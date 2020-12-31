Многолетний капитан «Бостона» теперь будет играть с Овечкиным. Они жестко встречали друг друга

Пока весь хоккейный мир следит за молодежным чемпионатом мира, в НХЛ взорвалась трансферная бомба. Защитник Здено Хара не договорился о новом контракте с «Бостоном» и покинул клуб после 14 сезонов. Эта новость сама по себе сенсационная, но у нее есть невероятное продолжение.

Словацкий защитник, находившийся в статусе свободного агента, не собирался завершать карьеру и 30 декабря подписался с «Вашингтоном». Контракт рассчитан на год, за который 43-летний хоккеист получит минимум 795 тысяч долларов (минус налоги, конечно). Сделка подразумевает и бонусную часть: 230 тысяч, если Хара сыграет 10 матчей, 250 тысяч, если «Кэпс» выйдут в плей-офф, и 250 тысяч, если выиграют Кубок Стэнли.

— Недавно «Брюинс» сообщили мне, что клуб планирует идти дальше со своими многочисленными молодыми и талантливыми хоккеистами, и я уважаю их решение. К сожалению, мое время как капитана «Бостона» подошло к концу, я делал это с гордостью, — написал Хара в своем Instagram.

Неделю назад агент Хары Мэтт Китор заявлял об интересе к его клиенту со стороны 20 команд. Но я бы относился к подобным словам осторожно. Объективно лучшие годы Здено позади, скорость падает, а для габаритного защитника подвижность — определяющий навык. Длительная пауза после вылета из плей-офф помогла залечить старые болячки, но игровой тонус точно потерян. И где гарантии, что в укороченной регулярке Большой Зи сходу наберет форму и принес пользу команде?

Не исключаю, что агент своим обращением мог спровоцировать кого-то из менеджеров других клубов или же подтолкнуть «Бостон» к новому контракту. Сам Хара был сконцентрирован на переговорах с «Брюинз», но боссы клуба сделали ставку на перспективу. Тратить место под потолком и задвигать талантливую молодежь ради ветерана они не захотели и расстались с многолетним лидером. Сказки с красивым концом для Хары не получилось.

Здено наверняка хотел завершить энхаэловскую карьеру в «Бостоне», с которым завоевал Кубок Стэнли в 2011 году и стал вторым капитаном из Европы (после Никласа Лидстрема), выигравшим главный трофей. Даже в 43 года словак оставался важной частью обороны «Мишек», выходил в первых парах и в меньшинстве. Но против руководства клуба не попрешь. Теперь Хару ждет новый вызов в «Вашингтоне».

Чем приглянулся звездный ветеран боссам «Кэпиталс»? Если Хара подойдет к старту сезона в оптимальной форме и избежит серьезных травм, он может быть полезен во второй-третьей паре. Не выше. По меркам рынка Здено подписал минимальный контракт. Так что по соотношению «цена — качество» вложения должны быстро окупиться. Тем более в постковидном сезоне клубу, который ставит перед собой большие цели, не помешает глубина состава.

Больше волнует другой вопрос. Имя многолетнего лидера «Вашингтона» всем прекрасно известно. Это Александр Овечкин. Теперь состав пополнил Хара, выполнявший аналогичный функции в раздевалке «Бостона». И как два вожака уживутся в одном коллективе? Не приведет ли это к командным разногласиям, когда одни потянутся за россиянином, а другие за словаком?

На льду Хара и Овечкин часто соревновались не только в мощности бросков, но и силовых приемов. Причем Александр, несмотря на разницу в габаритах, старался не отставать от Большого Зи. Видео, как нападающий «Кэпс» отправил словака на скамейку сокрушительным хитом, до сих пор попадается в ленте Instagram, хотя прошел уже почти год. Теперь же им придется работать вместе ради единой цели.

Как только зашли разговоры о союзе Хары и «Вашингтона», вспомнился недавний переход Хенрика Лундквиста, который не сыграет за «Кэпс» из-за проблем с сердцем. Возможно, это целенаправленный мотив руководства клуба — укрепить настрой в раздевалке за счет подписания авторитетного ветерана, прошедшего через огонь и воду.

Переход Хары серьезно не повлияет на расклад сил. «Бостон» едва ли стал слабее, как и не скажешь, что «Вашингтон» стопроцентно усилился. Риски с возможными травмами никто не исключал. Тем не менее сенсационных трансферов в НХЛ последнее время не так много. Переход словака — один из самых громких с открытия трансферного окна. Любопытна сделка тем, что в предстоящей сезоне нас ждут как минимум восемь матчей «Вашингтона» и «Бостона». У болельщиков «Брюинз» будет достаточно времени погрустить об уходе многолетнего капитана, который теперь пойдет за Кубком Стэнли вместе с Овечкиным.