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Российский хоккеист чуть не погиб в аварии, не хотел бежать в НХЛ, но стал звездой

Бывшему хоккеисту «Детройта» Вячеславу Козлову исполнилось 50 лет
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф
Вячеслав Козлов.
Фото AP Images
Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов в матче за «Детройт».
Фото Александр Вильф
Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Вячеславу Козлову — 50 лет.

«Я только что видел лучшего пятнадцатилетнего игрока в своей жизни. И я вам это говорю как человек, который наблюдал за юным Уэйном Гретцки. Этот Козлов просто великолепен». В конце 80-х генменеджер «Детройта» Джим Девеллано не скупился на похвалу в адрес форварда из Воскресенска. Уже в июне 1990-го Козлов вошел в историю НХЛ. «Ред Уингз» выбрали его в третьем раунде драфта под 45-номером, и Вячеслав стал самым высоко задрафтованным игроком из СССР. В его потенциале не ошиблись. За 1182 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Козлов набрал 853 (356+497) очка и сейчас входит в десятку (8-е место) лучших российских бомбардиров лиги.

1996 год. Вячеслав ФЕТИСОВ - Сергей ФЕДОРОВ - Владимир КОНСТАНТИНОВ - Игорь ЛАРИОНОВ - Вячеслав КОЗЛОВ. Вячеслав Козлов: «Боумэн — монстр своего дела. А за Знарка хотелось лечь под шайбу»

Хоккейная династия

Воскресенская хоккейная школа вырастила немало профессиональных спортсменов, обладателей Кубкa Стэнли и олимпийских чемпионов. Без преувеличения можно сказать, что Козлов — представитель настоящей хоккейной династии, которая берет начало с его отца Анатолия. Козлов-старший может гордиться не только своим сыном, завоевавшим немало трофеев, но и внуком Владиславом Наместниковым, который провел в НХЛ уже более 500 матчей. В подмосковном городке с населением чуть больше 90 тысяч человек в одном из первых в Советском Союзе появилась собственная команда «Химик». Именно там и началась богатая карьера Вячеслава.

«В моем родном Воскресенске у молодежи раньше был интересный выбор: она могла играть в хоккей или идти на химзавод. Дедушка приложил массу усилий для того, чтобы я полюбил эту игру, а отец продолжил в том же духе. Как я мог в таких условиях не стать хоккеистом?» — говорил однажды Козлов. Когда «Детройт» положил глаз на талантливого форварда, он был ростом всего 177 сантиметров и едва весил 77 килограммов. Тем не менее скромные габариты не мешали Вячеславу прокладывать дорогу в хоккей. Он постоянно работал на тренировках над всеми игровыми аспектами и параллельно набирал мышечную массу. В ЦСКА были довольны тем, что вновь заполучили в свои ряды талантливого и перспективного игрока, однако его пребывание в московском клубе получилось недолгосрочным и едва не закончилось трагедией.

Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов в матче за «Детройт». Фото Александр Вильф
Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов в матче за «Детройт».
Александр Вильф

Уже задрафтованный «Детройтом», 19-летний новичок ЦСКА, только перешедший из «Химика», в октябре 1991-го попал в тяжелейшую автокатастрофу. Генеральный менеджер клуба Валерий Гущин рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу», что, оказавшись в палате, не узнал хоккеиста: все его лицо было в трубках. Лишь мама Вячеслава показала ему, который из шестерых — Слава. Козлов с трудом боролся за жизнь, и про его карьеру хоккеиста в те дни думали уже немногие. Форвард пролежал четыре часа в коме, но выжил, чего не скажешь о его попутчике и партнере по команде Кирилле Тарасове. Оба парня вылетели через лобовое стекло. Тарасов был защитником с большим потенциалом. Он сломал шею и скончался на месте, а Козлов каким-то чудом выкарабкался.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Детройт» не отвернулся от игрока. «Я очень благодарен «Ред Уингз». Могли бы сказать: а, ну этот теперь больной на голову, забыли о нем, будем искать следующего. Но они пригласили меня в Америку, чтобы проверить здоровье. Сказали: если захочу — могу остаться, если нет — вернуться. Когда люди так в тебе заинтересованы, это производит впечатление. Вот и поехал. В то время медицинское оборудование в Штатах было намного лучше, чем в России. Дома врачи сказали, что играть смогу, но все равно хотелось получить второе заключение, потому и уехал. Вердикт российских специалистов там подтвердился», — вспоминал Козлов. За ЦСКА до отъезда он больше не провел ни матча. В феврале 1992-го Вячеслав улетел в США, чтобы 12 марта дебютировать в составе «Детройта». С тех дней, когда он боролся за жизнь, прошло пять месяцев.

