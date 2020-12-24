Травма Кучерова может стать аферой года. Пропуск сезона русской звездой поможет его клубу решить финансовые проблемы

Загадочная травма Никиты Кучерова рождает версии теории заговора «Тампы».

История с операцией Никиты Кучерова тянет на аферу года. Нападающий «Тампы» отдыхал и расслаблялся, празднуя победу в Кубке Стэнли на полную катушку. Этот праздник он заслужил потом и кровью. В то же время Кучерова все знают как большого профессионала, четко разделяющего работу и развлечения за пределами льда. Игрок всегда пашет в межсезонье на полную катушку. В данной связи новость о том, что он из-за операции на бедре пропустит весь регулярный чемпионат, была воспринята почти как вселенская катастрофа. Ничто не предвещало такого развития событий. Кучеров несколько дней назад выложил в свой инстаграм редкую фотографию из семейной жизни во время прогулки с ребенком по солнечной Флориде. Казалось, лучше и не бывает.

Только в последний момент, когда настала полная ясность с проведением нового сезона, выяснилось, что игроку требуется хирургическое вмешательство. Врачи-вредители все-таки существуют и в Америке. Одни лидеру «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко операцию на плече неудачно сделали. Другие с диагнозом Кучерову якобы промахнулись. Хотя, например, один из лидеров «Далласа» Тайлер Сегин перенес операцию на травмированном бедре почти сразу же после окончания плей-офф. Будем ли мы сейчас верить джентльменам из «Тампы» на слово?

GM Julien BriseBois on Nikita Kucherov during today's availability: «Unfortunately, [he] has a hip injury that will require surgery... that means he will not be available to play this upcoming regular season.» — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 23, 2020

Допускаю, что у Кучерова появились реальные проблемы со здоровьем. Альтернатива между консервативным и хирургическим методами лечения существует всегда. Однако людям, хотя бы чуть-чуть работающим своей головой, купиться на запущенное клубом объяснение произошедшему сложно.

Уж очень своевременно отправляется россиянин в долгосрочный список травмированных. Вроде бы Кучеров пропустит весь регулярный чемпионат, а это значит, что 9,5 миллиона не идут под потолок. Одно ловкое движение — и у «Тампы» освободились деньги. Защитников Эрика Чернака (8,85 миллиона на 3 года) с Яном Руттой (2,6 на 2) клуб продлил несколько дней назад. С другим ограниченно свободным агентом — нападающим Энтони Чирелли менеджмент почти нашел общий язык. Как говорил мой бывший начальник, генеральный менеджер Жюльен Брисбуа «проявил смекалку». До этого момента освободить место в платежке у него не очень-то получалось. Ему и сейчас надо сделать еще как минимум один ход, чтобы не вылезти за верхнюю границу после неотвратимого подписания Сирелли. Но сейчас Брисбуа дышится в разы свободнее, чем пару недель назад, несмотря на выбывшего из строя лидера.

«Тампа» без Кучерова, но со здоровым Стэмкосом способна хорошо выступить в не самом убийственном Центральном дивизионе и без нервов выйти в плей-офф. Костяк команды остался прежним — Андрей Василевский, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт живы-здоровы. Это звезды одного порядка с Кучеровым. Глубина состава хуже тоже не стала. Отчаиваться руководству и болельщикам точно не приходится. Свежий Кучеров вернется к кубковым матчам и сделает «Тампу» фаворитом.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Через год в НХЛ вступает «Сиэтл», который может на драфте расширения забрать у «Лайтнинг» дорогого игрока типа Райана Макдоны, Яни Гурда или Тайлера Джонсона. После массового внедрения вакцины от коронавируса должны вернуться на трибуны зрители, что улучшит доходную часть клубов. Это, например, поможет некоторым из них уйти от вынужденной экономии на зарплатах игроков. Согласно последнему рейтингу Forbes, в минувшем сезоне лишь чуть больше половины клубов получили операционную прибыль и только семь из них не потеряли в своей капитализации. Логично, что далеко не все стремятся сейчас тратить по максимуму. Ближайшим летом ситуация должна улучшиться — и для бизнеса, и для спорта. Руководство «Тампы» получит больше пространства для маневра и наверняка снова выкрутится.

Соперникам снова останется лишь завидовать и втихаря рассуждать о том, как люди из «Лайтнинг» давно продали душу дьяволу, с тех пор каждый раз решая почти невыполнимые задачи.