Кучеров выдал суперматч! Поучаствовал в трех голах, а его команда обыграла лидера
«Тампа» переиграла «Бостон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.
Вратари: Василевский — Ульмарк.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).
Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.
27 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
«Бостон» в нынешнем сезоне продолжает удивлять. «Мишки» быстрее всех в истории НХЛ набрали 80 очков и по-прежнему могут заставить понервничать абсолютно любого соперника. Однако напугать чем-либо «Тампу» крайне трудно, к тому же дома «Лайтнинг» не проигрывают уже 11 матчей подряд. Сегодня, несмотря на все трудности, «молнии» продлили эту серию и сумели обыграть мощный «Бостон».
Одним из главных героев встречи стал Никита Кучеров, который не только поучаствовал во всех трех голах своей команды, но и первым в сезоне отдал 50 передач. На пятки по этому показателю ему наступают Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (по 49), но пока с 51 пасом Никита — лучший ассистент в лиге. Эта отметка покорилась Кучерову в четвертый раз за карьеру, и он вполне может побить русский рекорд по передачам за сезон, который сам установил три года назад (87).
Вообще в игре с «Бостоном» Кучеров отметился голом, но его мощный результативный бросок по воротам Линуса Ульмарка в итоге записали на Брэйдена Поинта. Судя по всему, шайба зацепила канадского форварда, хотя рассмотреть это на видео крайне непросто. В любом случае Никита в полном порядке и стал третьей звездой матча, уступив Андрею Василевскому и Виктору Хедману.
Василевскому пришлось сегодня изрядно попотеть, чтобы остановить агрессивную атаку «Бостона». Андрей отразил 37 бросков из 39 и сделал это в своей юбилейной 400-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ. Команда не могла подвести своего партнера, и за семь минут до окончания третьего периода Хедман забросил решающую шайбу. Для «Бостона» это лишь второе поражение в последних 12 матчах.
Жара в Миннесоте
«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кэйтс — 7 (Ристолайнен), 5:14 — 0:1. Болди — 15 (Фолиньо, Сперджен), 23:39 — 1:1. Болди — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 44:48 — 2:1. Деанджело — 8 (Хэйс, Проворов), 58:32 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Эддисон, Болди), 62:08 — 3:2.
Вратари: Флери — Харт.
Штраф: 28 — 28.
Броски: 23 (7+9+5+2) — 30 (10+11+8+1).
Наши: Капризов (22.19/3/+1) — Проворов (25.12/0/0).
27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 177 зрителей.
Команда Кирилла Капризова прервала свою неудачную серию из трех проигрышей и обыграла дома «Филадельфию». Хозяевам пришлось изрядно помучиться с «летчиками», которые были не готовы уступать даже сантиметр льда. Соперники не щадили друг друга и на двоих заработали 56 минут штрафа. Уже в первом периоде болельщики увидели три мощные драки, которые зарядили игроков до предела.
«Миннесота» была близка к тому, чтобы победить в основное время, но парни Джона Тортореллы не привыкли сдаваться. «Филадельфия» сняла вратаря и за полторы минуты до финальной сирены сумела сравнять счет. В голе Тони Деанжело поучаствовал Иван Проворов, который записал на свой счет 16-ю передачу в текущем сезоне. Однако в овертайме «дикари» все-таки вырвали долгожданную победу, а решающий бросок нанес Матс Цуккарелло, сотворивший гол-красавец.
Кирилл Капризов был сегодня не так заметен, но все равно не ушел со льда без набранного балла. Форвард помог отличиться в большинстве Мэтту Болди, и теперь у россиянина 58 (27+31) очков в 47 матчах сезона. Дальше его команда примет у себя дома крепкий «Баффало».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|31
|17
|70
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|51
|24
|27
|53
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|49
|15
|34
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|50
|30
|20
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|51
|23
|28
|52
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|48
|22
|26
|47
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|4
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|51
|28
|23
|62
|2
|Сиэтл
|48
|28
|20
|61
|3
|Вегас
|50
|29
|21
|61
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|39
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|29.01
|02:00
|
Флорида – Бостон
|- : -
|29.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|29.01
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|- : -
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|- : -
|29.01
|05:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|29.01
|06:00
|
Анахайм – Аризона
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Коламбус
|- : -
|29.01
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|20
|2.24
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26