Российский хоккеист чуть не погиб в аварии, не хотел бежать в НХЛ, но стал звездой

«Я только что видел лучшего пятнадцатилетнего игрока в своей жизни. И я вам это говорю как человек, который наблюдал за юным Уэйном Гретцки. Этот Козлов просто великолепен». В конце 80-х генменеджер «Детройта» Джим Девеллано не скупился на похвалу в адрес форварда из Воскресенска. Уже в июне 1990-го Козлов вошел в историю НХЛ. «Ред Уингз» выбрали его в третьем раунде драфта под 45-номером, и Вячеслав стал самым высоко задрафтованным игроком из СССР. В его потенциале не ошиблись. За 1182 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Козлов набрал 853 (356+497) очка и сейчас входит в десятку (8-е место) лучших российских бомбардиров лиги.

Хоккейная династия

Воскресенская хоккейная школа вырастила немало профессиональных спортсменов, обладателей Кубкa Стэнли и олимпийских чемпионов. Без преувеличения можно сказать, что Козлов — представитель настоящей хоккейной династии, которая берет начало с его отца Анатолия. Козлов-старший может гордиться не только своим сыном, завоевавшим немало трофеев, но и внуком Владиславом Наместниковым, который провел в НХЛ уже более 500 матчей. В подмосковном городке с населением чуть больше 90 тысяч человек в одном из первых в Советском Союзе появилась собственная команда «Химик». Именно там и началась богатая карьера Вячеслава.

«В моем родном Воскресенске у молодежи раньше был интересный выбор: она могла играть в хоккей или идти на химзавод. Дедушка приложил массу усилий для того, чтобы я полюбил эту игру, а отец продолжил в том же духе. Как я мог в таких условиях не стать хоккеистом?» — говорил однажды Козлов. Когда «Детройт» положил глаз на талантливого форварда, он был ростом всего 177 сантиметров и едва весил 77 килограммов. Тем не менее скромные габариты не мешали Вячеславу прокладывать дорогу в хоккей. Он постоянно работал на тренировках над всеми игровыми аспектами и параллельно набирал мышечную массу. В ЦСКА были довольны тем, что вновь заполучили в свои ряды талантливого и перспективного игрока, однако его пребывание в московском клубе получилось недолгосрочным и едва не закончилось трагедией.

Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов в матче за «Детройт». Александр Вильф

Уже задрафтованный «Детройтом», 19-летний новичок ЦСКА, только перешедший из «Химика», в октябре 1991-го попал в тяжелейшую автокатастрофу. Генеральный менеджер клуба Валерий Гущин рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу», что, оказавшись в палате, не узнал хоккеиста: все его лицо было в трубках. Лишь мама Вячеслава показала ему, который из шестерых — Слава. Козлов с трудом боролся за жизнь, и про его карьеру хоккеиста в те дни думали уже немногие. Форвард пролежал четыре часа в коме, но выжил, чего не скажешь о его попутчике и партнере по команде Кирилле Тарасове. Оба парня вылетели через лобовое стекло. Тарасов был защитником с большим потенциалом. Он сломал шею и скончался на месте, а Козлов каким-то чудом выкарабкался.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Детройт» не отвернулся от игрока. «Я очень благодарен «Ред Уингз». Могли бы сказать: а, ну этот теперь больной на голову, забыли о нем, будем искать следующего. Но они пригласили меня в Америку, чтобы проверить здоровье. Сказали: если захочу — могу остаться, если нет — вернуться. Когда люди так в тебе заинтересованы, это производит впечатление. Вот и поехал. В то время медицинское оборудование в Штатах было намного лучше, чем в России. Дома врачи сказали, что играть смогу, но все равно хотелось получить второе заключение, потому и уехал. Вердикт российских специалистов там подтвердился», — вспоминал Козлов. За ЦСКА до отъезда он больше не провел ни матча. В феврале 1992-го Вячеслав улетел в США, чтобы 12 марта дебютировать в составе «Детройта». С тех дней, когда он боролся за жизнь, прошло пять месяцев.

Отказ от побега

Клуб предпринимал попытки заполучить Козлова еще двумя годами ранее во время молодежного чемпионата мира и даже подготовил все необходимое для организации побега. Вячеслав не хотел рисковать и доставлять проблемы своей семье, поэтому решил не торопиться. Однако «Детройту» пришлось попотеть даже после аварии, в которую попал молодой форвард. ЦСКА не хотел освобождать Козлова от контракта, тем более тот уже шел на поправку. Гущин хорошо помнил ситуацию с Владимиром Константиновым и умелые маневры «Детройта», который вывез защитника в США. Генменеджер московского клуба делал все возможное, лишь бы снова не дать «Ред Уингз» возможности переманить игрока, но вновь проиграл в этой дуэли. ЦСКА стал постепенно испытывать финансовые трудности, и Козлов понял, что наступило лучшее время для того, чтобы отправиться за океан.

Вячеслав Козлов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Армейцы пытались через суд решить спор с «Детройтом», аргументируя это тем, что американский клуб незаконно способствовал разрыву долгосрочного контракта Козлова с ЦСКА, однако «Ред Уингз» бросили все силы на защиту игрока. Процесс оказался нервным и дорогостоящим, но вряд ли американская сторона расстроилась этому факту. «Ред Уингз» были готовы заплатить за меня ЦСКА, но Гущин сказал, что им нужны не деньги. Им нужен Козлов", — вспоминал потом Вячеслав. Забить в первом же матче за новую команду, как Федорову, ему не удалось, но две результативные передачи стали неплохим вкладом в победу «Детройта» над «Сент-Луисом». «Он весь матч не расставался с шайбой. Я помню, как говорил остальным тренерам: «Да у нас тут свой Уэйн Гретцки появился. Было ощущение, что он всю НХЛ поставит на уши», — говорил наставник «Детройта» Брайан Мюррей.

