Невероятная игра Кучерова: забил супергол и догнал русскую легенду!

Никита продолжает гонку за Макдэвидом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Форсберг — 7 (бол., Экхольм, Пярссинен), 1:50 — 1:0. Кучеров — 10 (бол., Пойнт, Сергачев), 24:25 — 1:1. Нидеррайтер — 9, 45:04 — 2:1. Киллорн — 6 (Коул, Кучеров), 56:39 — 2:2. Стэмкос — 10 (бол., Кучеров, Пойнт), 62:36 — 2:3.

Вратари: Сарос — Василевский.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 32 (12+8+11+1) — 39 (18+12+6+3).

Наши: — - Кучеров (23.36/6/+1), Наместников (10.50/0/0), Сергачев (25.51/1/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17444 зрителя.

«Нэшвилл» в последние годы стал крайне неудобным соперником для «Тампы» и сегодня вновь подтвердил это на деле. «Молниям» дважды по ходу встречи приходилось отыгрываться, при этом победная шайба была заброшена только в овертайме. Определяющим фактором в матче стала игра в неравных составах, а одним из главных героев уже привычно оказался Никита Кучеров.

Нападающий поучаствовал во всех голах своей команды и отметился шикарной шайбой. Он эффектно на скорости вошел в зону соперника и разобрался с четырьмя игроками «Предаторз». Сейчас на счету Кучерова 28 (10+18) баллов в 18 играх, и он продолжает гонку на звание лучшего бомбардира чемпионата. Кроме того, Никита догнал Игоря Ларионова по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян (по 644) и делит с ним 14-е место.

Матч вполне мог дойти до серии буллитов, но «Нэшвилл» допустил в овертайме непозволительную ошибку. Маттиас Экхольм не по правилам сыграл против Стивена Стэмкоса, и всего через 14 секунд канадец реализовал большинство. Для него это десятая шайба в текущем сезоне, и после неудачной серии он забивает уже в третьей игре подряд. «Тампа» после блеклого старта раскачивается и потихоньку становится похожей на себя.

Бучневич в огне

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Голы: Аччиари — 3 (Фолк, Шенн), 12:44 — 1:0. Бучневич — 3 (Томас), 16:07 — 2:0. Бучневич — 4 (Томас, Кайру), 21:02 — 3:0. Шенн — 5 (Бучневич), 24:52 — 4:0. Фаулер — 1 (бол., Хенрик), 26:43 — 4:1. Крюг — 4 (бол., Кайру, Бучневич), 28:44 — 5:1. Хенрик — 6 (бол., Фаулер, Мактавиш), 48:41 — 5:2. Томас — 4 (Кайру, Бучневич), 55:28 — 6:2.

Вратари: Биннингтон — Гибсон (Столарз, 40:00).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 34 (16+13+5) — 32 (5+14+13).

Наши: Александров (10.13/0/0), Барбашев (16.45/1/+1), Бучневич (19.53/3/+4), Торопченко (10.13/1/0) — Куликов (18.18/6/-1).

Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Сент-Луис» выиграл шестой матч подряд после серии из восьми поражений. Еще недавно казалось, что перед Крэйгом Беруби маячит угроза отставки, но главный тренер команды нашел способ взбодрить коллектив. Сегодня «блюзмены» уверенно разобрались с еле дышащим «Анахаймом». В составе хозяев из-за болезни отсутствовал Владимир Тарасенко, но Павел Бучневич даже без своего партнера устроил сопернику горячий прием.

Форвард набрал в матче 2+2 и во второй раз за карьеру в НХЛ выбил четыре балла за игру. При этом два своих гола россиянин забил в равных составах. Шансов на хет-трик было достаточно, но немного не хватило везения. «Партнеры делали все для меня. Я должен был забивать четыре-пять голов. Мы с ребятами много разговариваем на скамейке, шутим и стараемся просто получать удовольствие от хоккея. Сегодня у нас почти все получалось, но, Влади, поправляйся скорее!» — сказал после матча Павел.

Алексей Торопченко заменил в матче Тарасенко, но из россиян никто, кроме Бучневича, очков не набрал. «Блюз» начинают играть все лучше, и в ближайших играх против «Анахайма» и «Баффало» можно попробовать продлить свою победную серию. Если кто-то уже успел похоронить «Сент-Луис», то это было преждевременно.