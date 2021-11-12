Ночь в НХЛ: обвиненный в допинге нападающий вернулся после травмы, а Тарасенко прервал неудачную серию

Яков Тренин забил первый гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Ванкувер» — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Голы: Ничушкин — 1 (бол., Кадри, Ньюхук), 3:18 — 1:0. Ландескуг — 5 (Макар, Рантанен), 7:34 — 2:0. Рантанен — 4, 11:10 — 3:0. О`Коннор — 2 (Жирар, Тэйвз), 31:05 — 4:0. Хелм — 2 (мен., О`Коннор), 36:32 — 5:0. Тэйвз — 1 (Жирар), 39:54 — 6:0. Хегландер — 2 (Миллер), 41:08 — 6:1. Комфер — 6 (бол., Рантанен, Макар), 51:49 — 7:1.

Вратари: Кемпер — Демко (Галак, 40:00).

Штраф: 6 — 22.

Броски: 35 (12+14+9) — 22 (3+10+9).

Наши: Ничушкин (17.17/2/0) — Подколзин (13.33/2/-2).

12 ноября. Денвер. Ball Arena. 17 226 зрителей.

Для нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина последние недели выдались очень напряженными. Из-за травмы он сыграл в текущем чемпионате всего один матч, а совсем недавно его допинг-проба на тестостерон, взятая перед Олимпиадой в Сочи, дала положительный результат. Теперь ему грозит дисквалификация от международных соревнований на четыре года. Однако, несмотря на непростой эмоциональный фон, игрок сосредоточен исключительно на хоккее. Сегодня он вернулся на лед и с ходу отметился заброшенной шайбой в ворота «Ванкувера» (7:1).

Команда Ничушкина прервала серию поражений из двух матчей и вдоволь покуражилась над соперником. Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, который в этом сезоне выдал множество невероятных спасений, захочет поскорее забыть сегодняшний вечер. После шести пропущенных шайб из 26 бросков американец уступил место в воротах Ярославу Галаку. Ничушкин положил начало разгрому и открыл счет в матче на четвертой минуте встречи. Эта шайба стала первой для Валерия в сезоне, а забросил он ее в формате «5 на 4». Всего на льду он провел 17 минут и нанес два броска в створ.

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин наконец-то стал получать больше игрового времени (13:33), но сегодня отметиться результативными действиями было крайне тяжело. На счету россиянина два броска, две минуты штрафа и показатель полезности «-2».

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Кайру — 4 (Бозак, Росен), 12:23 — 1:0. Кайру — 5 (бол., Парэйко, Томас), 16:47 — 2:0. Дюшен — 7 (Канин, Гранлунд), 20:17 — 2:1. Канин — 2 (Дюшен, Гранлунд), 27:43 — 2:2. Тренин — 1 (Оливье, Гранлунд), 44:01 — 2:3. Тарасенко — 5 (Томас, Фолк), 48:13 — 3:3. Дюшен — 8 (Гранлунд, Жанно), 62:01 — 3:4.

Вратари: Биннингтон — Риттих.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 36 (12+12+10+2) — 27 (9+8+9+1).

Наши: Барбашев (16.15/3/-2), Бучневич (16.28/3/+1), Костин (10.36/1/0), Тарасенко (17.38/3/-2) — Тренин (15.28/4/0).

12 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Драматичная перестрелка произошла в «Сент-Луисе». «Блюзмены» дома принимали «Нэшвилл» и после первого периода благодаря дублю Джордана Кайру вели со счетом 2:0. Однако после первого перерыва гости сумели собраться и не просто отыгрались, а вышли вперед. Третий гол «Предаторз» в матче забил российский нападающий Яков Тренин. Эта шайба стала для него первой в нынешнем чемпионате. Форвард проводит свой третий сезон за «Нэшвилл» и стал крайне полезным игроком низших звеньев. Тренин умеет побороться за шайбу у бортов, провести эффектный силовой прием, при необходимости помахать кулаками, а порой он забивает очень важные голы.

На гол своего соотечественника ответил Владимир Тарасенко, который до этого впервые в сезоне не набрал очки в трех матчах подряд. Неудачная серия прервалась, а форвард отметился заброшенной шайбой. Несмотря на плотную опеку со стороны игроков «Нэшвилла», Владимир сумел сблизиться с воротами и переиграл Давида Риттиха. В 12 матчах на счету Тарасенко 12 (5+7) очков. Неплохо для нападающего, на карьере которого еще совсем недавно многие ставили крест. Его команда в итоге уступила в овертайме, но гол Владимира помог «Сент-Луису» не остаться в матче без набранного балла. Остальные русские «блюзмены» — Павел Бучневич, Клим Костин и Иван Барбашев — очков не набрали.