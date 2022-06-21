Кучеров набрал больше 25 очков в третьем плей-офф подряд! Он вошел в историю вместе с Гретцки, Босси и Троттье

Впечатляющая статистика российского нападающего «Тампы».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в третьем матче финальной серии против «Колорадо» (6:2, 1-2 в серии). Российский форвард довел бомбардирский счет в нынешнем плей-офф до 26 очков и стал четвертым в истории игроком, которому удалось преодолеть отметку в 25 баллов в трех сезонах подряд. Ранее подобный результат выдавали только легенды 1980-х — Брайан Троттье и Майк Босси из «Айлендерс», а также «нефтяник» Уэйн Гретцки.

Хоккеисты, набиравшие 25 и более очков в трех подряд плей-офф.

По общему числу сезонов с 25 очками в плей-офф Кучеров теперь делит четвертое место в лиге с Троттье, Босси, Гленном Андерсоном, Марио Лемье, Джо Сакиком и Сидни Кросби. Чаще столь успешно выступали Яри Курри (пять сезонов) и делящие рекорд Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по шесть).

Хоккеисты, набиравшие 25 очков в двух и более плей-офф.

Заодно Кучеров поднялся на 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, обойдя Ларри Мерфи. Уже в ближайшее время форвард «молний» должен подвинуть Адама Оутса (три очка отставания), да и от занимающего 20-е место Петера Форсберга Никиту отделяет всего 18 баллов. Российские рекордсмены тоже не очень далеко: до Сергея Федорова — 23 очка, до Евгения Малкина — 27.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ.

Кроме того, Кучеров сравнялся с Джо Торнтоном в списке лучших ассистентов плей-офф среди действующих игроков (по 102 передачи). Выше располагаются только два многолетних лидера «Питтсбурга» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Кстати, даже третий результат в истории Кубка Стэнли — 139 очков Рэя Бурка — кажется вполне достижимым для Никиты. А вот Марка Мессье и Уэйна Гретцки достать будет крайне сложно.