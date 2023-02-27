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27 февраля, 16:00

Кучеров отметил юбилей: он набрал 700 очков в НХЛ!

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Скоро Никита может войти в топ-10 россиян по результативности в истории лиги.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка в матче против «Питтсбурга» (3:7) и укрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сезона-2022/23. Российский нападающий «Тампы-Бэй» в 59 матчах принял участие в 85 результативных атаках, записав на свой счет 23 гола и 62 голевые передачи. Выше Никиты в бомбардирском рейтинге располагаются только лидеры «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Лучшие бомбардиры сезона-2022/23.

Кучеров стал 14-м российским игроком, которому удалось набрать 700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Почти за 10 лет в лиге форвард «Молний» провел 621 матч, забив 269 голов и сделав 432 передачи. От замыкающего российский топ-10 Алексея Яшина Кучерова сейчас отделяет 80 очков. Из действующих игроков Никита занимает третье место, уступая лишь Александру Овечкину и Евгению Малкину.

Все российские игроки, набравшие 700 очков в НХЛ.

Кучеров занимает четвертое место в истории «Тампы» по набранным очкам. Результативнее Никиты выступали только его многолетний партнер по атаке Стивен Стэмкос и герои чемпионского сезона-2003/04 Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. Любопытно, что в топ-10 «Молний» находятся сразу пять действующих игроков команды — Стэмкос, Кучеров, Виктор Хедман (5-е место), Алекс Киллорн (7-е) и Брэйден Пойнт (8-е).

Лучшие бомбардиры в истории «Тампа-Бэй».

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, результативнее Никиты играли только семь хоккеистов. Причем отставание форварда «Тампы» от Брэда Маршана, Александра Овечкина, Натана Маккиннона и Леона Драйзайтля составляет совсем немного. Лидирует на этом отрезке Коннор Макдэвид, который, придя в лигу позже Кучерова, преодолел уже следующий юбилейный рубеж — 800 очков.

Лучшие бомбардиры НХЛ с момента дебюта в лиге Никиты Кучерова.
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 59 28 31 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 61 32 29 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
18.02
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20.02
21.02
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23.02
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1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
28.02 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 2
28.02 04:30
Даллас – Ванкувер
 4 : 5 ОТ
28.02 04:30
Эдмонтон – Бостон
 2 : 3
28.02 05:00
Колорадо – Вегас
 3 : 0
28.02 06:00
Анахайм – Чикаго
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 59 42
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
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