1996 год. &laquo;Русская пятерка&raquo; из Детройта: Вячеслав ФЕТИСОВ, Сергей ФЕДОРОВ, Владимир КОНСТАНТИНОВ, Игорь ЛАРИОНОВ и Вячеслав КОЗЛОВ (слева направо). Вячеслав Козлов: «Самолет стоял под парами. Но я на побег не решился»

Отказ от побега

Клуб предпринимал попытки заполучить Козлова еще двумя годами ранее во время молодежного чемпионата мира и даже подготовил все необходимое для организации побега. Вячеслав не хотел рисковать и доставлять проблемы своей семье, поэтому решил не торопиться. Однако «Детройту» пришлось попотеть даже после аварии, в которую попал молодой форвард. ЦСКА не хотел освобождать Козлова от контракта, тем более тот уже шел на поправку. Гущин хорошо помнил ситуацию с Владимиром Константиновым и умелые маневры «Детройта», который вывез защитника в США. Генменеджер московского клуба делал все возможное, лишь бы снова не дать «Ред Уингз» возможности переманить игрока, но вновь проиграл в этой дуэли. ЦСКА стал постепенно испытывать финансовые трудности, и Козлов понял, что наступило лучшее время для того, чтобы отправиться за океан.

Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Вячеслав Козлов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Армейцы пытались через суд решить спор с «Детройтом», аргументируя это тем, что американский клуб незаконно способствовал разрыву долгосрочного контракта Козлова с ЦСКА, однако «Ред Уингз» бросили все силы на защиту игрока. Процесс оказался нервным и дорогостоящим, но вряд ли американская сторона расстроилась этому факту. «Ред Уингз» были готовы заплатить за меня ЦСКА, но Гущин сказал, что им нужны не деньги. Им нужен Козлов", — вспоминал потом Вячеслав. Забить в первом же матче за новую команду, как Федорову, ему не удалось, но две результативные передачи стали неплохим вкладом в победу «Детройта» над «Сент-Луисом». «Он весь матч не расставался с шайбой. Я помню, как говорил остальным тренерам: «Да у нас тут свой Уэйн Гретцки появился. Было ощущение, что он всю НХЛ поставит на уши», — говорил наставник «Детройта» Брайан Мюррей.

И все-таки стремительного прогресса пришлось подождать. Следующий сезон Козлов преимущественно провел в фарм-клубе и только затем уже стал одним из самых результативных игроков самой атакующей команды лиги. В «Детройте» он провел десять лет, выиграл с командой два Кубка Стэнли и был важной частью легендарной «Русской пятерки». Не так давно сайт телеканалов ESPN выбирал лучшую тройку нападения «Детройта» за последние 30 лет, и первое место досталось звену Козлов — Ларионов — Федоров. Вячеслав забивал важные голы и в кубковых матчах был гораздо заметнее и полезнее, чем в регулярном чемпионате. В плей-офф 1995 года — четыре победных гола, что тогда стало новым клубным рекордом. Именно его бросок отправил «Чикаго» на летние каникулы во втором овертайме пятой встречи, а «Детройт» впервые за почти 40 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

При небольших габаритах Козлов никогда не трусил на льду. В финальной серии 1995-го против «Нью-Джерси», получив сотрясение мозга после удара Скотта Стивенса, в следующем периоде россиянин вернулся на площадку. «Помню, что как будто ощутил удар молнии. Через мое тело словно прошел электрический разряд, — рассказывал Козлов. — Я лежал в раздевалке, а рядом был наш доктор, который смотрел на меня. Зашел Слава Фетисов, помахал перед лицом денежной купюрой. Спросил: «Сколько?» Я ответил: «Это один доллар». А он мне: «С тобой все в порядке. Вставай и иди играй». Ну я и пошел». Не каждому удавалось продолжить встречу после знакомства с плечом канадского защитника «Нью-Джерси».

