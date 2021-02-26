Только посмотрите, что сотворил одноклубник Овечкина! Американский нападающий забил гол года

Сам Ови ограничился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 0:0, 4:2)

Голы: Бэкстрем — 9 (Дженсен), 11:20 — 1:0. Оши — 5 (Эллер, Карлсон), 43:18 — 2:0. Танев — 5 (мен.), 44:22 — 2:1. Гюнтцель — 7 (Кросби, Летанг), 47:22 — 2:2. Уилсон — 7 (бол., Карлсон, Овечкин), 52:40 — 3:2. Хагелин — 2 (п.в.), 58:38 — 4:2. Эллер — 3 (п.в., Оши, Бэкстрем), 59:08 — 5:2. Вратари: Ванечек — Джерри (58:05 — 58:38, 58:45 — 59:08). Штраф: 8 — 6. Броски: 35 (12+14+9) — 28 (11+11+6). Наши: Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (16.04/4/-1), Орлов (20.43/2/0) — Малкин (20.37/3/-2).

26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» сегодня уже в шестой раз за сезон сыграл с «Питтсбургом». До этого принципиальный соперник выиграл четыре раза, но на этот раз «Кэпиталз» удалось найти противоядие.

Перемещения Александра Овечкина по звеньям продолжились. В прошлой игре главный тренер поставил российского форварда в третье звено к Ларсу Эллеру. Сегодня капитан вновь отправился не к Никласу Бэкстрему, а в сочетание к Евгению Кузнецову.

Место в воротах «Вашингтона» уже привычно занял Витек Ванечек, а Илья Самсонов был переведен в запас. Пока в нем не видят даже второго вратаря команды. В АХЛ за «Херши» Самсонов провел один матч и из 19 бросков отразил всего 15.

В составе «Питтсбурга» из потерь стоит отметить отсутствие форварда Джейсона Цукера. Американец выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела. Именно он был партнером по звену Евгения Малкина, который сегодня не набрал очков и заработал «минус 2».

Для хозяев встреча началась очень удачно. Бэкстрем открыл счет уже в середине первого периода, воспользовавшись классной передачей Ника Дженсена.

CAPS LEADING GOAL SCORER NICKLAS BACKSTROM pic.twitter.com/1z34EJfFVd — Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2021

Во втором периоде болельщики не увидели голов, зато третья двадцатиминутка удалась на славу. Чего только стоит шедевр Ти Джея Оши. Интересно, сколько ему пришлось просматривать старые голы Овечкина, чтобы повторить такое. Твиттер «Вашингтона» уже назвал это голом года.

goal of the year send tweet pic.twitter.com/cO1B40zgC8 — Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2021

Однако «Питтсбург» не думал опускать руки. Усилиями Брэндона Танева и Джейка Гюнтцеля команда сумела сравнять счет. Причем канадец отметился голом в меньшинстве.

THE COMEBACK KIDS ARE AT IT AGAIN! pic.twitter.com/zx4Gk4Co8z — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 26, 2021

И все-таки концовка осталась за хозяевами. Победная шайба на счету Тома Уилсона, которому ассистировали Овечкин и Карлсон. Спасти ситуацию пытался защитник «пингвинов» Крис Летанг, но у него сломалась клюшка. Кстати, произошло это два раза за матч.

В пустые ворота забили Карл Хагелин и Ларс Эллер. Таким образом, «Вашингтон» сумел реабилитироваться за недавнее поражение и одержал вторую победу в последних четырех матчах. Лучшими игроками встречи признаны Оши, Ванечек и Уилсон.