушкин прервал голевую засуху

Никита Кучеров набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Global Look Press
Главные события игрового дня.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Голы: Марун — 9 (Чирелли), 11:57 — 1:0. Макдэвид — 27 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 18:10 — 1:1. Стэмкос — 24 (Киллорн, Сергачев), 19:45 — 2:1. Пойнт — 19 (Кучеров, Палат), 30:48 — 3:1. Перри — 14 (бол., Сергачев, Марун), 35:24 — 4:1. Хаймэн — 19 (Драйзайтль), 37:12 — 4:2. Макдэвид — 28 (Хаймэн, Драйзайтль), 49:39 — 4:3. Кучеров — 8 (п.в.), 59:56 — 5:3.
Вратари: Василевский — Смит (58:09 — 59:56).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 23 (5+11+7) — 30 (9+11+10).
Наши: Кучеров (20.35/4/+1), Сергачев (21.47/0/+1) — -.
Тампа. Amalie Arena.

Расписание НХЛ наконец-то приходит в норму. Олимпийская пауза закончилась, и теперь сезон возобновляется в полном объеме, а не только перенесенными из-за ковида матчами. На прошлой неделе «Тампа» провела всего одну встречу, и отсутствие должной игровой практики на старте сегодняшнего домашнего матча против «Эдмонтона» сильно бросалось в глаза.

Хозяева долго раскачивались и за первый период нанесли лишь пять бросков по воротам Майка Смита. Однако «Тампа» даже при таких раскладах умеет уходить на перерыв, ведя в счете. И если Патрику Маруну повезло с рикошетом от конька форварда «Ойлерз» Дэвина Шора, то Стивен Стэмкос шикарным броском реабилитировался за свое удаление. Капитан «Лайтнинг» ответил на гол Коннора Макдэвида и вывел свою команду вперед за 15 секунд до сирены.

Во второй двадцатиминутке скорости заметно выросли, и первое звено «Тампы» вышло из спячки. «Эдмонтон» из-за давления стал терять нити игры, а у Леона Драйзайтля сдали нервы. Немецкий форвард славится своей несдержанностью и всего за несколько минут схватил два удаления. Первое еще на отложенном штрафе реализовал Брэйден Поинт, сыграв на добивании после броска Никиты Кучерова, а в формате «5 на 4» отличился Кори Перри. Канадский ветеран подправил бросок Михаила Сергачева и забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Несмотря на эффективность впереди, хозяева часто ошибались в обороне. «Эдмонтон» несколько раз убегал в контратаки, и одна из них закончилась голом Зака Хаймана. В середине третьего периода, после того как Макдэвид забросил 28-ю шайбу в сезоне, интрига окончательно вернулась. Гости неплохо давили в концовке, а уже при пустых воротах мощный выстрел Драйзайтля угодил в штангу. Тем не менее сравнять счет «Ойлерз» так и не смогли. Кучеров поставил точку в противостоянии и довольно буднично набрал два очка даже при своей не самой лучшей игре.

Уже в воскресенье утром по московскому времени «Тампа» примет участие в главном событии недели в НХЛ. В Нэшвилле состоится матч «Стадионной серии», который пройдет на стадионе для американского футбола, а команда Джона Купера сыграет против «Предаторз». Синоптики обещают температуру чуть выше ноля, так что теплолюбивым парням из Флориды будет непросто играть в необычных для себя условиях.

Работа над ошибками

«Детройт» — «Колорадо» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Ландескуг — 24 (Макар, Хелм), 1:12 — 0:1. Джост — 6 (О`Коннор, Ньюхук), 11:47 — 0:2. Задина — 7 (Зайдер, Ларкин), 31:35 — 1:2. Кадри — 22 (Рантанен, Тэйвз), 38:19 — 1:3. Ничушкин — 14 (Бураковски, Ньюхук), 42:11 — 1:4. Фаббри — 14 (бол., Зайдер, Ларкин), 49:38 — 2:4. Ландескуг — 25 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 59:21 — 2:5.
Вратари: Грайсс (57:01 — 59:21) — Францоуз.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (7+13+14) — 31 (11+10+10).
Наши: Наместников (12.22/2/0) — Ничушкин (16.30/2/+1).
Детройт. Little Caesars Arena.

«Колорадо» после недавнего разгрома в Бостоне (1:5) сделал выводы и довольно уверенно разобрался с «Детройтом». Команде не смог помочь Нэйтан Маккиннон, который получил небольшое повреждение, но «Эвеланш» уже неоднократно демонстрировали в этом сезоне, что неплохо справляются даже без звездного канадца.

Валерий Ничушкин прервал безголевую серию из пяти игр и забросил 14-ю шайбу в нынешнем чемпионате. Российский нападающий мастерским движением убрал голкипера «Ред Уингз» Томаса Грайсса и сделал счет на табло 4:1. Всего в 35 матчах сезона на счету форварда 27 (14+13) очков.

Гурьянов наконец-то забил

«Даллас» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Уилер — 6 (Пионк, Шайфли), 7:14 — 0:1. Бенн — 14 (мен., Хинтц), 37:50 — 1:1. Шайфли — 18 (бол., Пионк, Коннор), 44:27 — 1:2. Гурьянов — 7 (Сегин, Бенн), 53:35 — 2:2. Сегин — 17, 60:57 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Хеллибак.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 40 (15+11+12+2) — 22 (10+6+5+1).
Наши: Гурьянов (15.00/4/+1), Радулов (12.01/2/0) — Свечников (12.22/0/0).
Даллас. American Airlines Center.

Реабилитировался за поражение от «Аризоны» (1:3) и «Даллас», который сегодня не без труда обыграл в домашнем матче «Виннипег». Команде дважды приходилось отыгрываться, а в середине третьего периода форвард «Старз» Денис Гурьянов восстановил равновесие.

Россиянин прервал безголевую и набрал 22 (7+15) очко в чемпионате. Пока дела у Дениса складываются неудачно и один из лучших игроков «Далласа» в 2020 году по-прежнему не может найти свою игру. В последнее время Гурьянов выходит в звене с Тайлером Сегиным и Джейми Бенном. В эпизоде с голом отличилась их вся тройка.

«Наша химия остается на хорошем уровне. Мы по-прежнему стараемся показывать жесткую игру и всеми силами пытаемся помочь команде добиться победы. Для нас это самое главное. Тайлер — отличный хоккеист, и мне нравится играть с ним. У нас получается классное взаимодействие. Он играет в хороший хоккей. А Джейми — наш капитан, который всегда готов заступиться за партнеров», — комментировал Гурьянов игру звена. В овертайме именно Сегин принес команде победу.

Валерий Ничушкин
Денис Гурьянов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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1.03
24.02 03:30
Детройт – Колорадо
 2 : 5
24.02 03:30
Даллас – Виннипег
 3 : 2 ОТ
24.02 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 5 : 3
24.02 03:30
Монреаль – Баффало
 4 : 0
24.02 06:00
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 3
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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

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Эдмонтон

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Рейнджерс

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