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Обмен на Гашека

Будь его воля, Козлов играл бы в «Ред Уингз» до конца карьеры, но в 2001 году команда, быстро вылетев в плей-офф, решила обновить состав. Доступными тем летом становились Бретт Халл, Доминик Гашек и Люк Робитайл. Именно чех стал первым приобретением «Детройта» в межсезонье. Главная звезда «Сэйбрз» не скрывала желания выиграть Кубок Стэнли, а удержать его в Баффало можно было только большими деньгами. «Нам жалко расставаться с нашими ребятами, но, когда свободным становится такой игрок, нельзя не рискнуть», — комментировал сделку генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд. Козлов в оборонительном «Баффало» ожидаемо не задержался. Он конфликтовал с Линди Раффом, требовал обмена и спустя год его добился, отправившись в «Атланту» к молодому Илье Ковальчуку. В штате Джорджия Козлов провел семь сезонов, стал вторым бомбардиром в истории клуба (416 очков), но лишь один раз сыграл с командой в плей-офф.

Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Удивительно, но за почти 20 лет в сильнейшей хоккейной лиге планеты, да еще в статусе очень востребованного игрока, форвард ни разу не сыграл на Олимпиаде. В Нагано Козлов отказался ехать по собственной воле, насмотревшись на работу ФХР во время Кубка мира-1996. Через четыре года он был готов помочь сборной, но подвело здоровье — из-за травмы сезон для него закончился в конце декабря. В 2006-м Козлов отлично смотрелся в связке с Ковальчуком, но Владимир Крикунов заявил, что для всех места в составе не найдется. «Когда работал за границей, думал, что ничего важнее Кубка Стэнли быть не может. Я считал Олимпиаду второстепенным турниром. Но сейчас понимаю, что был неправ. Завоевать золото Олимпийских игр не менее почетно, чем победить в чемпионате НХЛ», — признавался Козлов после возвращения в Россию.

Форвард закончил карьеру игрока в 43 года, а на родине успел пополнить коллекцию трофеев двумя Кубками Гагарина (с «Салаватом» в 2011-м и московским «Динамо» в 2012-м). В августе 2016 года в Воскресенске прошел традиционный благотворительный матч «От чистого сердца», который стал прощальным для Вячеслава, завершившего свою многолетнюю карьеру. В рамках той встречи в составах команд Козлова и Ильи Ковальчука на лед вышли Валерий Каменский, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Герман Титов, Дмитрий Калинин и многие другие. Это был особенный день для города, куда в свое время Козлов привозил Кубок Стэнли, и желающих посмотреть на легендарный трофей собралось просто огромное количество.

«Мог ли я играть лучше? Думаю, да. Та авария изменила мою жизнь. После нее я стал безразличен к голам и статусу звезды. Я просто играл в хоккей», — рассказывал Козлов после завершения карьеры. Вспоминать трагедию он не любит и говорит о ней крайне редко, но прошлое неоднократно напоминало о себе даже в Северной Америке. «Трагедия Дэна Снайдера — страшный момент. Когда увидел по телевизору эту груду металлолома, жалкие остатки от «феррари», то от ужаса лишился дара речи. Сразу, конечно, и моя собственная авария вспомнилась, и та, в которую попали Слава Фетисов, Вова Константинов и Сережа Мнацаканов в Детройте. Как будто всю жизнь они меня преследуют. Не дают ей уйти в прошлое», — размышлял Козлов. Несмотря на все жизненные потрясения, Вячеслав всегда находил в себе силы бороться и своей карьерой доказал многим, что на пути к мечте не бывает непроходимых преград.

Вячеслав Козлов
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
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5 Нэшвилл 82 45 37 97
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7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
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Колорадо - Нэшвилл
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