Где все русские? Почему в топ-50 лучших бомбардиров НХЛ нет игроков из России

Провал или объективные причины для Овечкина и компании

Для российских нападающих нынешний сезон НХЛ сложно назвать удачным. Уверенно дебютировал в лиге Кирилл Капризов, на новый уровень вышел Андрей Свечников, неплохого прогресса добились Павел Бучневич и Денис Гурьянов. Но в топ-50 лучших бомбардиров регулярного чемпионата нет ни одного игрока из России — небывалый случай для современной истории НХЛ! Лучший — Свечников — идет на 62-м месте.

Разбираемся в причинах такого провала и уверяем — в ближайшем будущем ситуация должна исправиться.

Карантин забрал игры

Так получилось, что все клубы, в которых российские нападающие играют важную роль, в какой-то момент сели на карантин. Набрал 7 (3+4) очков в четырех матчах Гурьянов — положительные тесты были обнаружены в «Далласе». Только разыгрался Свечников — вынужденный отдых взяла «Каролина». Переносились и матчи «Миннесоты»: набери Капризов еще пару очков, и он вошел бы в топ-50.

Но, пожалуй, главное разочарование ждало капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Вместе с другими российскими игроками команды он нарушил ковид-протокол и в итоге пропустил четыре матча. Свечников и Капризов пропущенные матчи наверстают, а вот Овечкин отдыхал, пока команда играла.

При этом стоит признать, что Александр проводит средний сезон. The Athletic на днях даже включил его в символическую сборную разочарований вместе с Малкиным и Гусевым. Для кого-то 18 (8+10) очков в 21 матче были бы отличным показателем, но для Овечкина это непривычно. Голы даются ему с трудом, и надежды на то, что ему удастся-таки догнать в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки, все меньше.

«Отпуск» Панарина и операция Кучерова

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин уверенно шел в топ-20 лучших бомбардиров в начале сезона. Но сначала его вывела из строя небольшая травма (пропустил два матча), а затем случился громкий скандал после слов бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, обвинившего Панарина в избиении девушки в 2011 году. Вчера Панарин вернулся к тренировкам с командой, но пропустил слишком много — на данный момент Артемий сыграл лишь в 14 из 24 матчей «Рейнджерс» в сезоне. При этом от Свечникова он отстает всего на два очка и может уже в ближайшее время вернуть себе звание лучшего российского бомбардира.

Наверняка был бы в лидерах списка бомбардиров и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй». Его команда продолжает много забивать (87 голов в 24 матчах), а сам Кучеров всегда играл много, в том числе в большинстве. Но перед началом сезона Никита перенес операцию на плече и, скорее всего, вернется в строй только к плей-офф.

Только недавно начал играть и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который и в прошлом сезоне сыграл всего десять матчей. У него был рецидив старой травмы плеча, и в сентябре ему понадобилась новая операция. После возвращения Тарасенко сыграл два матча и сделал результативную передачу, и пока для него главное — вернуть игровые кондиции, а не совершать бомбардирские подвиги.

Северный дивизион, в котором забивать легче

Нынешний сезон НХЛ — особенный. Команды разделены на четыре дивизиона по территориальному принципу и проводят игры только между собой. Недавно «Аризона» и «Сент-Луис» вообще сыграли семь матчей подряд. Но кому-то нововведение пошло на пользу. Например, «Торонто», которое уверенно лидирует в Северном дивизионе, состоящем только из канадских клубов.

Благодаря тому что в нем есть «Оттава» и «Ванкувер» с дырявой обороной и «Эдмонтон» с суперсвязкой Макдэвид — Драйзайтль, результативность в этом дивизионе существенно выше, чем в остальных. «Ойлерз» выиграли у «Оттавы» все шесть матчей и забили в них 28 голов — упускать такую отличную возможность улучшить статистику просто нельзя. Как следствие, в десятке лучших бомбардиров лиги — сразу шесть игроков из канадских клубов.

Российских бомбардиров же в этом дивизионе просто нет: Илья Михеев в «Торонто» не слишком результативен, а в остальных командах вообще нет форвардов из России. Кроме «Оттавы», конечно, но они скорее позволяют набирать очки остальным.

К концу сезона ситуация наладится

От 50-й строчки Свечников, Капризов и Бучневич отстают всего на одно очко, и кто-то из них (а может, и все) наверняка во второй половине сезона будет стабильно набирать очки. На очко меньше у Евгения Малкина, который в последнее время разыгрался — 7 (2+5) баллов в последних пяти матчах. Форвард «Питтсбурга» традиционно набирает форму ближе к концу регулярки, так что на него тоже есть надежда.

Не забываем и о Панарине — если он начнет уже скоро играть, то быстро вернется в список лучших бомбардиров. Мотивации у него сейчас точно хватает.