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27 января, 09:15

Кучеров выдал суперматч! Поучаствовал в трех голах, а его команда обыграла лидера

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports

«Тампа» переиграла «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.
Вратари: Василевский — Ульмарк.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).
Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.
27 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

«Бостон» в нынешнем сезоне продолжает удивлять. «Мишки» быстрее всех в истории НХЛ набрали 80 очков и по-прежнему могут заставить понервничать абсолютно любого соперника. Однако напугать чем-либо «Тампу» крайне трудно, к тому же дома «Лайтнинг» не проигрывают уже 11 матчей подряд. Сегодня, несмотря на все трудности, «молнии» продлили эту серию и сумели обыграть мощный «Бостон».

Одним из главных героев встречи стал Никита Кучеров, который не только поучаствовал во всех трех голах своей команды, но и первым в сезоне отдал 50 передач. На пятки по этому показателю ему наступают Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (по 49), но пока с 51 пасом Никита — лучший ассистент в лиге. Эта отметка покорилась Кучерову в четвертый раз за карьеру, и он вполне может побить русский рекорд по передачам за сезон, который сам установил три года назад (87).

Сидни Кросби (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Овечкин (справа). Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл самого принципиального соперника

Вообще в игре с «Бостоном» Кучеров отметился голом, но его мощный результативный бросок по воротам Линуса Ульмарка в итоге записали на Брэйдена Поинта. Судя по всему, шайба зацепила канадского форварда, хотя рассмотреть это на видео крайне непросто. В любом случае Никита в полном порядке и стал третьей звездой матча, уступив Андрею Василевскому и Виктору Хедману.

Василевскому пришлось сегодня изрядно попотеть, чтобы остановить агрессивную атаку «Бостона». Андрей отразил 37 бросков из 39 и сделал это в своей юбилейной 400-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ. Команда не могла подвести своего партнера, и за семь минут до окончания третьего периода Хедман забросил решающую шайбу. Для «Бостона» это лишь второе поражение в последних 12 матчах.

Жара в Миннесоте

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кэйтс — 7 (Ристолайнен), 5:14 — 0:1. Болди — 15 (Фолиньо, Сперджен), 23:39 — 1:1. Болди — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 44:48 — 2:1. Деанджело — 8 (Хэйс, Проворов), 58:32 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Эддисон, Болди), 62:08 — 3:2.
Вратари: Флери — Харт.
Штраф: 28 — 28.
Броски: 23 (7+9+5+2) — 30 (10+11+8+1).
Наши: Капризов (22.19/3/+1) — Проворов (25.12/0/0).
27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 177 зрителей.

Команда Кирилла Капризова прервала свою неудачную серию из трех проигрышей и обыграла дома «Филадельфию». Хозяевам пришлось изрядно помучиться с «летчиками», которые были не готовы уступать даже сантиметр льда. Соперники не щадили друг друга и на двоих заработали 56 минут штрафа. Уже в первом периоде болельщики увидели три мощные драки, которые зарядили игроков до предела.

«Миннесота» была близка к тому, чтобы победить в основное время, но парни Джона Тортореллы не привыкли сдаваться. «Филадельфия» сняла вратаря и за полторы минуты до финальной сирены сумела сравнять счет. В голе Тони Деанжело поучаствовал Иван Проворов, который записал на свой счет 16-ю передачу в текущем сезоне. Однако в овертайме «дикари» все-таки вырвали долгожданную победу, а решающий бросок нанес Матс Цуккарелло, сотворивший гол-красавец.

Кирилл Капризов был сегодня не так заметен, но все равно не ушел со льда без набранного балла. Форвард помог отличиться в большинстве Мэтту Болди, и теперь у россиянина 58 (27+31) очков в 47 матчах сезона. Дальше его команда примет у себя дома крепкий «Баффало».

Иван Проворов
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 31 17 70
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 51 24 27 53
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 49 15 34 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 50 30 20 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 51 23 28 52
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 48 22 26 47
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Колорадо 48 27 21 57
4 Миннесота 47 26 21 56
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 51 28 23 62
2 Сиэтл 48 28 20 61
3 Вегас 50 29 21 61
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 50 14 36 39
8 Анахайм 49 15 34 35
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Флорида – Бостон
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Виннипег – Филадельфия
 - : -
29.01 03:00
Оттава – Монреаль
 - : -
29.01 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 - : -
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 03:30
Айлендерс – Вегас
 - : -
29.01 05:00
Миннесота – Баффало
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29.01 06:00
Анахайм – Аризона
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Сиэтл – Коламбус
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 89
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 37
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 20 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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