Кучеров отметил юбилей: он набрал 700 очков в НХЛ!

Скоро Никита может войти в топ-10 россиян по результативности в истории лиги.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка в матче против «Питтсбурга» (3:7) и укрепился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сезона-2022/23. Российский нападающий «Тампы-Бэй» в 59 матчах принял участие в 85 результативных атаках, записав на свой счет 23 гола и 62 голевые передачи. Выше Никиты в бомбардирском рейтинге располагаются только лидеры «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Кучеров стал 14-м российским игроком, которому удалось набрать 700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Почти за 10 лет в лиге форвард «Молний» провел 621 матч, забив 269 голов и сделав 432 передачи. От замыкающего российский топ-10 Алексея Яшина Кучерова сейчас отделяет 80 очков. Из действующих игроков Никита занимает третье место, уступая лишь Александру Овечкину и Евгению Малкину.

Кучеров занимает четвертое место в истории «Тампы» по набранным очкам. Результативнее Никиты выступали только его многолетний партнер по атаке Стивен Стэмкос и герои чемпионского сезона-2003/04 Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье. Любопытно, что в топ-10 «Молний» находятся сразу пять действующих игроков команды — Стэмкос, Кучеров, Виктор Хедман (5-е место), Алекс Киллорн (7-е) и Брэйден Пойнт (8-е).

С 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в НХЛ, результативнее Никиты играли только семь хоккеистов. Причем отставание форварда «Тампы» от Брэда Маршана, Александра Овечкина, Натана Маккиннона и Леона Драйзайтля составляет совсем немного. Лидирует на этом отрезке Коннор Макдэвид, который, придя в лигу позже Кучерова, преодолел уже следующий юбилейный рубеж — 800 очков.