Не раскрылся в СКА и «Спартаке», но уже забивает в НХЛ. Юный русский талант пробивается в «Виннипег»
Новый русский в «Виннипеге»
«Виннипег» не считается привлекательным клубом среди россиян. За новую историю с 2011 года через франшизу прошли лишь шесть наших соотечественников, не считая вратаря Михаила Бердина и защитника Богдана Киселевича, которые так и не дебютировали за «Джетс» в НХЛ. Только один игрок — ныне безработный Александр Бурмистров — провел за «Виннипег» больше 200 матчей. Сейчас в основе команды Скотта Арниеля закрепился Владислав Наместников, а в последнем матче дебютировал еще один россиянин — Никита Чибриков. Уроженец Москвы поучаствовал в разгроме «Бостона» и набрал 2 (1+1) очка.
Чибриков играет в системе «Виннипега» второй сезон и в прошлом чемпионате уже привлекался к основе. Никита провел за «Джетс» один матч и отметился голом. Дебют в нынешнем сезоне также получился результативным. Второй матч в НХЛ — вторая заброшенная шайба. Пока Чибриков не уходил со льда за «Виннипег» без голов. Свой шанс в основе команды Арниеля заслужил результативной игрой за фарм-клуб. Никита — лидер «Манитобы» по очкам. На матч с «Бостоном» Чибрикова заявили в тройке с Наместниковым и Перфетти.
— Это отличные ребята. Влад знает русский язык, мне будет немного легче. Перфетти — очень умный игрок, я думаю, с ними очень легко найти общий язык. Просто надо играть правильно, быть готовым и быстрее принимать решения, — говорил Чибриков перед матчем с «Брюинз».
Журналисты, плотно освещающие матчи «Виннипега» и погруженные в околоклубные процессы, довольны игрой Никиты против «Бостона». Они отмечали характер и стойкость игрока, умение обращаться с шайбой и готовность вести борьбу в углах и на пятаке. Дебют в нынешнем сезоне можно занести в актив. Команда крупно победила, Чибриков поучаствовал в двух шайбах. Россиянин сделал хороший задел, чтобы избежать обратной командировки в фарм-клуб.
Перспективы экс-спартаковца в НХЛ
«Виннипег» идет в лидерах Западной конференции. Заходить в основу таких клубов из АХЛ непросто по умолчанию. Тренерам незачем менять то, что работает и приносит результат. Длинные победные серии говорили сами за себя. Ни один клуб в истории НХЛ не побеждал 15 раз в первых 16 играх сезона. Однако после травмы Николая Элерса «Джетс» пришлось вызывать нападающих из фарм-клуба. Датчанин не играет с 30 ноября, и Арниел сначала завел в основу 20-летнего Брэда Ламберта. Молодой финн себя не проявил: не набрал очков за четыре матча и ушел в минус по полезности.
Чибриков постепенно осваивается в североамериканском хоккее. Со взрослым уровнем Никита познакомился еще в России. Обмен в «Спартак» (тот самый, когда СКА получил Александра Никишина, отдав 9 игроков) позволил чаще играть в КХЛ, но выделяли нападающему скромные 7 минут. Что в СКА, что в системе красно-белых талант одного из сильнейших вингеров 2003 года и капитана сборной России на ЮЧМ не раскрыли. Недоверие в «Спартаке» спровоцировало отъезд Чибрикова за океан. «Джетс» выбрали россиянина на драфте-2021 под 50-м пиком и очень ждали его в своей системе.
Ничего удивительного, что Никита весь прошлый сезон, кроме одного матча в самой концовке, провел за «Манитобу». Конкуренция в «Виннипеге» серьезная. Что год назад Рику Боунессу, что сейчас Арниелу надо решать турнирные задачи. Ввод в основу проспектов — приятный бонус, за который руководство похвалит тренера, если хоккеист на дешевом контракте новичка встроится в основу и будет приносить пользу. Однако Чибрикова не назовешь форвардом, готовым здесь и сейчас подвинуть кого-то из топ-9 «Джетс». Никиту можно использовать и в четвертом звене, но, кажется, Арниел с помощниками понимают, что такая работа россиянину не совсем по духу.
Москвичу остается только запастись терпением и ждать своего шанса. В моменте Чибриков уже уделал Ламберта, которого первым перевели в основу из АХЛ, но затем выписали обратный билет в «Манитобу». За океаном Никита окреп физически. Пожалуй, именно этот компонент вызывал опасения относительно будущего форварда в НХЛ. Этим и полезно время в фарм-клубе: тренеры развивают игроков и готовят их к повышению в сильнейшую лигу. Чибриков показывает, что не зря шел в лидерах «Манитобы» по очкам в прошлом сезоне и остается лучшим бомбардиром команды сейчас. Парень медленно движется к перманентному месту в «Джетс».
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|Нью-Джерси
|31
|18
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|Каролина
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|18
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|37
|4
|Рейнджерс
|28
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|13
|31
|5
|Филадельфия
|29
|13
|16
|30
|6
|Айлендерс
|30
|11
|19
|29
|7
|Питтсбург
|30
|12
|18
|28
|8
|Коламбус
|28
|12
|16
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|36
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
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|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|19
|9
|42
|2
|Виннипег
|30
|21
|9
|42
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|29
|7
|22
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
|Эдмонтон
|28
|16
|12
|34
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|27
|10
|17
|24
|12.12
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|12.12
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