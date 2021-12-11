Овечкин создал супергол для Кузнецова, но этого было мало. В битве с «Питтсбургом» победила команда Кросби

«Кэпиталз» не смогли отыграться в матче против «Пенс», несмотря на два очка капитана.

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Хейнен — 8 (Марино, Мэтисон), 16:16 — 0:1. Макгинн — 6 (Мэтисон, Эштон-Риз), 28:37 — 0:2. Капанен — 6 (Кросби, Родригес), 31:42 — 0:3. Кузнецов — 9 (Овечкин, Спронг), 47:33 — 1:3. Эллер — 3 (Овечкин, Шири), 57:14 — 2:3. Картер — 8 (п.в., Кросби, Джерри), 58:07 — 2:4.

Вратари: Самсонов (56:55 — 57:14, 57:59 — 58:07, 58:36) — Джерри.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (6+12+13) — 33 (11+11+11).

Наши: Кузнецов (24.05/5/0), Овечкин (25.00/4/0), Орлов (26.05/4/0) — -.

11 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

Чем дальше, тем более рядовым событием становится матч между Александром Овечкиным и Сидни Кросби. Пока отсутствуют Никлас Бэкстрем и Евгений Малкин, капитанам «Вашингтона» и «Питтсбурга» приходится тянуть это противостояние без прикрытия. Пламенная вражда уже не заходит — теперь в инфополе больше историй про взаимное уважение и полное отсутствие претензий. «Можем написать друг другу, если хотим что-то узнать. Все здорово», — рассказал перед матчем Ови.

Делить двум суперзвездам уже нечего — Кросби уже точно не сможет забивать столько, сколько Овечкин сейчас, свой единственный «Морис Ришар» он уже выиграл четыре года назад. А Овечкин уже никак не выиграет столько ни со сборной, ни с клубом. Теперь в очных матчах вполне достаточно периодически всплывающей графики со статистикой — один провел на льду полторы смены, другой преодолел Х метров быстрее всех. Легко выводить на экран такие цифры, когда под маркерами с фамилиями бегают две легенды. Которые только подтверждают, что и в отдельно взятом матче они круче всех своих партнеров.

У Овечкина ничего не получилось при реализации лишнего — у «Пенс» лучшая нейтрализация большинства в лиге, до матча с «Кэпиталз» они не позволили соперникам забросить в формате «пять на четыре» 27 раз подряд. Но в равных составах первое звено хозяев выглядело ярче остальных. Не секрет, что «Вашингтон» зачастую уступает соперникам в движении. Но что-то не так с командой Питера Лавиолетта, если лучше всех у него поддерживал скорость 36-летний снайпер, для которого быстро бегать ни разу не главная задача. В позиционных атаках «Кэпиталз» не могли толком закрепиться, а с ходу кроме Овечкина с Евгением Кузнецовым никто стабильно создавать моменты не мог.

Команды вышли на лед не враждовать — не было ни грязи, ни возни у бортов. Из-за этого принципиальнейший матч смотрелся более мирно, чем обычно, — атака туда, атака сюда. «Столичные» много ошибались в передачах, особенно в чужой зоне. Овечкина с его 2 (0+2) очками за матч это касалось в меньшей степени. В третьем периоде он от борта не глядя отдал на Кузнецова, который сблизился с Тристаном Джарри и с неудобной руки разобрался с ним.

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Уже в концовке, при снятом вратаре, Овечкин снова ассистировал, отдав под бросок Эллеру. Но «Вашингтону» нужно было отыгрывать слишком много. На мгновение показалось, что сейчас на лед выйдут прежние «Кэпс», которые 58 минут могли валять дурака, а потом заколотить пару шайб секунд за 80 и выдать дежурный крутой камбэк. Но «Питтсбург» был спокоен, не прижимался к воротам, да и брак у «Вашингтона» никуда не делся.

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«Питтсбург» сэкономил нервы в конце, проведя два неплохих периода и добившись разницы в три шайбы. В первой тройке Кросби поначалу ощутимо не хватало Джейка Гюнтцеля справа, но Сид сумел организовать гол и для Каспери Капанена. Обладатель лучшего бэкхенда в лиге в такой атаке «три в два» отдал бы десять точных пасов налево из десяти. Много черновой работы Кросби оставалось в тени — и то, как он затаскивал шайбу по борту, и как боролся на пятаке. Но чтобы разглядеть два классных результативных паса с неудобной, как и два ассиста Овечкина, напрягаться особо не нужно. А значит, вывеска «Вашингтон» — «Питтсбург» еще поживет.