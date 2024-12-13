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«Волшебный игрок». Кучеров набрал 6 очков за один матч: реакция прессы и соцсетей

Форвард «Тампы» Кучеров поднялся на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
Егор Сергеев
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Никита Кучеров набрал 6 очков в матче «Тампа-Бэй» — «Калгари» (8:3) 13 декабря.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Немного неожиданная.

В ночь на 13 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Калгари Флэймз» (8:3). Главным героем и первой звездой встречи стал россиянин Никита Кучеров — он набрал шесть очков (заброшенная шайба и пять ассистов). Благодаря отличному выступлению нападающий рванул с девятого на второе место в гонке бомбардиров НХЛ и поднялся на третью строчку среди лучших ассистентов в истории «Тампы». Что об этом пишут американские СМИ и соцсети?

Форвард &laquo;Тампы&raquo; Никита Кучеров набрал шесть очков в&nbsp;матче c &laquo;Калгари&raquo; (8:3). Космос от Кучерова: он набрал шесть очков в одном матче! Никита уже второй бомбардир НХЛ

NHL: «Просто невероятно»

Никита Кучеров забросил шайбу и отдал пять результативных передач, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Калгари». Шесть очков и пять результативных передач — повторение рекорда «Молний» в одной игре.

«Это делает игру намного проще, особенно если ты выступаешь в атакующей линии, — сказал форвард «Тампы» Брейден Пойнт о Кучерове. — Сегодня вечером он набрал шесть очков... Просто невероятно. Но в это легко поверить, учитывая, что это Куч. У него все получается в этом сезоне, он — большая часть наших побед».

Rotowire: «Одно из лучших выступлений года для любого»

Кучеров забросил шайбу в первом периоде, а в последних двух он добавил еще пять голевых передач. Никита помог Джейку Гюнцелю сделать хет-трик, а кроме него сделал голы Брейдена Пойнта и Энтони Сирелли. Это было одно из лучших выступлений года для любого игрока, и теперь у Кучерова три шайбы и 12 передач за его последние шесть выходов на лед.

Sportsnet: «Волшебный игрок»

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер начал послематчевую пресс-конференцию, смеясь. «Мы говорили о том, кто получит награду лучшего игрока матча, и тут же кто-то сказал: «Гюнтцель сделал хет-трик, отдайте ему должное», — рассказал тренер «Тампы» после победы. — Тогда Гюнтцель сразу же сказал: «Нет, это должен быть Куч, потому что он набрал шесть очков. А мы не знали об этом. Даже я не знал».

Жесткая публика. Парень набирает шесть очков в игре НХЛ, а тренерский штаб даже не замечает этого. Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Вперед, в следующий город.

Это был первый случай за 33 года, когда игрок команды соперника вальсировал в Калгари и набрал больше пяти очков. «Он волшебный игрок, и вам невероятно повезло, если в вашей команде есть хотя бы один такой», — сказал Купер.

HopellessSportsGuy: «То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!»

Эдди Ольчик уже давно выступает в качестве эксперта в НХЛ. Но вот вам кое-что интересное: последним, кто провел игру с шестью очками против «Калгари», был именно Ольчик в составе «Виннипега» в 1991 году. То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!

Реакция соцсетей

@ECloskyWTSP: «Никита Кучеров — игрок мирового уровня. Боже мой. Просто вспомните о таких матчах, когда кто-то скажет, что он не старается».

@BigHeadHockey: «Кучеров сегодня — 5 ассистов, 6 очков. Всего у него 145 очков за 82 игры с начала сезона-2023/24».

@AlexMicheletti: «Никита Кучеров, когда хочет, может быть лучшим игроком в мире. Этот бэк-чек и пас на гол — сумасшествие».

@tpa4dayz: «Просто напоминаю: Кучеров — до сих пор лучший игрок в хоккее».

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Космос от Кучерова: он набрал шесть очков в одном матче! Никита уже второй бомбардир НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
Результаты / календарь
3.12
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18.12
13.12 03:00
Торонто – Анахайм
 3 : 2
13.12 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 3 : 1
13.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 4 : 1
13.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 1 : 2 ОТ
13.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 2 : 9
13.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 5 : 4
13.12 04:00
Виннипег – Вегас
 2 : 3 ОТ
13.12 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 3 : 4
13.12 04:00
Даллас – Нэшвилл
 1 : 4
13.12 04:30
Миннесота – Эдмонтон
 1 : 7
13.12 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 3 : 8
13.12 05:00
Колорадо – Юта
 1 : 4
13.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 4 : 0
13.12 06:00
Сиэтл – Бостон
 5 : 1
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