«Волшебный игрок». Кучеров набрал 6 очков за один матч: реакция прессы и соцсетей

Немного неожиданная.

В ночь на 13 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Калгари Флэймз» (8:3). Главным героем и первой звездой встречи стал россиянин Никита Кучеров — он набрал шесть очков (заброшенная шайба и пять ассистов). Благодаря отличному выступлению нападающий рванул с девятого на второе место в гонке бомбардиров НХЛ и поднялся на третью строчку среди лучших ассистентов в истории «Тампы». Что об этом пишут американские СМИ и соцсети?

NHL : «Просто невероятно»

Никита Кучеров забросил шайбу и отдал пять результативных передач, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Калгари». Шесть очков и пять результативных передач — повторение рекорда «Молний» в одной игре.

«Это делает игру намного проще, особенно если ты выступаешь в атакующей линии, — сказал форвард «Тампы» Брейден Пойнт о Кучерове. — Сегодня вечером он набрал шесть очков... Просто невероятно. Но в это легко поверить, учитывая, что это Куч. У него все получается в этом сезоне, он — большая часть наших побед».

Rotowire : «Одно из лучших выступлений года для любого»

Кучеров забросил шайбу в первом периоде, а в последних двух он добавил еще пять голевых передач. Никита помог Джейку Гюнцелю сделать хет-трик, а кроме него сделал голы Брейдена Пойнта и Энтони Сирелли. Это было одно из лучших выступлений года для любого игрока, и теперь у Кучерова три шайбы и 12 передач за его последние шесть выходов на лед.

Sportsnet : «Волшебный игрок»

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер начал послематчевую пресс-конференцию, смеясь. «Мы говорили о том, кто получит награду лучшего игрока матча, и тут же кто-то сказал: «Гюнтцель сделал хет-трик, отдайте ему должное», — рассказал тренер «Тампы» после победы. — Тогда Гюнтцель сразу же сказал: «Нет, это должен быть Куч, потому что он набрал шесть очков. А мы не знали об этом. Даже я не знал».

Жесткая публика. Парень набирает шесть очков в игре НХЛ, а тренерский штаб даже не замечает этого. Такова жизнь действующего обладателя «Арт Росс Трофи», который даже не отметил свой новый рекорд по очкам послематчевым интервью. Вперед, в следующий город.

Это был первый случай за 33 года, когда игрок команды соперника вальсировал в Калгари и набрал больше пяти очков. «Он волшебный игрок, и вам невероятно повезло, если в вашей команде есть хотя бы один такой», — сказал Купер.

HopellessSportsGuy : «То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!»

Эдди Ольчик уже давно выступает в качестве эксперта в НХЛ. Но вот вам кое-что интересное: последним, кто провел игру с шестью очками против «Калгари», был именно Ольчик в составе «Виннипега» в 1991 году. То, что сделал Кучеров, готовилось 33 года!

Реакция соцсетей

@ECloskyWTSP: «Никита Кучеров — игрок мирового уровня. Боже мой. Просто вспомните о таких матчах, когда кто-то скажет, что он не старается».

@BigHeadHockey: «Кучеров сегодня — 5 ассистов, 6 очков. Всего у него 145 очков за 82 игры с начала сезона-2023/24».

@AlexMicheletti: «Никита Кучеров, когда хочет, может быть лучшим игроком в мире. Этот бэк-чек и пас на гол — сумасшествие».

@tpa4dayz: «Просто напоминаю: Кучеров — до сих пор лучший игрок в хоккее».