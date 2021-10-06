Гусев так и не получил контракт от «Торонто». Ждем его в КХЛ?

Российский нападающий не смог пробиться в состав — просмотр завершен.

Российский форвард Никита Гусев продолжает всеми силами цепляться за возможность остаться в Северной Америке и снова сталкивается с неудачей. Перед самым открытием тренировочных лагерей Гусев отправился на просмотровый контракт в «Торонто», однако его шансы полноценно пробиться в состав «листьев» изначально выглядели небольшими. В выставочных матчах Никита отметился двумя результативными передачами, но так и не впечатлил своей игрой тренерский штаб и даже болельщиков.

The following players have been assigned to the Toronto Marlies (AHL):



F Semyon Der-Arguchintsev

D Mac Hollowell

G Erik K?llgren

D Kristi?ns Rub?ns



Nikita Gusev has been released from his PTO. — Leafs PR (@LeafsPR) October 6, 2021

Канадский клуб действительно искал на рынке крайнего форварда за невысокую цену, но судя по комментариям в твиттере, фанаты «Мэйпл Лифс» совершенно не огорчены произошедшим. «Гусев — очень посредственный игрок и совершенно не заслуживал контракта», «Наконец-то этот парень будет бесполезным в другом месте, например, в КХЛ», «Наш фарм-клуб в АХЛ потерял отличного игрока» — примерно такими сообщениями пестрит ветка с новостью о Гусеве. Сегодня Никита провел неплохой матч против «Монреаля», вышел в третьем звене и при розыгрыше большинства помог отличиться Нику Ричи, но все равно вынужден дальше искать работу.

На днях комментатор и гендиректор Главного спортивного агентства Сергей Федотов во время стрима у Александра Ткачева рассказал интересные подробности: «У Гусева были некоторые проблемы с американской визой, но имелась канадская. Именно поэтому агент сказал ему прилететь в Канаду, пока будут решаться визовые вопросы. Изначально варианта с переходом в «Торонто» у Гусева не было, но клуб, узнав, что хоккеист находится в их стране, решил предложить ему пробное соглашение. Я знаю список клубов НХЛ, которые хотели бы подписать Никиту. Не стану их называть, но все они находятся на территории США».

По словам нападающего, в его ситуации деньги сейчас не играют никакой роли. Казалось, талантливый форвард уже получил свой последний шанс в НХЛ еще во «Флориде», но сам игрок не теряет надежду. Времени остается все меньше, а в России Никиту уже ждут с широкими объятиями. Недавно первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг высказался касательно возможного возвращения Гусева в КХЛ: «Примерно 20 октября мы поймем, подпишет ли Гусев полноценный контракт в НХЛ или же вернется в Россию. Уважаем любое решение Никиты. Он много сделал для нас, набрал четыре очка в финале Олимпиады».

Похвально, что Гусев не опускает руки и изо всех сил бьется за мечту. Небольшие шансы подписаться с условным «Детройтом» еще есть, однако стоит быть реалистами. Уже меньше чем через неделю стартует регулярный чемпионат, а форвард по-прежнему находится в положении неопределенности. Не каждый тренер в НХЛ будет гореть желанием видеть у себя игрока, толком не зная его физических кондиций, да еще с не самым удачным опытом в Северной Америке. Уже скоро ситуация с Гусевым должна каким-то образом разрешиться, ведь вариантов ее развития не очень много.