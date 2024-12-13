Кучеров уже дважды сделал то, что не смогли Овечкин и Малкин! Главные цифры после суперматча русского бомбардира
В гостевом матче против «Калгари» (8:3) Никита Кучеров отличился сам и сделал пять результативных передач на партнеров. Российский нападающий «Тампы» уже во второй раз в карьере смог набрать шесть очков — чуть больше года назад от него сильно пострадала «Каролина».
Кроме Никиты отметку в пять баллов из наших игроков преодолевали только двое. В 1990 году Сергей Макаров принял участие в семи голевых атаках, а десять месяцев назад Кирилл Капризов отметился двумя хет-триками — снайперским и ассистентским.
За 11 лет в НХЛ Кучеров семь раз набирал более четырех очков за игру (пять раз по пять, дважды — шесть).
По общему количеству сверхрезультативных матчей лидер «Молний» сравнялся с Александром Могильным и уступает теперь только Евгению Малкину, на счету которого восемь пятиочковых встреч.
Кстати, на четвертое место не так давно поднялся еще один действующий игрок — Артемий Панарин.
В истории «Тампы-Бэй» есть всего четыре матча, в которых ее игрок набирал шесть очков. Первый состоялся в 1992 году и стал триумфом Дуга Кроссмана, три следующих пришлись на последние 13 месяцев. В ноябре прошлого года и декабре нынешнего отличался Кучеров, а в марте 2024-го еще и Брэйден Пойнт.
Никита — один из трех хоккеистов, дважды набравших по шесть очков за последние пять сезонов. Но если два его достижения разделяет год, то конкуренты стреляли кучнее. Мика Зибанежад провел невероятные восемь дней в марте 2021-го, а Тэйдж Томпсон ударно завершил 2022-й. Любопытно, что у суперзвезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля всего по одной суперрезультативной игре, а Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк свои шестерки выбили во встрече с «Ванкувером».
Одна удачная игра позволила Кучерову до минимума сократить семиочковое отставание от Павла Дацюка в списке лучших российских бомбардиров. Сейчас на счету нападающего «Тампы» 917 баллов и уже следующее результативное действие позволит ему подняться на шестое место в истории. Не кажутся далекими и результаты Александра Могильного с Алексеем Ковалевым (нужно набрать чуть больше сотни очков), а вот атака на позиции Сергея Федорова — дело отдаленного будущего.
Если составить таблицу лучших бомбардиров НХЛ с 25 ноября 2013 года, когда Кучеров дебютировал в лиге, то Никита расположится на четвертой строчке с небольшим отставанием от Сидни Кросби и Нэйтана Маккиннона и пропастью по отношению к Коннору Макдэвиду. Притом что карьера канадца началась значительно позже.
В топ-10, кстати, входят еще два российских игрока: Александр Овечкин — восьмой, Артемий Панарин — седьмой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|3 : 8
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|5 : 1