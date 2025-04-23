«Не знаю, есть ли у нас секретное оружие». Кучеров и Василевский против Бобровского в серии соседей

«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025.

Соседи по штату Флорида снова сошлись в плей-офф и вторую весну подряд играют в четвертьфинале Восточной конференции. В этой паре видят одного из фаворитов Кубка Стэнли — и дело не только в результатах команд в последних сезонах. Сначала «Лайтнинг» собрали подряд два чемпионства и три выхода в финал, затем «Пантерз» дважды дошли до решающей серии и впервые в истории стали чемпионами в прошлом году.

В первом матче серии «Флорида» победила «Тампу» на ее льду — 6:2. Андрей Василевский провел худший матч в плей-офф, Никита Кучеров ограничился одной передачей, тогда как Сергей Бобровский провел солидную игру, а первой звездой вечера стал пропустивший почти два месяца Мэттью Ткачак.

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«Особенное время года, каждая игра вызывает трепет»

«Тампа» опередила «Флориду» в Атлантическом дивизионе, на финише регулярного чемпионата обыграла принципиального соперника и сохраняла хороший ход. Команда Джона Купера опирается на форму своих лидеров, в том числе Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Вратарь вернулся на топ-уровень после прошлогодних проблем, форвард во второй раз подряд и в третий в карьере стал лучшим бомбардиром лиги.

Кучеров почти весь сезон избегал общения с журналистами, даже после ярких матчей и значимых достижений. Когда Никита выходил к репортерам, нередко получались не самые продуктивные встречи. Перед стартом плей-офф россиянин ответил на несколько вопросов в день первой тренировки после двух выходных. Перед камерами с диктофонами форвард выглядел довольно расслабленно.

«Надеюсь, [готовы к плей-офф] на сто процентов. У нас была пара выходных, теперь вернулись к работе. Думаю, все готовы и в предвкушении завтрашней первой игры», — сказал Кучеров.

Никита оценил значение паузы в такой точке сезона перед его самым важным отрезком: «Полагаю, отдых всегда важен. В любое время, когда есть выходной, знаете, проводите его с семьей, детьми, это тоже важно. Знаете, мы отдохнули — и вперед».

В «Тампе» есть те, кто добивался большого успеха в плей-офф, появилось немало новых хоккеистов, кто не имеет такого опыта и не забирался далеко с этим клубом. Как всей команде настроиться на кубковый поход — отдельный вопрос.

«Я не знаю. Полагаю, просто выходить и получать удовольствие. Это особенное время года, каждая игра вызывает трепет. Всегда весело быть в плей-офф. Не знаю, можно ли что-то сказать парням, которые долго не играли в плей-офф, не знаю, что говорить. Просто — быть готовыми и наслаждаться моментом», — сказал Кучеров.

В конце разговора плеймейкера также спросили: «Лайтнинг» много экспериментировали в большинстве и искали удачные решения, будет ли против «Пантерз» преимуществом какое-то секретное оружие с возможностью переключиться с неработающего варианта? Россиянин в этот момент стал широко улыбаться.

«Я не знаю, есть ли у нас секретное оружие, но мы, знаете, просто пробуем разные вещи и смотрим, что работает, а что — нет. Самая главная вещь для нас — это реализация, как считаю. Если будем делать это, будем добиваться успеха. В то же время нужна удача и, знаете, несколько забитых голов», — сказал Никита.

В стартовом матче серии спецбригада «Тампы» довела дело до реализации при первом удалении у «Флориды». Кучеров в очередном розыгрыше мощно бросил по воротам Бобровского, Джейк Гюнцель сыграл на добивании и сравнял счет. Никита сохранил контроль над шайбой у борта в чужой зоне при втором голе, когда партнеры вывели на завершение Брэйдена Пойнта. Но между этим «Лайтнинг» отпустили «Пантерз» в отрыв, а Василевский за весь вечер пропустил 6 голов при 16 бросках.

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«Это пока один матч, будет конкурентное противостояние»

«Флорида» пропустила «Тампу» к более высокому «посеву» на финише регулярного чемпионата, провела мощные сделки перед дедлайном и просела по результатам на фоне большого числа травм. Команда Пола Мориса дождалась возвращения лидеров к плей-офф, в состав вернулись в том числе Мэттью Ткачак и Дмитрий Куликов. Американский форвард из-за травмы пропустил 25 матчей после февральского Турнира четырех наций, российский защитник отсутствовал четыре недели с середины марта и успел провести две игры в конце регулярки.

«Пантерз» показали высокую реализацию в каждом периоде: два гола при шести бросках в первом, три при семи — во втором, еще один при трех — в третьем. Сначала Сэм Беннет здорово сыграл по летящей шайбе при набросе Маки Самоскевича, а Сэм Райнхарт — на подправлении при броске Куликова. Затем штаб «Лайтнинг» неудачно взял тренерский запрос при голе с добиванием на пятачке защитника Нэйта Шмидта, после чего Ткачак оформил дубль в большинстве и позже при третьей реализации численного преимущества ассистировал тому же Шмидту. Капитан «Флориды» Александр Барков отметился двумя передачами.

Сергей Бобровский отразил 20 бросков и в том числе справился с 17 из 18 попыток «Тампы» в формате «пять на пять». Россиянин прошел Пекку Ринне и поднялся на пятое место по победам в плей-офф среди голкиперов из-за пределов Северной Америки — 46 против 45. Выше только Туукка Раск (57), Хенрик Лундквист (61), Доминик Гашек (65) и Василевский (66).

«Мы провели хорошую игру. Вся команда сыграла великолепно. Парни выкладывались, усердно отрабатывали, были очень сосредоточены, так что для нас это важно», — сказал Бобровский.

Сергей оценил значение первой победы и предложил перейти ко второму матчу: «Это хоккей в плей-офф, каждый должен выкладываться по полной. У соперника тоже хорошая команда, очень хорошая атака. Это будет конкурентное противостояние. Это пока одна игра. Мы довольны этим результатом и готовимся к следующей встрече».

Продолжение серии «Тампы» и «Флориды» — в ночь на пятницу, 25 апреля (по московскому времени).