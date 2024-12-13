«Волшебный игрок». Кучеров набрал 6 очков за один матч: реакция прессы и соцсетей
В ночь на 13 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Калгари Флэймз» (8:3). Главным героем и первой звездой встречи стал россиянин Никита Кучеров — он набрал шесть очков (заброшенная шайба и пять ассистов). Благодаря отличному выступлению нападающий рванул с девятого на второе место в гонке бомбардиров НХЛ и поднялся на третью строчку среди лучших ассистентов в истории «Тампы». Что об этом пишут американские СМИ и соцсети?
NHL: «Просто невероятно»
Никита Кучеров забросил шайбу и отдал пять результативных передач, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Калгари». Шесть очков и пять результативных передач — повторение рекорда «Молний» в одной игре.
«Это делает игру намного проще, особенно если ты выступаешь в атакующей линии, — сказал форвард «Тампы» Брейден Пойнт о Кучерове. — Сегодня вечером он набрал шесть очков... Просто невероятно. Но в это легко поверить, учитывая, что это Куч. У него все получается в этом сезоне, он — большая часть наших побед».
Rotowire: «Одно из лучших выступлений года для любого»
Кучеров забросил шайбу в первом периоде, а в последних двух он добавил еще пять голевых передач. Никита помог Джейку Гюнцелю сделать хет-трик, а кроме него сделал голы Брейдена Пойнта и Энтони Сирелли. Это было одно из лучших выступлений года для любого игрока, и теперь у Кучерова три шайбы и 12 передач за его последние шесть выходов на лед.
Sportsnet: «Волшебный игрок»
Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер начал послематчевую пресс-конференцию, смеясь. «Мы говорили о том, кто получит награду лучшего игрока матча, и тут же кто-то сказал: «Гюнтцель сделал хет-трик, отдайте ему должное», — рассказал тренер «Тампы» после победы. — Тогда Гюнтцель сразу же сказал: «Нет, это должен быть Куч, потому что он набрал шесть очков. А мы не знали об этом. Даже я не знал».
Жесткая публика. Парень набирает шесть очков в игре НХЛ, а тренерский штаб даже не замечает этого. Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Вперед, в следующий город.
Это был первый случай за 33 года, когда игрок команды соперника вальсировал в Калгари и набрал больше пяти очков. «Он волшебный игрок, и вам невероятно повезло, если в вашей команде есть хотя бы один такой», — сказал Купер.
HopellessSportsGuy: «То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!»
Эдди Ольчик уже давно выступает в качестве эксперта в НХЛ. Но вот вам кое-что интересное: последним, кто провел игру с шестью очками против «Калгари», был именно Ольчик в составе «Виннипега» в 1991 году. То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!
Реакция соцсетей
@ECloskyWTSP: «Никита Кучеров — игрок мирового уровня. Боже мой. Просто вспомните о таких матчах, когда кто-то скажет, что он не старается».
@BigHeadHockey: «Кучеров сегодня — 5 ассистов, 6 очков. Всего у него 145 очков за 82 игры с начала сезона-2023/24».
@AlexMicheletti: «Никита Кучеров, когда хочет, может быть лучшим игроком в мире. Этот бэк-чек и пас на гол — сумасшествие».
@tpa4dayz: «Просто напоминаю: Кучеров — до сих пор лучший игрок в хоккее».
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Торонто – Анахайм
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Нью-Джерси – Лос-Анджелес
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Филадельфия – Детройт
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Коламбус – Вашингтон
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Монреаль – Питтсбург
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Сент-Луис – Сан-Хосе
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Миннесота – Эдмонтон
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Калгари – Тампа-Бэй
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Колорадо – Юта
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Ванкувер – Флорида
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Сиэтл – Бостон
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