И все-таки стремительного прогресса пришлось подождать. Следующий сезон Козлов преимущественно провел в фарм-клубе и только затем уже стал одним из самых результативных игроков самой атакующей команды лиги. В «Детройте» он провел десять лет, выиграл с командой два Кубка Стэнли и был важной частью легендарной «Русской пятерки». Не так давно сайт телеканалов ESPN выбирал лучшую тройку нападения «Детройта» за последние 30 лет, и первое место досталось звену Козлов — Ларионов — Федоров. Вячеслав забивал важные голы и в кубковых матчах был гораздо заметнее и полезнее, чем в регулярном чемпионате. В плей-офф 1995 года — четыре победных гола, что тогда стало новым клубным рекордом. Именно его бросок отправил «Чикаго» на летние каникулы во втором овертайме пятой встречи, а «Детройт» впервые за почти 40 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

При небольших габаритах Козлов никогда не трусил на льду. В финальной серии 1995-го против «Нью-Джерси», получив сотрясение мозга после удара Скотта Стивенса, в следующем периоде россиянин вернулся на площадку. «Помню, что как будто ощутил удар молнии. Через мое тело словно прошел электрический разряд, — рассказывал Козлов. — Я лежал в раздевалке, а рядом был наш доктор, который смотрел на меня. Зашел Слава Фетисов, помахал перед лицом денежной купюрой. Спросил: «Сколько?» Я ответил: «Это один доллар». А он мне: «С тобой все в порядке. Вставай и иди играй». Ну я и пошел». Не каждому удавалось продолжить встречу после знакомства с плечом канадского защитника «Нью-Джерси».

Обмен на Гашека

Будь его воля, Козлов играл бы в «Ред Уингз» до конца карьеры, но в 2001 году команда, быстро вылетев в плей-офф, решила обновить состав. Доступными тем летом становились Бретт Халл, Доминик Гашек и Люк Робитайл. Именно чех стал первым приобретением «Детройта» в межсезонье. Главная звезда «Сэйбрз» не скрывала желания выиграть Кубок Стэнли, а удержать его в Баффало можно было только большими деньгами. «Нам жалко расставаться с нашими ребятами, но, когда свободным становится такой игрок, нельзя не рискнуть», — комментировал сделку генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд. Козлов в оборонительном «Баффало» ожидаемо не задержался. Он конфликтовал с Линди Раффом, требовал обмена и спустя год его добился, отправившись в «Атланту» к молодому Илье Ковальчуку. В штате Джорджия Козлов провел семь сезонов, стал вторым бомбардиром в истории клуба (416 очков), но лишь один раз сыграл с командой в плей-офф.

Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Удивительно, но за почти 20 лет в сильнейшей хоккейной лиге планеты, да еще в статусе очень востребованного игрока, форвард ни разу не сыграл на Олимпиаде. В Нагано Козлов отказался ехать по собственной воле, насмотревшись на работу ФХР во время Кубка мира-1996. Через четыре года он был готов помочь сборной, но подвело здоровье — из-за травмы сезон для него закончился в конце декабря. В 2006-м Козлов отлично смотрелся в связке с Ковальчуком, но Владимир Крикунов заявил, что для всех места в составе не найдется. «Когда работал за границей, думал, что ничего важнее Кубка Стэнли быть не может. Я считал Олимпиаду второстепенным турниром. Но сейчас понимаю, что был неправ. Завоевать золото Олимпийских игр не менее почетно, чем победить в чемпионате НХЛ», — признавался Козлов после возвращения в Россию.

Форвард закончил карьеру игрока в 43 года, а на родине успел пополнить коллекцию трофеев двумя Кубками Гагарина (с «Салаватом» в 2011-м и московским «Динамо» в 2012-м). В августе 2016 года в Воскресенске прошел традиционный благотворительный матч «От чистого сердца», который стал прощальным для Вячеслава, завершившего свою многолетнюю карьеру. В рамках той встречи в составах команд Козлова и Ильи Ковальчука на лед вышли Валерий Каменский, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Герман Титов, Дмитрий Калинин и многие другие. Это был особенный день для города, куда в свое время Козлов привозил Кубок Стэнли, и желающих посмотреть на легендарный трофей собралось просто огромное количество.

«Мог ли я играть лучше? Думаю, да. Та авария изменила мою жизнь. После нее я стал безразличен к голам и статусу звезды. Я просто играл в хоккей», — рассказывал Козлов после завершения карьеры. Вспоминать трагедию он не любит и говорит о ней крайне редко, но прошлое неоднократно напоминало о себе даже в Северной Америке. «Трагедия Дэна Снайдера — страшный момент. Когда увидел по телевизору эту груду металлолома, жалкие остатки от «феррари», то от ужаса лишился дара речи. Сразу, конечно, и моя собственная авария вспомнилась, и та, в которую попали Слава Фетисов, Вова Константинов и Сережа Мнацаканов в Детройте. Как будто всю жизнь они меня преследуют. Не дают ей уйти в прошлое», — размышлял Козлов. Несмотря на все жизненные потрясения, Вячеслав всегда находил в себе силы бороться и своей карьерой доказал многим, что на пути к мечте не бывает непроходимых преград.